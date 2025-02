¿En qué estabas el 27F? Ministros, parlamentarios y presidentes de partidos recuerdan la noche que cambió la historia

3.34 de la madrugada del sábado 27 de febrero de 2010, un sismo de magnitud 8.8 se registró en las costas de lo que hoy es la región de Ñuble. Fue un terremoto con posterior tsunami que dejó múltiples víctimas. Pareciera que fue ayer, pero este jueves se cumplieron 15 años de la tragedia.

La Tercera le pidió un relato en primera persona a 14 autoridades y políticos sobre la noche del 27F. Hacía el 2010 varios eran estudiantes universitarios como la titular de la Mujer Antonia Orellana (FA), la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro (FA) y la presidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola que venía de un viaje de dirigentes estudiantiles. Otros, ya estaban insertos en la gestión política o se encaminaban a serlo en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Antonia Orellana (FA): “Estaba volviendo de un mochileo por el norte y en un bus en Calama”

Andres Pina/Aton Chile

La ministra de la Mujer y Equidad de Género tenía 20 años, estudiaba en la Universidad de Chile y así como la diputada Cariola, venía de un viaje de regreso desde el norte del país a la capital, aunque en otro contexto.

“Estaba volviendo de un mochileo por el norte y en un bus en Calama. Al llegar a Santiago partí a trabajos voluntarios como estudiante de la Universidad de Chile”, asevera.

Rodrigo Galilea (RN): “Recibí un llamado telefónico (...). Al otro lado de la línea estaba el Presidente Piñera”

Senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Foto: Aton Chile.

El actual senador y presidente de Renovación Nacional era presidente e la Cámara Chilena de la Construcción en la Región del Maule. Estaba en Talca junto a su familia, sin saber aún qué en los próximos días se convertiría en intendente por petición directa del Presidente electo, Sebastián Piñera.

“Estaba en mi casa, junto a mi familia. Me despierto con el estruendo. Recuerdo que fue muy fuerte, tanto así que pensé que mi casa se caería entera. Las primeras horas fueron muy difíciles, porque no sabíamos la magnitud, y había poca comunicación”, señala.

Y agregó: “A los dos o tres días del 27F, recibí un llamado telefónico, era un número desconocido, decido contestar y al otro lado de la línea estaba el Presidente Piñera. Me saludó, me preguntó cómo estaba yo, mi familia, y me dijo que me necesitaba para el plan de reconstrucción, que había mucho trabajo que hacer, y que para eso me necesitaba como Intendente del Maule. Yo no había estado en el servicio público. Su llamado me sorprendió, pero de inmediato le dije que sí, y de inmediato el Presidente Piñera comenzó a dar directrices del trabajo que había que hacer”.

Daniel Jadue (PC): “En Palestina vivimos días de desesperación por no saber cómo estaban nuestra familias”

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El exalcalde de Recoleta, para el terremoto de 2010 se encontraba fuera de Chile, en Palestina, con una delegación de 14 connacionales que estaban participando del congreso de la Red Palestina Mundial. Algunos de ellos fueron afectados por la catástrofe y el regreso a Chile fue muy complejo de concretar. Tuvieron que llegar a Buenos Aires en avión y luego hacer trayectos en bus hasta Chile.

“Llegué a una reunión a las ocho de la mañana, me tenía que quedar trabajando y ahí me dijeron: ‘¿supiste lo que pasó?’. No nos habíamos enterado en la noche por la diferencia horaria. Parte de la delegación se habían ido a un tour, por lo que se enteraron al regreso del viaje. En Palestina vivimos días de desesperación por no saber cómo estaban nuestra familias, yo también, porque en la televisión solo mostraban los desastres”, recuerda.

Diego Schalper (RN): “Amigos nuestros, que estaban en discoteques en Llolleo, habían sufrido lesiones”

Foto: Andres Perez

El diputado tenía 24 años y se preparaba para su último año de Derecho en la Universidad Católica. Cuenta que estaba veraneando en la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

“Me encontraba con mi polola y actual señora viendo el Festival de Viña. Nos disponíamos a dormir y repentinamente empezó a temblar. Salimos a la calle y a metros nuestro reventó un transformador, por lo que nos pusimos contra un muro. Luego, nos fuimos enterando de que amigos nuestros, que estaban en discoteques en Llolleo, habían sufrido lesiones. Empezaron a llegar parientes y nos juntamos en la casa esperando tener noticias de nuestros seres queridos, que las obtuvimos recién al día siguiente. Fue muy tensionante y chocante”, relata.

