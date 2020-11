De la Guerra Civil Española a los curanderos checos: Las contendientes de El Agente Topo por el Oscar Internacional

Todas las fechas se corrieron y todos los plazos se alargaron. Nuestro país recién informó que El agente topo de Maite Alberdi es su candidata al Oscar internacional el pasado jueves 19 de noviembre y aún quedan algunas naciones que den a conocer su decisión. Dos de ellas son Italia y Argentina, que informarán mañana martes 25 sus respectivos largometrajes elegidos. Sin embargo, el panorama ya está más o menos completo y en ese entramado el documental local parece estar bastante bien posicionado para optar a ser una de las cinco cintas que sea nominada el 15 de marzo. Eso sí, antes hay una lista previa de 10 preseleccionadas que se conoce el 10 de febrero. Y claro, todo concluye en la clásica ceremonia de premiación, esta vez recién el 25 de abril.

El sitio Gold Derby, uno de los tradicionales portales web dedicados a las predicciones, apuestas y valoraciones de las películas antes de los premios Oscar publicó el viernes su lista de las obras que tienen más posibilidades en el Oscar a Mejor película internacional. Las subdivide en 14 Contendientes Líderes, 28 Contendientes Fuertes y 24 Contendientes Posibles. Entre las primeras 14 está El agente topo de Maite Alberdi. Este ránking predictivo ha coincidido también con las apuestas que por el filme local han hecho publicaciones como Indiewire y The Hollywood Reporter.

La película chilena también busca estar nominada en la categoría a Mejor documental y aunque recientemente fue preseleccionada para los premios International Documentary Awards (IDA Awards), el panorama parece ser acá mas complejo, con una serie de apuestas con posibilidades desde Estados Unidos, entre ellas Dick Johnson is dead de Kirsten Johnson, Totally under control de Alex Gibney y Boys state de Jesse Moss y Amanda McBaine.

¿Cuáles son las principales películas que eventualmente enfrentará El agente topo al Oscar internacional? A continuación presentamos una selección de ellas, varias disponibles en plataformas online.

La trinchera infinita (España), de Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga. Esta película la dirigieron tres realizadores vascos que el año pasado se llevaron el premio a Mejor director en el Festival de San Sebastián. Su historia es inmensa y estremecedora al mismo tiempo: durante 30 años, el luchador republicano Higinio Blanco (Antonio de la Torre) permaneció oculto en un escondrijo de su casa por miedo a las represalias de las fuerzas de Francisco Franco. El personaje, que no es real, fue creado a partir de los testimonios de los llamados “topos” de la Guerra Civil española: fueron aquellos que nunca más vieron la luz del día tras el fin de la contienda bélica, temerosos de ser fusilados o ajusticiados por haber sido opositores a los ganadores. Disponible en Netflix.

Higinio (Antonio de la Torre) y Rosa (Belén Cuesta) son el matrimonio protagonista de la película española La Trinchera Infinita.

La vida que queríamos (Austria), de Ulrike Kofler. Alice (Lavinia Wilson) y Niklas (Elyas M’Barek) han intentado tener un hijo o hija a través de todos los métodos posibles, pero tras un cuarto fracaso y ya cuando ella ronda los 40 años, las cosas se ponen ostensiblemente difíciles para ambos. Su doctora de cabecera les recomienda que se tomen unas semanas de relajo y ya en la isla italiana de Cerdeña (en el Mediterráneo), conocen a otra pareja de austríacos, aunque con dos hijos. Esta relación detonará tensiones y conflictos, escalando hacia un drama de otras características. La película no pasó por ningún festival y la salida online fue su apuesta. Disponible en Netflix.

La película austríaca La Vida Que Queríamos es protagoniza por Elyas M'Barek y Lavinia Wilson como un matrimonio que busca tener un hijo, Foto: Allocine.

Charlatan (República Checa), de Agnieszka Holland. La realizadora, conocida por Europa, Europa, es polaca, pero esta película tiene producción checa, su personaje es de aquella nacionalidad y, para efectos de postulación, el filme va por República Checa. Cuenta la historia de Jan Mikolasek (Ivan Trojan), médico algo mítico de aquel país, quien guiado por la intuición y su fe en la ayuda de las plantas medicinales logró sorprendentes resultados con sus pacientes. Para algunos fue un héroe y para otros simplemente un curandero. Al mismo tiempo se enfrentó con los sucesivas mordazas autoritarias de los regímenes totalitarios que gobernaron su país en buena parte del siglo XX. Estrenada en el Festival de Cine de Berlín 2020 y aún sin estreno local.

La cinta checa Charlatán, de Agnieszka Holland, es protagonizada por Ivan Troj como el auténtico doctor Jan Mikolasek. Foto: Allocine.

Ya no estoy aquí (en México), de Fernando Frías. Muchos esperaban que Nuevo orden, ganadora del Gran Premio del Jurado Venecia 2020, fuera la candidata de México al Oscar internacional 2021. La cinta de Michel Franco era una distopía implacable sobre una revuelta popular, pero al mismo tiempo se hacía a veces insoportable en su pesimismo. Quizás eso fue determinante a la hora de que la Academia de Cine de ese país optara por Ya no estoy aquí, que arrasó en los últimos premios Ariel de la nación del norte y que describe las andanzas de Ulises (Juan Daniel García Treviño), un muchacho que vive y respira la cultura callejera de la llamada cumbia rebajada en Monterrey. También, lamentablemente, respira la cultura del narcotráfico. Diversas circunstancias lo obligan a emigrar a Nueva York, donde encontrará otra dosis de incomprensión desde la sociedad. Disponible en Netflix.

El largometraje mexicano Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías, se llevó la mayoría de los premios Ariel de su país y es la elegida a los Oscar. Foto: Imdb.com

Babenco, Tell me when I Die (Brasil), de Bárbara Paz. Este largometraje comparte con El agente topo su carácter de documental, aunque su personaje es alguien público y conocido: el cineasta argentino radicado en Brasil Héctor Babenco (1946-2016), responsable de películas como El beso de la mujer araña y Pixote, entre otros largometrajes. Su vida tuvo características novelescas y entre sus múltiples oficios se cuentan vendedor de tumbas, fotógrafo de asadores o extra de spaghetti western, sin contar que durante mucho tiempo enfrentó el cáncer en forma exitosa, casi milagrosa tal vez. Disponible en Mubi.