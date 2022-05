Consejos y críticas a la Convención: la interna de los encuentros de Cayetana Álvarez de Toledo con la derecha chilena

Tras aterrizar en Chile el lunes, la agenda de la diputada española por el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, no ha dado espacio a pausas. Su visita tiene como objetivo participar en el ciclo de conferencias La Otra Mirada, plataforma que tiene como fin “provocar una reflexión sana, abierta y en libertad”. Sin embargo, de forma paralela, la diputada llegó con la mira puesta en la Convención Constitucional.

Álvarez de Toledo, quien es historiadora y periodista, es conocida internacionalmente por cuestionar ciertos aspectos del feminismo, así como también los “movimientos identitarios”. Según ella misma ha señalado, vino con la intención de comentar a los convencionales su visión sobre aspectos como plurinacionalidad, libertad y el rol de los partidos políticos en el contexto de la discusión constituyente sobre estas materias.

En esta línea, en solo dos días, la diputada participó de al menos tres encuentros con convencionales y parlamentarios de la derecha chilena.

El primero de ellos ocurrió la noche del lunes, en la Galería Carroza, en Vitacura. En esta instancia participaron los convencionales Felipe Mena (UDI), Eduardo Cretton (UDI), Marcela Cubillos (IND), Constanza Hube (UDI) y Ricardo Neumann (UDI). También se sumaron otras figuras de la derecha chilena, como el senador y presidente de la UDI Javier Macaya, el senador y presidente de RN Francisco Chahuán, el senador Felipe Kast (Evópoli), el exvocero de gobierno, Jaime Bellolio (UDI), el exministro de Hacienda Felipe Larraín y el exministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit (UDI). En total, según uno de los presentes, hubo alrededor de 50 participantes, pues también estuvieron varias “personas ligadas a lo público, académico y lo privado”.

Alguien que no logró pasar desapercibida fue la senadora Ximena Rincón (DC), quien, según los asistentes, era de las pocas ajenas a la derecha. “Reconocí su presencia como algo que se salía del eje tradicional de las disputas que hemos tenido en los últimos 30 años de eje izquierda y derecha”, señaló uno de los presentes. Otro de ellos justifica su presencia: “Para escuchar a Cayetana (Álvarez de Toledo) no se debe ser de un sector en particular”.

Se consultó a la senadora por qué decidió asistir. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Pese al número de participantes, sus asistentes remarcan que fue un encuentro de carácter privado. De hecho, algunos de los presentes consultados negaron el encuentro o prefirieron no referirse a las actividades realizadas en él.

En todo caso, los asistentes reconocen que el discurso de Álvarez de Toledo no es diferente en privado. Uno de ellos comentó que en el encuentro la diputada española les hizo un diagnóstico de cómo ve a la izquierda. La misma fuente cuenta que ella afirmó que hoy la izquierda no cree en la defensa del comunismo, sino que más bien enfatiza en la búsqueda de igualdades mediante diversas identidades, como el feminismo, el “indigenismo”, el separatismo, entre otras.

Otro de ellos, también en privado, señaló que en la instancia se leyó parte del libro de autoría de la española, Políticamente Indeseable, que abarca, según ella, “las prácticas que están degenerando la política”, como “la política identitaria, la xenofobia, el apaciguamiento, la disciplina mal entendida, la sumisión, el victimismo, el cinismo y la mentira”. Posteriormente, ella expuso ante los presentes y hubo un espacio para hacerle preguntas.

Fue ahí que Macaya le consultó sobre cómo enfrentar las ideas separatistas, algo que en España se ha dado con casos como el de Cataluña, a lo que la diputada respondió: “Con el concepto de nación”, recuerdan los asistentes.

También se le preguntó cuáles deberían ser las banderas de la derecha para renovarse. Allí la diputada les comentó que se debía levantar el tema de la responsabilidad: Ser reformistas, pero no caer en populismo.

En ese sentido, también abordaron los casos de partidos de extrema derecha, como Vox en España, del cual la diputada comentó que no se puede caer en esos ejemplos, que hay saber lidiar con ser firmes, pero sin perder la identidad.

La comida del lunes en la noche estuvo marcada por un incidente ocurrido después, cuando los convencionales Mena y Cretton fueron asaltados mientras comían en el Paseo El Mañío, también en Vitacura. Según cuentan cercanos a ellos, fueron amenazados con pistolas y también fueron asaltadas otras 20 personas que estaban ahí.

En tanto, ayer martes Álvarez de Toledo participó de otro encuentro con los convencionales. Esta vez fue más amplio, pues también se invitó a los pertenecientes al colectivo RN-Evópoli-IND. Según cuentan, se juntaron a la hora de almuerzo en una de las salas de la sede de Santiago del Congreso y compartieron un sándwich. La modalidad de este encuentro, según afirman, fue parecida a la del lunes en la noche: ella tuvo un espacio para exponer y luego le hicieron preguntas.

Convencionales de Vamos por Chile reunidos con la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Foto: Marcela Cubillos.

Su mirada del proceso constituyente

Tras el almuerzo del martes, Álvarez de Toledo, con los convencionales de derecha detrás de ella, ofreció un punto de prensa en que detalló algunos aspectos de su visita. Ahí ella manifestó su “apoyo y admiración” por los convencionales de este sector. “(Ellos) están trabajando para enderezar un proceso que empezó de la peor manera imaginable. He podido constatar que no solamente la valentía y claridad de ideas que tiene todo este grupo, sino que efectivamente están trabajando para construir una alternativa para los chilenos, de sensatez, cordura y de unión, frente al proceso constituyente que está en marcha, que lamentablemente es un proceso que está buscando levantar fronteras entre chilenos (...), un proceso que es separatista (...)”.

Las críticas a la plurinacionalidad -que ya está aprobada en el borrador de la nueva Constitución- son justamente uno de los ejes de su discurso en torno al proceso constituyente chileno. En entrevista con La Tercera Domingo, ella sostuvo: “¿Cuántas naciones hay en Chile? Si aceptamos la idea de que hay muchas naciones acabaremos en la confrontación entre los colectivos (...). Eso que ustedes están aprobando sobre una segregación legal y una plurinacional es una bomba, una implosión identitaria. Entonces la Convención debería constituir, que significa unir, no desmembrar, no desintegrar en naciones o sistemas de justicia distintos”.

“Es un experimento inédito de deconstrucción identitaria de una nación lo que está poniendo en marcha dentro de esta Convención. Eso es lo contrario a lo que se hizo en España en el año 78″, agregó Álvarez de Toledo ayer en un punto de prensa.

Sobre la visita de la diputada española, la convencional Marcela Cubillos sostuvo: “Muchas veces los países viven procesos que tienen similitudes. Por eso es tan importante que personas como Cayetana (Álvarez de Toledo) vengan a Chile, conozcan, escuchen lo que nosotros teníamos que plantear”.

Ayer en la tarde, en tanto, hubo un tercer encuentro con la diputada, organizado por el senador Evópoli, Luciano Cruz-Coke. Hasta la sede de la UAI en Vitacura llegaron más de veinte dirigentes de Chile Vamos, entre diputados, senadores y alcaldes. Pero no acudió nadie del Partido Republicano.

En la instancia también se conversaron los desafíos de la derecha y el rol de Chile Vamos en el plebiscito constitucional.