Ximena Aguilera (Ind.): “Me contactó desde el Centro de Enlaces del Minsal la epidemióloga Ximena Muñoz”

La ministra de Salud trabajaba como jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington D.C. Uno de los temas en los que se encontraba en el foco de su agenda era el brote de cólera en Haití.

“Recuerdo que cuando ocurrió el terremoto, me contactó desde el Centro de Enlaces del Minsal la epidemióloga Ximena Muñoz, quien en medio de la catástrofe, fue la primera del equipo de Respuesta en llegar al Minsal esa madrugada”.

Aisén Etcheverry (FA): “Nos quedamos en el umbral de la puerta abrazados”

24/02/2025 - VOCERIA MINISTRA AISEN ETCHEVERRY - Mario Tellez / La Tercera

La ministra de Ciencia y actual vocera subrogante estaba esa madrugada con su mamá y sus dos hijos. Los menores dormían en sus respectivas cunas. Después de unas horas evacuaron hasta la casa de su madre.

“Estaba en mi departamento, en un cuarto piso, con mis mellizos. Ellos eran muy chicos y tenían un año y medio. Mi mamá me acompañaba esa noche. Estábamos durmiendo cuando comenzó el terremoto. Al primer temblor, nos levantamos las dos de inmediato. Tengo el recuerdo vivo, pegado en la cabeza, de haberme parado en la puerta de la pieza de los niños. Ellos tenían unas cunas blancas, las que se movían con fuerza. Los tomamos rápido y nos quedamos en el umbral de la puerta abrazados, esperando que pasara. Cuando terminó, hicimos dormir a los niños y apenas amaneció, subimos al auto y nos fuimos a la casa de mi mamá. Ahí me quedé por días”, afirma.

Nicolás Cataldo (PC): “Fui parte del equipo organizador de los trabajos voluntarios”

FOTO: DEDVI MISSENE

El ministro de Educación estaba de vacaciones en la casa de su mamá en Viña del Mar. Se encontraba junto a su pareja que tenía ocho meses de embarazo. Esperaban a su primer hijo, Salvador.

“Días después del 27F, volví a mi departamento en Villa Olímpica, Ñuñoa, sector que fue afectado con graves daños en las viviendas tras el terremoto. Desde el PC, fui parte del equipo organizador de los trabajos voluntarios organizados a nivel nacional por las Juventudes Comunistas en la Región del Biobío”, rememora.

Javiera Toro (FA): “Partí a la sede de la Fech a colaborar con el trabajo voluntario”

Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

La ministra de Desarrollo Social y exministra de Bienes Nacionales del FA recuerda que tenía 27 años y vivía con sus padres en la comuna de Las Condes.

“Me había acostado hace poco y lo primero que hice fue ponerme a buscar mis lentes, un poco angustiada porque no veía nada. Luego prendimos la radio, pendientes de la magnitud. Al día siguiente partí a la sede de la Fech a colaborar con el trabajo voluntario que se desplegó esos días, llegaron cerca de 10 mil voluntarios en las primeras horas”, afirma.

Gonzalo Blumel (Evópoli): “El Presidente pidió avanzar con el programa y la reconstrucción conjuntamente”

09 02 2024 GONZALO BLUMEL FOTO PEDRO RODRIGUEZ

En ese tiempo el exministro del Interior estaba trabajando en la puesta en marcha del nuevo equipo de la Segpres, como jefe de gabinete de Cristián Larroulet, quien había sido nombrado ministro de la cartera por el presidente electo Sebastián Piñera.

“El principal objetivo era priorizar la puesta en marcha del programa de gobierno, lo que tuvo que modificarse profundamente luego del terremoto. El Presidente pidió avanzar con el programa y la reconstrucción conjuntamente”, dice.

Jaime Gajardo (PC): “El 27 de febrero yo estoy de cumpleaños. Había viajado a Antofagasta”

15 ENERO 2025 MINISTRO DE JUSTICIA, JAIME GAJARDO, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

Por esos días el actual ministro de Justicia se desempeñaba en la academia, haciendo clases, y era director jurídico de la Municipalidad de Calama.

