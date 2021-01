Derechos, inclusión sin conmiseración: Candidatos en situación de discapacidad que buscan llegar a la AC

El año pasado se aprobó la Ley 21.298, que además de reservar escaños para pueblos indígenas, aseguró mediante el resguardo y promoción, la participación de personas en situación de discapacidad en la Convención Constituyente.

Según lo establecido, todos los partidos políticos y listas que se presenten deben cumplir con un mínimo de 5% de participantes con discapacidad. Así, de Arica a Punta Arenas las y los candidatos en situación de discapacidad buscan llevar sus demandas al Palacio Pereira.

Los postulantes exigen que el Estado les asegure una inclusión en todo espectro y la garantía de derechos como la educación y salud. Sin embargo, recalcan que lo anterior debe ser en el marco de no ser vistos con conmiseración o como sujetos de caridad, ya que, son tan capaces como el resto.

Lista del Apruebo (PPD, PS, PR, DC, PRO, Ciudadanos y Nuevo Trato)

Cecilia Kramm (54) tiene discapacidad visual. Por mucho tiempo se ha desarrollado como presidenta de la Organización de Ciegos Emprendedores de Osorno (OCEO), y hoy busca representar al distrito 25 en un cupo de la DC. Para la dirigente la participación de personas en situación de discapacidad en la Convención Constituyente es relevante, ya que asegura que “hemos sentido un poco postergado, el Estado tiene muchas deudas con nosotros”.

Mario Quijada también va por un cupo de la DC. El candidato de 60 años es tetraplégico y va por el distrito 15. Para él, los derechos de las personas en situación de discapacidad “tienen que verse plasmado en la nueva Constitución de forma en que se equipare la cancha para que la integración sea efectivamente una cuestión efectiva y real, y que las personas con situación de discapacidad se puedan desarrollar en todos los ámbitos”. Nelson Leiva es el otro candidato de la falange que buscará un escaño del distrito 28.

Por el PPD va Roberto Hurtado, candidato al distrito 26. El músico con dificultad para desplazarse asegura que “el cambio cultural tienen que irse forzando primero por establecer el derecho constitucional y luego establecer leyes y un sistema político que pueda satisfacer esos derechos dignamente”.

Otra candidata a quien le facilitó el cupo el PPD es Rebeca Pavez. La podóloga de 50 años es usuaria de silla de ruedas y tiene discapacidad física en un 70%. La candidata al distrito 19 comenta que su situación no es impedimento para ser parte del cambio, y que “es un deber cívico interesarse y participar. Y si tengo la oportunidad de estar ahí, tengo el deber de dar mis puntos de vista”.

Para Christian Muñoz, candidato al distrito 12 por un cupo del Partido Radical, “la Constitución que tenemos está obsoleta y no representa las necesidades del Chile actual. Para mí, llegar a esa instancia sería una muestra de que nuestra Constitución ya no se redacta entre fusiles y privilegios, sino entre personas de a pie y con cariño por lo público”.

Desde el PS postulan a tres candidatos: Jaime Troncoso, Miguel Ulloa y Adriana Cancino, por el distrito 16.

Troncoso tiene 70 años y va por el distrito 8. Es licenciado en derecho y en su infancia fue “objeto de una severa poliomielitis”. Sin embargo, hoy aspira a ser parte de la Convención para “visibilizar la situación de las minorías discriminadas, en especial, dejar en evidencia la escasa institucionalidad que existe en relación a las personas con funciones disminuidas. Creo que la Convención constituye una oportunidad propicia para instalar la inclusión elevándola de rango constitucional y construyendo una nueva institucionalidad”.

Por su parte, Ulloa (58) va por el distrito 22 y asegura que “el Estado debe tener un concepto más profundo de la igualdad y la protección sin conmiseración, sin una mirada victimizante, atendiendo a una mirada de derechos”.

Darwin Loreto Johns es independiente e irá por el Partido Liberal dentro de la Lista del Apruebo.

Vamos por Chile (UDI, RN, Evópoli, PRI y Partido Republicano)

Duilio De LaPeyra es candidato inscrito en un cupo de Evópoli. El ingeniero comercial que va por el distrito 9 fue atropellado en 2012, mientras participaba de una maratón a beneficio de la Teletón por un conductor en estado de ebriedad.

Según explica, su motivación por participar en la redacción de la nueva Constitución es que “el Estado adopte medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas en situación de discapacidad y que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales para cada persona en situación de discapacidad y para todos los tipos de discapacidades”.

