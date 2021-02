“Debes deshacerte de esos tipos”: las duras críticas de aliados de Trump a sus abogados en el impeachment

La idea era que la primera jornada del impeachment contra Donald Trump en el Senado, este martes, fuera una oportunidad para que el equipo jurídico del expresidente de Estados Unidos intentara reparar parte del daño a su legado provocado cuando una turba de sus seguidores irrumpió en el Capitolio, el 6 de enero pasado. Pero, al contrario, el desempeño de los abogados enfureció al propio Trump, mientras que aliados y senadores republicanos cuestionaron la estrategia y algunos pidieron, incluso, que cambie a su equipo legal, una vez más.

En una presentación que duró casi una hora, el abogado Bruce Castor “habló de improviso”, divagando desde la historia de la antigua Grecia hasta las alusiones a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, señaló la cadena NBC News, que también destacó que el profesional habló de una infancia en la que pasó escuchando a exsenadores como Everett Dirksen, uno de los más decididos partidarios de la guerra de Vietnam en la Cámara Alta.

Castor, quien representa a Trump junto con el abogado David Schoen, entregó un argumento “serpenteante” durante el primer día del juicio político en el Senado, incluyendo elogios a los managers demócratas del juicio político de la Cámara de Representantes, así como a los senadores de su estado natal, Pennsylvania, el republicano Pat Toomey y el demócrata Bob Casey, apuntó CNN.

Se suponía que Schoen debía argumentar primero, no Castor, dijeron a la cadena de televisión dos personas familiarizadas con el plan. Pero Castor dijo al Senado que el equipo legal de Trump “cambió lo que íbamos a hacer porque pensamos que la presentación de los managers de la Cámara estaba bien hecha”.

El abogado Bruce Castor sostiene una copia de la Constitución de Estados Unidos mientras se dirige al Senado en el inicio del juicio político a Trump Foto: Reuters

Trump, quien veía el juicio que se desarrollaba en Washington desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, estaba furioso por lo que veía, según una persona familiarizada con su opinión citada por la agencia The Associated Press. Politico, en tanto, describió a Trump como “cada vez más frustrado” con el fuerte contraste entre los esfuerzos silenciosos de su equipo legal en comparación con el escalofriante video de apertura mostrado por los demócratas sobre el asalto al Capitolio. “Trump no estaba contento con el desempeño de su equipo legal en acción”, dijo una fuente a ese medio.

Los aliados de Trump también se molestaron y criticaron a los abogados tanto en público como en privado y con reiteradas palabras altisonantes. “No hay argumento. No tengo idea de lo que hace. No tengo idea de por qué dice lo que dice”, dijo Alan Dershowitz, quien representó a Trump en su primer juicio político, mientras opinaba sobre Castor durante una aparición en Newsmax cuando se desarrollaba la sesión.

Peter Navarro, un antiguo asesor comercial de Trump, ya había exhortado al expresidente a despedir a su equipo legal y contratar al representante republicano Matt Gaetz antes de que comenzara el juicio. “Debes deshacerte de esos tipos. Estas personas no comprenden. Este es un juicio político”, advirtió.

David Schoen, abogado de Donald Trump en el juicio político, habla con la prensa mientras abandona el Capitolio, el martes. Foto: Reuters

En su mayoría, Castor dejó a los senadores republicanos confundidos acerca de su punto, señaló NBC News. “Pensé que el abogado del presidente, el primer abogado, simplemente divagaba una y otra vez y realmente no abordó el argumento constitucional”, dijo el senador John Cornyn, republicano por Texas. Comentó que Schoen, quien tuvo la segunda intervención, “volvió al tema y realizó una labor efectiva, pero he visto a muchos abogados y muchos argumentos y ese no ha sido uno de los mejores”.

El senador republicano Bill Cassidy, quien votó junto con los demócratas a favor de proseguir con el juicio, afirmó que el equipo de Trump realizó un “trabajo terrible” y fue “desorganizado” y “habló de todo menos del punto en cuestión”. La senadora republicana Susan Collins, quien también votó con los demócratas, dijo que quedó “perpleja” con Castor, “quien aparentemente no presentó ningún argumento, lo cual es una estrategia inusual”.

El senador Ted Cruz, uno de los aliados más firmes de Trump, señaló que no cree que los abogados hayan “realizado el mejor trabajo”, mientras que el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, otro allegado del exmandatario, declaró que no sabía a dónde quería llegar Castor con sus argumentos.

Los managers demócratas del juicio político caminan por el Statuary Hall hasta el Senado para el juicio político de Trump, el martes. Foto: AP

Al final de la jornada del martes, el Senado votó 56-44 a favor de la constitucionalidad del histórico juicio, rechazando una propuesta de la defensa de Trump para desestimar el procedimiento con el argumento de que un expresidente no puede ser juzgado tras dejar el cargo.

Aunque Trump estaba disgustado por la actuación inicial de su equipo de defensa, su personal seguía confiando en que se dirige a la absolución y que no cambiará el resultado del juicio. Dos fuentes distintas cercanas al exmandatario dijeron a CNN que se mantendrá oculto hasta el final del impeachment, pero que está hablando con sus asesores sobre cómo resurgir y ayudar a los republicanos en las elecciones de mitad de período.

A pesar de las críticas, Castor simplemente dijo a los periodistas después de la sesión del martes: “Pienso que tuvimos un buen día, gracias”.