“El 27 de febrero yo estoy de cumpleaños. Había viajado a Antofagasta junto con mi hija y mi mamá para pasar el cumpleaños con mi abuela. En la hora en que fue el terremoto estábamos durmiendo y nos despertamos por un llamado de un tío abuelo que vive cerca de mi abuelo y de mi hermana. Él nos avisó que había ocurrido un terremoto muy grave y que había ido a ver a mi abuelo y mi hermana y que se encontraban bien, que no nos preocupáramos. Recién ahí nos enteramos, pusimos la radio y nos fuimos enterando de los distintos detalles”, dice.

Karol Cariola (PC): “Íbamos pasando por Atacama (...) solo reaccioné a comunicarme con mi familia”

La presidenta de la Cámara de Diputados menciona que esa noche de verano estaba viajando en bus desde Lima, Perú, hacia Santiago, después de haber participado en un encuentro como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción.

“Me acuerdo que íbamos pasando por Atacama, cuando de repente nos dicen que se había producido un corte de luz. Había personas de distintas nacionalidades, especialmente peruanos, pero igual algunos chilenos. Cuando nos comunican que había habido un terremoto muy fuerte en la zona central y sur de nuestro país, en el norte había habido algunas consecuencias, me preocupé. No viví el terremoto, no lo sentí, lo viví de una manera distinta, en ese momento solo reaccioné a comunicarme con mi familia”, cuenta.

Ángel Valencia: “Salimos a comprar fórmula y pañales”

Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

El actual fiscal nacional ejercía como abogado privado, había sido papá por segunda vez hace poco y una de sus primeras acciones fue comprar insumos para su bebé.

“Estaba en mi casa con mi señora, nuestro primer hijo recién nacido, y mi hijo mayor. Apenas ocurrió el terremoto, nuestra prioridad fue la familia y luego nuestros cercanos en Concepción y Valdivia. Salimos a comprar fórmula y pañales, pero después nos quedamos en casa, sin luz ni televisión, siguiendo las noticias solo por radio. Pasaron días hasta que un vecino nos hizo notar que nadie en el barrio había pedido la reposición de la electricidad. Nos demoramos en hacerlo porque intuíamos la crisis que enfrentaba el país y sentimos que, al no apurar el restablecimiento del servicio, no estábamos entorpeciendo los esfuerzos donde más se necesitaban. Fueron días de incertidumbre, preocupación y mucha empatía con quienes lo estaban pasando peor”, confiesa

Jaime Quintana (PPD): “Visité dos o tres comunas, los caminos estaban cortados”

14/10/2024 SENADOR JAIME QUINTANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El senador y presidente del PPD estaba en su región, La Araucanía, al momento del sismo. Recuerda que esa noche había visto el Festival de Viña.

“Aún era diputado y me preparaba para asumir como senador por primera vez. También por primera vez con un gobierno de derecha. Habíamos visto el Festival pero ya estaba durmiendo a esa hora. Fueron muchas horas de incertidumbre, hasta que alrededor de las 7.00 am pudimos ver recién algo de televisión y entender a esa hora la magnitud de lo ocurrido. Al día siguiente, visité dos o tres comunas, los caminos estaban cortados y con enormes socavones, el panorama era devastador”, asegura.

Francisco Undurraga (Evópoli): “Tuve que ir a buscar a mi madre que estaba viviendo sola”

El diputado en ese entonces era gerente de marketing del canal La Red, y volvía a Santiago con su familia tras cubrir el Festival de Viña.

“Fue muy angustiante para nosotros, y yo tuve que ir a buscar a mi madre que estaba viviendo sola -porque ya había fallecido mi padre- en un departamento en Providencia. Evidentemente que la destrucción no solamente nos apenó, sino que nos conmocionó. Afortunadamente, a nivel familiar no tuvimos grandes desgracias, salvo uno tíos que estaban en la casa que yo en ese entonces tenía en Santo Domingo, la cual sufrió bastantes daños. Se cayó toda la parte de cemento de la misma. No nos pudimos comunicar hasta el día siguiente con ellos, porque estaban los celulares caídos, pero, afortunadamente, los tíos no sufrieron ningún daño”, indica.