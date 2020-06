Del Reichstag al Central Park: cinco grandes obras de Christo, el artista que envolvió los monumentos del mundo

En una entrevista reciente, probablemente la última que ofreció, Christo reflexionaba sobre su trayectoria. “No puedo pensar en cómo seré recordado. Sé que viví una vida increíble y no me arrepiento”, dijo al diario Expresso de Portugal el artista búlgaro que se refugió en París en los años 50 y en Nueva York a mediados de los 60.

Fallecido ayer a los 84 años, en su casa, Christo fue un artista conceptual que asombró al mundo con sus intervenciones públicas. Junto a su esposa Jeanne-Claude, a quien conoció en París en 1958 y quien murió en 2009, desarrolló una obra de dimensiones colosales y gran impacto público: la pareja solía envolver con telas monumentos o espacios de gran simbolismo político o social. Tanto en Estados Unidos como en Europa pudieron disfrutar de sus trabajos que intervinieron no solo edificios históricos, sino que también espacios de la naturaleza.

Si bien el mundo del arte y la crítica miró su obra con distancia y recelo en sus comienzos, la resonancia de sus proyectos logró cautivar al público. "No solo se inventó a sí mismo, inventó su arte y, aún más sorprendente, inventó a su público", dijo su amigo Saul Steinberg a The New York Times.

A continuación te dejamos una selección de cinco de la obras más importantes que Christo realizó junto a su pareja y también artista Jeanne-Claude.

Valley Curtain en Colorado

A fines de 1972, Christo y Jeanne-Claude instalaron una tela naranja de 400 metros de largo entre dos laderas de montañas en Colorado. Para realizar la instalación los artistas necesitaron 18.600 metros cuadrados de cortina, la que fue sujetada en un cable de acero conectado a dos barras metálicas instaladas en cada una de las laderas.

El proyecto, denominado Valley Curtain, tuvo un alto costo. La pareja autogestionaba sus recursos y logró reunir el presupuesto de US$ 400 mil gracias a la venta de obras. Pero esa no fue la única complicación. La instalación enfrentó algunos problemas debido al clima, de hechocuando la cortina estaba lista para instalarse, esta se rasgó con el viento y las rocas. Finalmente se instaló un segundo paño que permaneció 28 horas, ya que luego debió retirarse ante las amenazas de una tormenta.

Valley Curtain, Rifle, Colorado, 1970-72, de Christo y Jeanne-Claude. Foto: Wolfgang Volz.

The Gates en Central Park

Fue el proyecto más extenso de la pareja de artista y el que también tomó más tiempo en obtener su autorización desde que comenzaron a planearlo. En 2005 Christo y Jeanne-Claude instalaron 7.053 entradas, unos marcos de 5 metros de alto donde cada uno sostenía una especie de bandera de color naranja. La obra, inaugurada en febrero de 2005, fue llamada The Gates, Central Park, Nueva York, 1979-2005, esto ya que en 1979 fue la primera vez que los artistas solicitaron permiso para realizar la instalación.

El proyecto tuvo un valor de US$ 21 millones, costeado por los propios autores. La intervención ocupó gran parte de Central Park en una época donde el gran pulmón verde de la ciudad está cubierto de nieve. Las “entradas” se extendieron a lo largo de 37 kilómetros.

The Gates, Central Park, New York City, 1979-2005, de Christo y Jeanne-Claude. Foto: Wolfgang Volz.

El Reichstag

La envoltura del edificio del Reichstag en Alemania fue un proyecto que comenzó a gestarse en los años 70 y recién en 1995 se logró concretar. Con la colaboración de 120 instaladores y 90 escaladores profesionales, la pareja de artistas logró cubrir por completo el monumento con 100 mil metros cuadrados de tela, específicamente tejido grueso de polipropileno con una superficie de aluminio, y 15 kilómetros de cuerda.

Levantado en 1894, el edificio del Reichstag fue la sede del Parlamento de la República de Weimar entre 1919 y 1933. Para autorizar la instalación se llevó a cabo un debate en el parlamento de Bonn, donde finalmente se aprobó su realización. Durante el tiempo que estuvo cubierto, desde el 24 de junio hasta el 7 de julio de 1995, fue visitado por alrededor de 5 millones de espectadores.

“El Reichstag envuelto representa no solo 24 años de esfuerzos en la vida de los artistas, sino también años de trabajo en equipo de sus miembros principales Michael S. Cullen, Wolfgang y Sylvia Volz, y Roland Specker”, señala el sitio web Christo y Jeanne-Claude.

Christo y Jeanne-Claude envolvieron el Reichstag en junio de 1995, y permaneció así por 14 días.

Los muelles flotantes

El Lago Iseo de Italia fue otro de los lugares intervenidos por Christo. El 3 de julio de 2016, el artista inauguró una pasarela flotante de 3 kilómetros de largo que conectaba Sulzano, Monte Isola hasta de la isla de San Paolo. Los muelles tenían 16 metros de ancho y estuvieron abiertos al público durante tres semanas.

"Al igual que todos nuestros proyectos, The Floating Piers fue totalmente gratuito y abierto al público. No hubo entradas, ni aperturas, ni reservas ni propietarios. Los muelles flotantes eran una extensión de la calle y pertenecían a todos ", dijo Christo en su momento.

Para levantar el proyecto, el artista ocupó 100 mil metros cuadrados de tela amarilla la que fue sostenida por un sistema modular de 220,000 cubos de polietileno de alta densidad. Durante el día los muelles cambiaban de color a tonos dorado y tintes rojizos al mojarse. Una experiencia lo más parecida a caminar sobre el agua.

The Floating Piers, Lago Iseo, Italia, 2014-16, de Christo y Jeanne-Claude. Foto: Wolfgang Volz.

El proyecto del Arco del Triunfo

La intervención ya tenía fecha de inauguración y tuvo que ser pospuesta producto del Covid-19, sin embargo el proyecto de envolver el Arco del Triunfo sigue en pie y se realizaría en 2021.

Entre el sábado 18 de septiembre y el domingo 3 de octubre de 2021, el Arco del Triunfo permanecerá envuelto en 25 mil metros cuadrados de tela de polipropileno reciclable en azul plateado y 7 mil metros de cuerda roja. La intervención se realizará en colaboración con el Centre des Monuments Nationaux y el Centre Pompidou.

Al igual que en todas las intervenciones realizadas por la pareja, la envoltura del Arco del Triunfo no cuenta con financiamiento externo. Para juntar el dinero, Christo puso en venta dibujos y collages del proyecto, así como maquetas, obras de los años 1950 y 1960.

El Arco del Triunfo es un monumento que siempre estuvo en la mira de Christo y Jeanne-Claude. La pareja de artistas se conoció en París y en 1961 Christo arrendaba una habitación cercana al Arco del Triunfo, allí comenzó a estudiar la idea en envolverlo través de dibujos y fotomontajes. La idea se concretaría el próximo año, sin embargo con la muerte del artista habrá que esperar si efectivamente se podrá realizar.