Quien también tiene un cupo en Evópoli es Carolina García. La candidata al distrito 13 y fundadora de Comunidad Inclusiva, afirma que “yo me considero una persona que tiene privilegios. Sin embargo, no es la realidad que viven las personas en situación de discapacidad. Casi el 18% de nuestra población tiene algún tipo de discapacidad y más del 50% pertenece a los dos quintiles más bajos, y de ese 50%, o casi el 75% de las personas son mujeres, entonces el círculo de la pobreza se agudiza mucho”.

Juan Tagle Wazú también va por un cupo de Evópoli y busca representar al distrito 25.

Una lesión medular le provoca tetraplejia a Marisol Bañares. La ingeniera en ejecución de administración de empresas, que postula por el cupo del Partido Republicano, dice que es “un inmenso logro para mí y toda persona en situación de discapacidad que quiera verse representada por el trabajo que haré en la Convención, en donde buscaré dejar claro cuales los derechos de las personas en situación de discapacidad”. Asimismo, afirma que defenderá la vida, la propiedad privada y abogará por la familia como núcleo central. Matías Poblete será el otro representante del partido en el distrito 13.

Matías Poblete Sandoval (33), tiene discapacidad visual de origen, es educador diferencial con mención en discapacidad intelectual y se desempeña hace 13 años como presidente y fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Dentro de sus propuestas está que “exista un reconocimiento explícito a las personas en situación de discapacidad y que se consagre a un derecho a la educación inclusiva y de calidad”.

Habitante de Iquique, Luz Núñez de 54 años tiene un 60% discapacidad física producto de una displasia bilateral de cadera, la que según cuenta, no le impide desplazarse. Ingeniero en recursos humanos, afirma que “ser partícipe de un cambio en este país es súper relevante. Busco la inclusión de las personas con discapacidad”. Núñez es independiente y RN le ofreció el cupo para llegar a la Constituyente en representación del distrito 2.

Desde la Región de Magallanes y la Antártica, Gabriela Casanueva busca representar al distrito 28. Tiene 36 años y discapacidad auditiva, lo que la motiva hoy a representar a las personas en situación de discapacidad en la CC. Su principal aspiración es “generar cambios para asegurar y proteger el pleno goce de condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y la libertad elemental para todas las personas con discapacidad, defendiendo siempre su dignidad”.

Apruebo-Dignidad (PC y Frente Amplio)

Reconocido activista por las personas en situación de discapacidad Pablo Selles competirá en Distrito 10 en el cupo del partido Convergencia Social perteneciente al Frente Amplio. El profesor de 35 años que tiene acondroplasia explica que “personas con discapacidad, como yo, lleguemos a la Convención es una clara expresión de apertura democrática. (...). Yo quisiera aportar a la Convención con una mirada desde la inclusión y la accesibilidad universal a todos los temas que se discutan. Esta óptica desafía los límites democráticos actuales y es beneficio no solo para las personas con discapacidad, sino para la sociedad en su conjunto”.

Katharina Pavletich tiene fibrodisplasia osificante progresiva, lo que provoca que sus músculos y tendones se transforman en huesos. Es socióloga y vive en Ovalle, y hoy busca alcanzar un cupo para el distrito 5. “El Estado debería gestionar las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales para cada persona en situación de discapacidad y para todos los tipos de discapacidades”, señala la candidata de 33 años que va por un cupo en el Partido Comunes. Otro aspirante a la Convención y por el mismo partido es Rolando Quevedo de Atacama, por el distrito 4.

En 2004, Roberto Parra (65) tuvo un accidente cerebrovascular que lo dejó en silla de rueda, producto de la parálisis que le generó en una parte de su cuerpo. Es candidato de Revolución Democrática por el distrito 6 y destaca la dificultad al poder trasladarse por las calles, que a su juicio es reflejo de un Estado que no contempla a toda la ciudadanía. Buscará que “los discapacitados tengan los mismos derechos que el resto, que no sean voluntarios del gobernante de turno, sino que de una garantía constitucional”.

La Lista del Pueblo

Sonia Ulloa tiene dos hijos. Es comerciante, mapuche, pobladora de Lo Hermida y por las secuelas de una osteomielitis tiene discapacidad física en las extremidades derechas. Es candidata al distrito 11 y asegura que “mientras más convivimos con distintos tipos de personas, mayor es el desarrollo humano y social que tenemos. Por eso es importante que estemos en la nueva Constitución, para que también cambiemos la mirada y ya no sea una mirada tan compasiva”.

