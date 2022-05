¿Con o sin Republicanos?: El debate de Chile Vamos para la campaña del Rechazo

Hasta el comedor de la UDI en el piso 15 del Senado llegaron ayer a las dos de la tarde los presidentes de la UDI, Javier Macaya, de RN, Francisco Chahuán, de Evópoli, Luz Poblete, y del Partido Republicano, Rojo Edwards.

La reunión culminó posteriormente en un punto de prensa y una puesta en escena en común, a la que se restó uno de los asistentes: El líder de Republicanos.

La ausencia no fue casualidad, sino que concordada. Y es que los cuatro asistentes son conscientes de que el Partido Republicano de José Antonio Kast no es parte de la coalición opositora de Chile Vamos. Y, pese a que durante este tiempo ambas fuerzas han actuado alineadas en el Congreso, nunca se ha resuelto el debate de si los Republicanos deben unirse a la coalición o no.

Así como está pendiente definir si el partido de Kast se incorpora a a coalición, los partidos del sector también deben definir otro tema clave: ¿Debería Chile Vamos hacer campaña por el Rechazo en el plebiscito de salida junto al Partido Republicano, o es más conveniente que ambas fuerzas corran por separado?.

Ese fue uno de los asuntos tratados ayer que se ha conversado además en otras instancias informales, como en un seminario que un grupo de parlamentarios de Chile Vamos tuvo con la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo el pasado martes.

“Lo primero es poder definir cuál es el mejor momento de tomar postura frente al plebiscito. Y luego como coalición ver el espacio que le daremos a las organizaciones sociales que son las que tienen que ser protagonistas en este plebiscito. Y como tercera derivada, es ver de qué manera se pueden incorporar o no partidos que son de fuera de la coalición”, dice Luz Poblete a La Tercera PM, sobre la discusión que se ha dado.

Los argumentos a favor y en contra son varios. Quienes promueven la opción de que Chile Vamos y los Republicanos hagan campaña en conjunto, dicen que esto promovería la unidad del sector, que incluso se podría profundizar en que toda la franja del plebiscito de salida sea compartida por ambas fuerzas y no dividida por partidos. En ese sentido, la derecha marcaría un contraste con el plebiscito de entrada en que se dividieron entre el Apruebo y el Rechazo.

Los detractores de hacer campaña juntos creen que es un tema que podría afectar al Rechazo, en el sentido de que eso impediría que fuerzas de centro izquierda se unan a esa causa por no querer aparecer al lado de los Republicanos, un partido que es asociado más hacia la derecha dura. Ello afectaría justamente la estrategia de Chile Vamos de que sean sectores diferentes de la derecha los que promuevan el Rechazo.

Hacer campaña juntos también tiene detractores en sectores de Evópoli, que creen que les puede complicar su identidad de derecha más liberal. Algunos en la UDI también comentan que el tema incomoda pues sienten que Republicanos está intentando captar a sus militantes que se acercan más ideológicamente a sus posiciones.

De todas maneras, en la derecha reconocen que los Republicanos están conscientes de los pros y los contras de hacer campaña juntos, y que en ese sentido cualquier decisión será tomada de forma colectiva.

Un debate constante

En Chile Vamos otro análisis que hacen es la comparación con dos elecciones: Una en que fueron junto a Republicanos y otra sin ellos. La primera en que compartieron fue la de convencionales constituyentes, de la cual no sacan cuentas alegres en la derecha, pues quedaron en minoría frente a la izquierda: Solo lograron 37 escaños de 155.

En cambio, en las elecciones parlamentarias pasadas, en que corrieron por caminos separados, el resultado fue mejor: Se empató el Senado con 24 representantes de 50 y se lograron en la Cámara de Diputados 68 escaños de 155. De ahí que algunos promuevan más esta opción.

La posibilidad de unir a Chile Vamos con el Partido Republicano también se ha conversado a nivel de Congreso, donde se ha acordado radicar la unión a acuerdos administrativos y también en una reunión entre el entonces Presidente Sebastián Piñera y el propio Kast, en la que concordaron que era mejor no unir ambas fuerzas.

De todas maneras, en la reunión de ayer en el Senado también se abordaron otros aspectos de la campaña como el momento en que los partidos saldrán oficialmente por el Rechazo. La idea es que ninguna colectividad se adelante antes que otros. De hecho, esa misma materia fue abordada anteriormente en otra reunión similar en el Senado en que se zanjó esperar a que termine el proceso constituyente para tomar una postura institucional.