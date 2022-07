De “Convención cu...” a “ratas misóginas”: el balance que dejó el Comité de Ética de la Convención

“Convención cu... Convencionales conche…”.

La frase emitida por la exconvencional Teresa Marinovic (IND) durante una prueba de sonido de la Convención Constitucional el pasado 9 de febrero es quizás una de las más recordadas del ya concluido proceso constituyente. También derivó en la multa más alta -417 mil pesos- que registró el Comité de Ética de la Convención. La sanción se aplicó a raíz de la presentación de un oficio en su contra por parte de los hoy exconstituyentes del colectivo Coordinadora Plurinacional Manuel Woldarsky y Victorino Antilef.

Así como lo hicieron ellos, el comité recibió otras 27 denuncias durante su período de funcionamiento, además de ocho solicitudes sobre conflicto de interés, seis solicitudes de acceso a la información y cuatro amparos de acceso a la información. La instancia fue creada el 7 de diciembre del año pasado y la integraron la psicóloga Elizabeth Lira -quien encabezó el comité-, la abogada y máster en Derecho Macarena Rebolledo, el doctor en Filosofía Cristhian Almonacid, el representante del Pueblo Colla Zoilo Gerónimo y el doctor en Derecho José Miguel Valdivia. También participaron los integrantes suplentes, como los académicos Marcela Ahumada, Diana Aurenque, Tania Busch y Pablo Salvat.

Según ellos mismos especifican en su informe final, publicado el 2 de julio, el comité surgió a raíz de la necesidad de que los convencionales cumplieran “el más alto estándar de comportamiento democrático”. Además, el texto detalla que todas las peticiones fueron respondidas y tienen su resultado anexado en el sitio web de la Convención.

La mayor parte de las sanciones -todas excepto una- se aplicaron a convencionales de derecha, concretamente a Arturo Zúñiga (UDI), Ruth Hurtado (Partido Republicano), Marcela Cubillos (IND), Teresa Marinovic (IND), Martín Arrau (UDI) y Katherine Montealegre (UDI).

Justamente desde este sector se levantaron críticas al comité desde que comenzó su funcionamiento. “Advertimos desde un principio que sería una policía política para callar a quienes piensan distinto. Y rápidamente se ganaron el desprestigio con decisiones totalitarias y partisanas”, dice Zúñiga a La Tercera PM. El exsubsecretario fue denunciado por Bárbara Sepúlveda (PC) por decirle “lo que usted hace (...) es un acto de mala fe, es una pequeñez política, una mezquindad (...), pero no me extraña, porque usted es comunista” al PC Marcos Barraza.

En esa ocasión, a Zúñiga se le hizo un descuento de 55 mil pesos de su dieta.

Arrau, por su parte, fue denunciado en dos ocasiones. La primera de ellas, por una publicación en sus redes sociales -aún disponible- en que señaló que “la familia ya no es el núcleo fundamental de la sociedad, porque se rechazaron las iniciativas (...) que así lo consignaban”, que “se eliminó el Senado y esto se reemplazará por una cámara plurinacional con escaños reservados para los pueblos indígenas u originarios en la iniciativa 213 que se aprobó”, entre otras afirmaciones.

“A juicio de este comité, las aseveraciones que el convencional constituyente Sr. Arrau emite en el video publicado en su cuenta Twitter, dan cuenta de decisiones de las comisiones temáticas como si fueran decisiones constitucionales definitivas, procediendo, mediante este acto, a desinformar a la opinión pública”, se lee en la resolución del caso, que implicó un descuento de 139 mil pesos.

La segunda vez, el exconvencional fue denunciado debido a sus declaraciones emitidas en un pleno de votación, en que dijo: “Esta propuesta es el descuartizamiento de Chile para venderlo en pedazos de plurinación”. No obstante, en esta ocasión Arrau fue sobreseído.

Frente a las acusaciones en su contra, Arrau sostiene: “Sin duda que esto fue un comité de censura y no ética. Y lo digo por mi caso, que se me llevó a ese comité por decir que en este borrador no iba a estar condenado el terrorismo y, de hecho, no está ni siquiera la palabra ‘terrorismo o terrorista’ en esta Constitución”.

“Cuando hay un izquierda, un sector que cancela al que piensa diferente y alza la voz porque no tienen argumentos y evitan debatir porque sus argumentos son muy débiles, crean estos mecanismos de cancelación y censura que son muy preocupantes”, agregó.

Debido a estas resoluciones del comité, desde la UDI advirtieron en junio que técnicamente -aunque finalmente se descartó- se podría presentar un reclamo ante la Corte Suprema, debido a que el sueldo de los convencionales está fijado por la Constitución, por lo que el organismo no podría unilateralmente decidir bajarlo.

En el caso de Arrau, ambas denuncias fueron presentadas por Loreto Vidal, independiente que ingresó a la Convención por la hoy disuelta Lista del Pueblo. Fue ella quien ingresó más denuncias ante el comité, con un total de siete. En concreto, las hizo en contra de Teresa Marinovic -en dos ocasiones-, Arrau -también en dos ocasiones-, Bernardo Fontaine, Rocío Cantuarias y Rodrigo Logan. No obstante, las causas de estos tres últimos fueron sobreseídas por el comité, mientras que por las demás sí se aplicó multa.

“(El Comité de Ética) era la herramienta con la que contábamos para regular nuestra conducta. A pesar de que reiterar las denuncias a una convencional era extraño para mí, fue un buen trabajo, creo que fue riguroso y permitió avanzar mejor, sobre todo al final”, declaró Vidal.

En todo caso, el proceso constituyente también implicó una multa para una convencional de izquierda. Se trató de la independiente Bessy Gallardo (Chile Digno), quien fue denunciada el 23 de noviembre por su par Miguel Ángel Botto (Colectio del Apruebo) por haberlo llamado a él y a otros convencionales “ratas”, “misóginos”, “mentirosos”, “chantas” y “maltratadores de mujeres” durante una reunión. Finalmente, a la exconvencional se le descontaron 138 mil pesos de su dieta.

Botto afirma que “el comité de ética aceptó la denuncia y la sancionó con multa, además de amonestación por escrito (...), creo que sancionó bien en base a los medios probatorios que presenté”.

Sin embargo, Botto lamenta que no se haya informado ante el pleno la resolución que se emitió ante este y los demás casos sancionados. “Creo que fue una debilidad del Comité de Ética no haber informado al pleno los resultados de las sentencias que se tuvo. Tampoco tuvimos información si realmente se habrá restado de la dieta que se estableció en la sentencia”, manifestó.

Gallardo fue consultada por este medio al respecto, pero prefirió evitar referirse al tema.

El Comité de Ética también tuvo la tarea de certificar el 28 de marzo que Rodrigo Rojas Vade, quien renunció a la Convención luego de confesar a La Tercera Domingo que no padece de cáncer, cumplió con la orden de restituir las retribuciones mensuales percibidas entre septiembre de 2021 hasta febrero de este año, por un monto total de 13.718.216 pesos.