Trabajó por más de tres década en la salud pública, fue jefa del SOME en el Hospital Van Buren de Valparaíso y se jubiló hace dos años de su último puesto en la Seremi de Salud. Pamela Vivanco (68) cuenta que hace 37 años la atropellaron, lo que le generó una paraplejia, situación que no le impidió nunca desarrollar su labor como enfermera. Dice que buscará la inclusión en todo su espectro y que es un desafío, pero su principales luchas serán “una salud de acceso universal no importando la edad ni el bolsillo, el medio ambiente, fundamentalmente el agua como un derecho, la inclusión de las personas en situación de discapacidad, los inmigrantes y la diversidad sexual”. Vivanco representará a la Lista del Pueblo en el distrito 7 de la quinta región.

Como Presidenta de la Agrupación Asperger de Concepción y parte del Directorio de Asociación Comunal de Discapacitados de Concepción, María Consuelo Molina (50), dice que buscará “crear un ministerio de la discapacidad con los recursos necesarios, autónomo e independiente y que los jefes de oficina de cada municipalidad rindan cuenta al servicio de salud de cada región y que las personas que trabajen ahí sean con real vocación de servicio, no por compadrazgo ni por cuoteo político”. La traductora e intérprete Inglés-Alemán postula por la Lista del Pueblo en el distrito 20 de Concepción y otras comunas.

Diego Infante recibió su diagnóstico de autismo a los 25 años. Hoy, es activista, tiene 29 años y busca un cupo en el distrito 12 por la Lista del Pueblo. Asimismo, los candidatos con discapacidad visual Francisco Silva (D7), y Daniel Martínez (D10) irán por un escaño.

Unión Patriótica

Rodolfo Calderón Hernández tiene dificultad para desplazarse de forma independiente. Hoy es funcionario público de la Municipalidad de San Antonio y es candidato por el D7. Para él, es importante establecer en la nueva constitución el fin al prejuicio sobre las personas en situación de discapacidad. “Cuando nosotros hablamos de la discapacidad tampoco se trata de estigmatizar negativamente en el sentido de que somos diferentes a las demás personas, todo lo contrario. Cada uno somos un aporte para esta sociedad tan desigual”.

Por el mismo partido, pero por el distrito 16, va Cristian Martínez. Estudió en la Universidad Católica del Maule y hoy busca representar a las personas con discapacidades psíquicas o mentales, “el problema que tenemos con la Constitución actual es que vulnera prácticamente todos los Derechos Humanos, especialmente de tipo económico, social y cultural”.

Partido de Trabajadores Revolucionarios

Miguel Torres es quizás uno de los candidatos con más años en postular a la Convención, tiene 79 años y es de Puente Alto, trabajó en obras públicas y dice ser una voz con experiencia que buscará “trabajar por los adultos mayores, y centrarme en las distintas discapacidades existentes y sus tratamientos desde un enfoque de derecho, además abordar las pensiones de invalidez”. El candidato del PTR postula por el distrito 12 y tiene discapacidad motora. Otros abanderados con discapacidad pertenecientes a la colectividad son Julio Hernández (D12), Nancy Campos (D6) y César Sepúlveda (D9).

Independientes

Doris Morán tiene 50 años. Tiene discapacidad visual y desde los 17 vive con artritis, por lo que utiliza silla de ruedas. No puede movilizarse de manera autónoma. Hoy, quiere llegar a redactar la nueva Constitución. “Quiero consagrar debidamente el que estemos considerados, porque si bien ahora hay instituciones que aparecen, en mi opinión son pantallas y no son efectivas, y me refiero a instituciones como el Senadis. Uno no consigue ayuda con esas instituciones”, comenta la candidata de la lista Independientes por la nueva Constitución. Junto a Alfonso Yáñez buscan representar al distrito 17.

Otros candidatos independientes son Diego Vallejos de la lista Insulares e Independientes D26, quien al momento de nacer tuvo una asfixia que le causó una parálisis cerebral.

Algunos de los candidatos del conglomerado Independientes No Neutrales y que tienen distintos grados de discapacidad visual son Cecilia Morovic, por el distrito 23, Soledad Cisternas por el D12 y Gabriel Salinas por el D14.