El sorpresivo quiebre de Teresa Marinovic con José Antonio Kast

Fue ayer en la tarde cuando la filósofa y exconvencional Teresa Marinovic tomó su celular y escribió un mensaje de WhatsApp. ¿El destinatario? El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. El excandidato presidencial no le respondió y luego la exconstituyente arremetió en su contra en la red social X (antes Twitter).

“Este video, al igual que tu tuit reciente @joseantoniokast, en que señalas que ‘desde hoy las víctimas’ ‘tendrán apoyo’, es derechamente mentiroso: la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el Consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada”, escribió la columnista, aludiendo a que en un mensaje en la misma red social Kast había alabado la aprobación en el Consejo Constitucional -dominado mayormente por los republicanos- de una enmienda que crea la Defensoría de las Víctimas, órgano pensado para emular la Defensoría Penal Pública, pero para quienes sean víctimas del delito.

El mensaje evidenció el duro quiebre que se produjo entre una de las principales figuras que tuvo el Partido Republicano en el proceso constitucional anterior. Si bien Marinovic es independiente, en la extinta Convención Constitucional fue electa en un cupo de republicanos. En esa oportunidad la candidatura de la filósofa -que fue una de las figuras más votadas en el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa y otras comunas)- levantó una polémica en la derecha. Esto debido a que en esa elección Chile Vamos pactó con el Partido Republicano, pero a la UDI, RN y Evópoli les molestó la figura de Marinovic, quien es asociada a una derecha más dura.

En ese entonces Kast fue uno de los principales defensores de la candidatura de la filósofa. “Es un gran nombre, que va a generar una gran adhesión en los ciudadanos”, dijo en enero del 2021, fustigando a la coalición de centroderecha.

En X está lleno de mensajes elogiosos de Kast hacia Marinovic: “Una gran defensora de la libertad”, “La odian porque le temen”, “Lo más grande”, fueron parte de los mensajes de ese época. Kast además la acompañó en terreno durante la campaña, y estuvo con ella en distintas plataformas de streaming en modo campaña.

El apoyo era mutuo, pues en la elección presidencial del 2021 Marinovic fue uno de los respaldos de la candidatura de Kast. “El único voto útil es el por ese que sigue sus principios y convicciones (...) Vota Kast”, relevó la exconvencional.

Pero fue con el inicio del proceso constituyente que comenzó el alejamiento de Marinovic con la colectividad. Al igual que en el mensaje de X en que criticó a Kast, a Marinovic le molestaba que los republicanos -que son vistos como los principales responsables del éxito del proceso- valoraran la aprobación de enmiendas, como si ya fueran parte de la nueva Constitución. En circunstancias que estas enmiendas fueron aprobadas por comisiones, y faltan otros procesos como que vuelvan a ser votadas por todos los consejeros en el pleno, y finalmente que se sometan al plebiscito de salida de diciembre.

Teresa Marinovic. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

La molestia particular de Marinovic -según ha comentado en sus círculos cercanos- no apunta al contenido de las enmiendas, sino a que se dé por hecho que ya son parte de la realidad. Particularmente le molestaron los videos sobre la enmienda del fin de las contribuciones para la primera vivienda y el de la Defensoría de las Víctimas.

“La mayoría de las veces hemos coincidido en términos políticos, y siempre he admirado su coherencia, su valentía y su calidez. Pero ahora último, creo que tanto él como el partido han equivocado el camino. En todo caso, lo que me impulsó a manifestar públicamente y duramente mis diferencias, no fue eso, sino la publicación de información engañosa”, dice Marinovic a La Tercera.

En esa línea, la exconvencional sostiene que “primero, porque estimo que la verdad es un límite que no se debería traspasar. Segundo, porque eso puede inducir a las personas a aprobar un texto sobre la base de normas que quizá ni siquiera se aprueben. No juzgo intenciones, lo que es un hecho es que el partido ha publicado y Kast difundido no solo uno sino varios videos de este tipo”.

La última vez que Marinovic se reunió con Kast fue en junio de este año. “Lo que haya hablado personalmente con él queda en el ámbito personal. Solo lo comento para hacer presente que hablé públicamente cuando vi que no había coincidencia posible”, dice.

En el video de las contribuciones de los republicanos se explicita: “No pagaremos más contribuciones. Así es, no pagaremos más contribuciones. Porque hoy el Consejo Constitucional acordó y aprobó que los chilenos no pagarán contribuciones por su casa propia y no tendrán que pagar anualmente ese injusto impuesto al Estado”.

“A ratos da la impresión de que todo vale por un Apruebo. Y esto me parece inaceptable. Comprendo perfectamente las razones de quienes consideran óptimo que el proceso termine así, con un texto aprobado. Pero no me parece tolerable que eso se haga a cualquier precio (...) Me preocupa ver que se les asegure a los chilenos que no pagarán más contribuciones, cuando es una norma que ni siquiera ha sido votada en el pleno y que según norma transitoria de los propios repúblicanos se aplicaría en seis años más, gradualmente, y previo envío de un proyecto de ley por parte del Presidente de turno”, dice Marinovic.

Este medio se contactó con el entorno de Kast pero no quisieron comentar el distanciamiento.

A Marinovic -que aún no define si votará “En contra” en el plebiscito de diciembre- le molestaron otros temas como que consejeros republicanos retiraran enmiendas y hablaran de una “señal de cordialidad al oficialismo”, según mencionó la presidenta del organismo, la republicana Beatriz Hevia. La filósofa cuestiona: “Habría que preguntarse cuáles son los límites que se está dispuesto a traspasar”.

Ese problema lo vio en el retiro de la norma que buscaba inconstitucionalizar “a los partidos que procuren el establecimiento de un sistema totalitario”.

“Se trata de algo que veo está siendo estructural, y es una cierta desesperación por lograr un apruebo a cualquier costo. Creo que es difícil para políticos de carrera salir de la lógica electoral. Y que es difícil también, estando cerca de la victoria, no perder la perspectiva”, sentencia.