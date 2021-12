Crece tensión entre París y Londres: periódico francés asegura que Macron calificó en privado a Johnson de “payaso”

El Presidente francés, Emmanuel Macron, habría calificado al primer ministro británico, Boris Johnson, como un “payaso” y a Reino Unido de un “circo” durante una reunión informativa con asesores en la que se encontraba enojado a raíz de la crisis migratoria del Canal de la Mancha.

Así lo dio a conocer el periódico satírico francés Le Canard enchaîné (El pato encadenado), que señaló que el estallido de furia de Macron ocurrió durante un viaje a Croacia el jueves pasado, el día después de que 27 migrantes se ahogaran en el Canal de la Mancha, en uno de los peores desastres de ese tipo registrados.

“Tan pronto como llegó a Zagreb el 24 de noviembre, Macron habló con Boris Johnson por teléfono sobre la tragedia en Calais”, indicó la publicación, que es descrita por el diario español El Mundo como la “más temida” por los políticos franceses y que el diario The Independent considera como un símil de la revista británica de sátira política Private Eye.

Las declaraciones ocurren en momentos de gran tensión entre Francia y Reino Unido por una serie de temas que van desde el Brexit, el flujo de inmigrantes en el Canal de la Mancha

-que este año han llegado a los 25.700 (el triple que en el 2020)- hasta el conflicto diplomático de los submarinos, generado luego que Australia cancelara un millonario contrato con Francia y optara por sumarse a un nuevo pacto de seguridad con Estados Unidos y Reino Unido, que incluiría un acuerdo a largo plazo para construir submarinos nucleares para Canberra.

Boris Johnson y Emmanuel Macron. Foto: AFP

Durante la mencionada conversación, los asesores del Presidente francés se enteraron de que el primer ministro ya había publicado en Twitter “una carta que acababa de enviar a Macron, que Macron aún no había podido leer”.

La carta publicada por Johnson en Twitter describía las propuestas británicas para establecer patrullas conjuntas y un nuevo acuerdo bilateral para permitir el regreso inmediato de quienes cruzan el Canal de la Mancha.

“Hablé hace dos días con el primer ministro Johnson de una manera seria”, dijo Macron en una conferencia de prensa el viernes después del tuit. “Por mi parte, sigo haciéndolo, como lo hago con todos los países y todos los líderes. Me sorprenden los métodos cuando no son serios. No nos comunicamos de un líder a otro sobre estos temas mediante tuits y cartas que hacemos públicas”.

El diario The Daily Mail señaló que esta situación había indignado a Macron, quien les dijo a los asesores en Zagreb: “Bojo me habla, tiene los pies en la tierra, todo está bien, estamos teniendo discusiones de adultos y luego nos da un golpe de una manera poco elegante. Siempre es el mismo circo”.

Una migrante junto a sus hijos en una playa de Dungeness, en la costa sureste de Inglaterra. Foto: AFP

Agregó que Macron les dijo a sus asesores que Johnson se disculpó en privado por convertir a Francia en un chivo expiatorio públicamente por temas como los cruces del Canal de la Mancha y la “guerra de las salchichas” (por cuenta del Protocolo de Irlanda).

La publicación de la carta llevó a su gobierno a prohibir la participación de la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, en una reunión de emergencia de ministros de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania para discutir la crisis migratoria el domingo pasado. El Palacio del Elíseo se negó hoy a comentar sobre la historia de Le Canard enchaîné.

Gerald Darmanin, ministro del Interior de Francia, dijo el lunes que su gobierno estaba listo para comenzar las discusiones si los británicos entraban en las conversaciones con un “espíritu serio”.

Según los informes, Macron afirmó: “Es triste ver a un país importante, con el que podríamos hacer una gran cantidad de cosas, sea dirigido por un payaso. Johnson tiene la actitud de un bueno para nada”.

Sus comentarios ocurrieron cuando la exembajadora francesa en Reino Unido Sylvie Bermann le dijo a Times Radio que las relaciones entre París y Londres “nunca habían sido tan malas desde Waterloo”. Mientras que el gobierno británico ha insistido que Johnson y Macron tienen una estrecha “relación de trabajo”.

Macron habría culpado a la actitud de Johnson hacia Francia por las deficiencias del acuerdo del Brexit. El mandatario francés supuestamente señaló: “El Brexit es el punto de partida del circo Johnson. Muy rápidamente se dio cuenta de que la situación era catastrófica para los británicos. No había gasolina en los surtidores, había escasez de un montón de productos”.

“Se está posicionando como la víctima y convirtiendo a Francia en el chivo expiatorio. Intenta convertir situaciones simples en problemas complejos. Llevamos en este puesto desde marzo. Lo ha hecho por la ‘guerra de las salchichas’, por la pesca, por el asunto del submarino”, añadió.

Downing Street ha preferido de momento no replicar a las palabras atribuidas a Macron. “Lo importante es que la gente a ambos lados del canal quiere que nos centremos en evitar nuevas pérdidas de vidas humanas”, declaró un portavoz del gobierno británico.