Cómo la tesis de Carlos Larraín de un golpe de Estado contra Piñera abrió una investigación de la Fiscalía

Una entrevista del exsenador y presidente de RN, Carlos Larraín, asegurando que la izquierda estaba orquestando un intento de golpe de Estado en contra del Presidente Sebastián Piñera fue el gatillante de una indagación que hoy encabeza el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos.

La frase textual del exdirigente de Chile Vamos el 27 de julio en radio Pauta fue: "Una porción muy alta de la izquierda está montando un golpe de Estado, aquí está en curso un golpe de Estado, hay un intento de golpe de Estado que se ha estado desarrollando paulatinamente”.

Los dichos de Larraín pudieron quedar en el abundante archivo de frases sarcásticas que la prensa consigna del exsenador RN, sin embargo, esta vez fueron recogidas por el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) y expuestas en una carta al fiscal Nacional Jorge Abbott.

En la misiva, fechada el 29 de julio, Winter le planteó a Abbott que las declaraciones de Larraín “no deben ser tomadas con liviandad. Ya en el mes de diciembre de 2019, Larraín sostenía tener antecedentes de un golpe de Estado. En aquel momento, señaló que ‘en esta pasada yo creo que los partidos políticos de gobierno han ayudado a suavizar las cosas y que salgamos de la estrechez en que nos encontramos, que estamos ante un golpe de Estado’”.

De esta forma, Winter le insistió al fiscal nacional que los planteamientos públicos del ex presidente de RN “no se tratan de una ocurrencia del momento, o de un recurso argumental utilizado sin la debida precaución, sino más bien, de una tesis que ha desplegado de manera continuada, tesis que de ser cierta o no, tiene un efecto en la opinión pública, provocando miedo, confusión y división en nuestra ciudadanía”.

El diputado frenteamplista agrega en su carta que “las imputaciones que hace Larraín respecto a un supuesto quiebre democrático podría ser constitutivos de un eventual delito de Sedición, de acuerdo al artículo 126 del Código Penal vigente, o al menos de Conspiración para la Sublevación, según el artículo 129 del mismo cuerpo normativo; ambas son cuestiones que, bien fueran ciertas o falsas, resultan sumamente graves para una democracia. Ante algo así, consideramos indispensable que se exija al ex parlamentario responsabilizarse de sus palabras y procesarlas debidamente ante las instituciones competentes”.

El hecho es que Abbott sí recogió el guante y mandató al fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, a realizar las indagatorias correspondientes. Así, hace algunos días personal de la PDI contactó al diputado Winter para informarle que el fiscal le tomaría declaraciones.

El encuentro entre Winter y el fiscal Campos se materializó este martes vía zoom, ocasión en que el diputado debió detallar el conocimiento que tenía sobre las declaraciones de Larraín.

“No hice una denuncia formal porque no quiero sobreestresar al sistema judicial. Le mandé una carta al fiscal y él inició un procedimiento. Creo que las declaraciones de Larraín ponen en un problema al fiscal nacional porque un golpe de Estado coincide con el delito de sedición y el fiscal tiene que determinar si lo hay, que no creo. La Fiscalía tiene que asumir un rol en cuanto a decir a quienes tenemos micrófono que hay que tener cuidado con las declaraciones que hacemos porque pueden hacer un daño a la democracia”, dice el diputado Winter.

Larraín: “No me han tomado declaración”

El exsenador Carlos Larraín reconoce al teléfono que ya fue contactado por la Fiscalía a través de una carta en que lo notificaban de la indagatoria del fiscal Campos.

“El diputado del 1%, el señor Winter, se molestó porque yo dije que en Chile había un golpe de Estado en curso desarrollado por la izquierda paso a paso y con mucho éxito. No pasó de eso. Y la Fiscalía recibió una denuncia de este personaje y entonces actúa en base a esa denuncia. No me han tomado declaración. No he tenido oportunidad de hacerla. No es que esté escondido, se lo puede asegurar”, dijo ayer a La Tercera PM.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía de Magallanes no detalló cuándo se concretaría la declaración del exparlamentario.