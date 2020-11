Consejo para la Transparencia: Blanlot defiende postulación de Natalia González y senadores insisten en veto a LyD

No están los votos, pero el gobierno el miércoles insistirá en Sala en la nominación de la abogada Natalia González y del académico de la Usach Bernardo Navarrete como integrantes del Consejo para la Transparencia.

El nudo sigue estando en la nominación de González debido a su vínculo con el Instituto Libertad y Desarrollo, del cual es directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos.

En la sesión de ayer de la comisión de Constitución -que rechazó por tres votos a dos ambos nombres propuestos por el gobierno- los senadores de oposición Alfonso De Urresti (PS), Pedro Araya (IND) y Francisco Huenchumilla (DC) hablaron de “fanatismo” y acusación a LyD de ejercer como “lobbista” de grupos empresariales. A la vez que instaron a González a definir si pretende congelar su participación en el think tank ligado a la UDI, opción que la abogada descartó.

Frente a la polémica, esta mañana la expresidenta del CPLT Vivianne Blanlot (2016) planteó que no existe una incompatibilidad reglamentaria que obligue a la exclusividad profesional de los consejeros.

Quien fuera ministra de Defensa de la expresidenta Michelle Bachelet, a su vez, sostuvo que la situación de González no difiere en nada de los actuales consejeros que fueron aprobados por el Senado teniendo domicilio político conocido, como Jorge Jaraquemada, que preside la Fundación Jaime Guzmán y encabezó el CPLT hasta hace unas semanas, y Gloria de la Fuente, quien es socialista, llegó al Consejo siendo parte de la Fundación Chile 21, y hoy preside la instancia.

“No veo ninguna diferencia entre Libertad y Desarrollo y Chile 21 en cuanto al tratamiento que se le puede dar a las personas para integrarse al CPLT. Me parece lógico que mientras no tengas una remuneración acorde a la dedicación exclusiva, es totalmente legítimo que participe desde este tipo de organizaciones que finalmente son think tanks, no tienen otros intereses más que el desarrollo de líneas de pensamientos. Me parece que ninguno de esos argumentos es válido. No veo por qué Gloria de la Fuente podría estar en el Consejo y esta persona no”, remarcó la ex ministra.

Blanlot, a su vez, añadió que la dedicación exclusiva que plantearon ayer los senadores, solo es viable a través de un presupuesto que lo posibilite.

“La dedicación exclusiva es una opción que existe en muchas partes del mundo, pero en esos lugares se les paga en un horario de dedicación exclusiva. Es imposible pensar la exclusividad con la remuneración que tiene hoy día los consejeros (2 millones y medio) que no son el presidente (7 millones), que sí tiene una remuneración fija que no depende del número de sesiones a las que asiste. Se requiere una revisión de la remuneración de los consejeros”, señaló Blanlot.

El senador Pedro Araya hoy asegura que frente a las nuevas responsabilidades que asumirá el CPLT ante la promulgación de la Ley de Datos personales es necesario que los consejeros tengan exclusividad y por eso la discusión legislativa -dice- debe ir aparejada con un cambio en la reglamentación de la entidad que hoy dirige Gloria de la Fuente.

“Si hoy se utilizara el mismo escrutinio, hoy Gloria de la Fuente tampoco podría estar en el CPLT... la situación de este organismo ha cambiado notablemente y se requiere un mayor estándar por las funciones que van a llegar a cumplir”, dice Araya.

El presidente de la comisión de Constitución, Alfonso de Urresti, reafirmó que la nominación de González habría sido estudiada si ella hubiera aceptado marginarse de LyD. “No comprendió el rol nuevo que tendrá el CPLT”, dijo el parlamentario PS.

Desde Espacio Público, María Jaraquemada, planteó que la accidentada nominación de los nuevos consejeros del CPLT evidencia la necesidad de cambiar el sistema de nombramiento. “Espacio Público ha hecho una serie de propuestas desde la comisión Engel que incluye que, primero, haya un tiempo entre la propuesta y la definición del Senado. Y la existencia de audiencias públicas. Se requiere además una reforma y que hubiera una especie de concurso público para estas elecciones”.

Alberto Precht, de Chile Transparente, en tanto, planteó que el inminente rechazo a la propuesta del gobierno “no tiene que ver con nombres ni con procedencias, tiene que ver con un sistema de nombramiento que ya está obsoleto y que debe considerar la dedicación 100% a la actividad de consejero”.

Ayer la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, quien hasta asumir como cabeza de la entidad se mantenía en Chile 21, se refirió a las críticas a la procedencia de Natalia González señalando que “no hay una inhabilidad específica hoy en día en la norma para el CPLT".

"A mí en lo personal, me pareció que lo adecuado era no tener esta vinculación (con Chile 21) y en la práctica, entendiendo también que el estándar en Chile ha ido cambiando en esta materia. Por lo tanto, tomé una decisión personal, pero obviamente son inhabilidades que en algún momento se deben discutir de cara a la transformación o al cambio de la norma de Transparencia”, aseguró.