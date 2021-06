Elecciones en San Ramón: cómo el caso Aguilera enredó la recta final de la carrera entre Orrego y Oliva

A las 22 horas de ayer, el candidato a gobernador por la Región Metropolitana de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego, llegó hasta el frontis del Tribunal Electoral. Un poco antes se había conocido la resolución del Tricel en la que se anulaban los resultados de los comicios a alcaldes y concejales de la comuna de San Ramón, luego de que el candidato de su partido, Gustavo Toro, presentara un recurso junto a otros tres competidores en el que se acusaba de irregularidades del actual jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera, durante el proceso eleccionario.

Y junto con valorar la definición del organismo -que obligará a repetir la votación de 65 mesas-, el exintendente no desaprovechó la oportunidad para disparar en contra de la coaliación de su contendora en la segunda vuelta del 13 de junio, Karina Oliva (Comunes).

“Quiero lamentar que el Frente Amplio, que se jacta de representar la nueva política en Chile, haya sido el único bloque que no firmó este requerimiento. Hubo cuatro candidatos que sí, ellos fueron los únicos que no firmaron, donde el único objetivo era restablecer el imperio de la democracia y la dignidad de los habitantes de San Ramón. Esto es histórico, hay que dar una señal clara, rotunda y definitiva”, dijo, tildando además al bloque de “cómplices por omisión”.

Las palabras de Orrego tomaron por sorpresa a los frenteamplistas, quienes luego del fallo -el que también firmaban el RN David Cavedo y los independientes Miguel Pinto y Genaro Balladares- comenzaron a diseñar una estrategia para enfrentar la situación.

Por eso, inmediatamente después de las declaraciones del exministro, la dirigenta de Comunes respondió con duras críticas a su contraparte. “La democracia en San Ramón está capturada por la narcopolítica. Este fallo es positivo (...). Claudio Orrego nos dice “cómplices” del cohecho, pero él ganó en San Ramón y Aguilera era de su coalición”, sostuvo. Y agregó: “¿Por qué no se repiten todas las elecciones? Ese día hubo cuatro votaciones, en todas pudo haber existido fraude. La democracia hay que defenderla siempre, no sólo cuando te favorece”, dijo Oliva.

En el bloque reconocen que el hecho de no haber firmado ese requerimiento podría traer consecuencias y abrirle un flanco a la coalición, aunque en las colectividades remarcan que las críticas de Orrego responderían a su “desesperación” en el marco de la campaña. Pese a esto, en el FA sostienen que si bien ellos estaban al tanto de la decisión como bloque, la determinación recayó particularmente en Convergencia Social, colectividad que presentó al candidato a alcalde del pacto, Miguel Ángel Bustamante.

Por eso mismo, esta mañana esa colectividad analizó el escenario y definió valorar el resultado del requerimiento. Además, según fuentes del FA, estarían evaluando presentar una querella en contra de Aguilera por los supuestos delitos descritos en la resolución del Tricel.

“Desde CS y el FA siempre hemos trabajado para sacar a Aguilera, la narcopolítica y la corrupción de San Ramón, de hecho le competimos en las elecciones con Miguel Bustamante a la cabeza de un proyecto transformador”, manifestó la timonel de ese partido, Alondra Arellano.

Y añadió: “También por ello como FA, junto a nuestra diputada Gael Yeomans, hemos realizado más de 20 oficios y 10 acciones que incluyen reuniones y peticiones ante el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría para investigar y destituir a Aguilera. Lamentablemente, cuando se presentó el requerimiento el equipo de Toro no quiso entregarle a nuestro candidato todos los antecedentes, por tanto no tuvo la opción de sumarse de forma responsable, pero lo importante es que hoy la gente de San Ramón tiene una nueva posibilidad, con otra elección, de erradicar a los narcos del municipio”.

Según explican en ese partido, fue el excandidato -quien alcanzó la tercera mayoría en los comicios, detrás del DC- quien junto a su equipo comunal tomaron la decisión de no firmar el requerimiento de Toro. Y las razones, dicen en la colectividad, fueron fundamentalmente dos: que desde la DC no les mostraron el escrito ni los antecedentes antes de pedir la firma y que no estaban de acuerdo con anular también la elección de concejales, en la que dos de sus candidatos habían resultado electos con altas votaciones.

“No iba a firmar algo a ciegas”, dice candidato de CS en San Ramón

Así lo explicó el propio Bustamente en un video que publicó después de que se presentara el requerimiento el 22 de mayo. “El 29 de marzo publiqué otro video que se tituló “Somos la lista que le ganará a Aguilera y a la corrupción de los 30 años”. Este hecho ocurrió porque si bien no fui electo, nuestra lista de concejalías sacó la primera mayoría a nivel comunal y aparte Estefany Ñanculef y Maximiliano Morel obtuvieron la primera y tercera mayoría, respectivamente. Lo anterior configura un escenario que nunca hemos visto en San Ramón, donde Aguilera tiene solo tres concejales afines y, además, podemos construir una mayoría en el Consejo Municipal que en el caso de que Aguilera sea procesado, nos permita recuperar como vecinas y vecinos la alcaldía que el aguilerismo ha secuestrado”, sostuvo.

En ese mismo mensaje, también se refirió a las gestiones de la Democracia Cristiana. “El día martes recién pasado (18 de mayo), Gustavo Toro me envió un mensaje para invitarme a presentar un escrito que quería presentar al Tricel para anular la elección en San Ramón. Yo como una persona responsable le pedí el escrito y las pruebas, porque no iba a firmar algo a ciegas y porque como nosotros no logramos constituirnos en todas las mesas no teníamos actas ni registros de las irregularidades que se pensaban denunciar. Entonces, dependíamos de las pruebas que él nos presentara. Toro recién anoche me mandó el escrito, no las pruebas, y en la mañana tuve que juntar un equipo de abogados, porque nos dio plazo hasta las 12 para analizar el escrito. Encontramos que era débil, porque era demasiado genérico (...) y corría un serio riesgo de ser rechazado por el Tricel”, manifestó, video en el que también recalcaba que “no podía aceptar” la situación de los concejales.

Desde la DC, en tanto, confirman el orden de los hechos descrito por el candidato frenteamplista, aunque recalcan que en total tuvieron solo seis días para formular un requerimiento según los plazos legales. En ese sentido, sostienen que “la mayoría de los candidatos” tuvo acceso al escrito solo el día anterior, al igual que Convergencia Social. “Nunca tuvieron ánimo de sumarse”, dicen en la colectividad.