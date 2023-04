“Falta de profesionalismo” y “malos tratos”: Quién es Krist Naranjo, la gore independiente que hoy enfrenta posible destitución por abandono de deberes y falta de probidad

“Mujer independiente y ecologista”. Así se autodefinió Krist Naranjo Peñaloza (45) en la campañas electoral que la llevó en julio de 2021 a convertirse en la primera gobernadora regional electa por Coquimbo.

La representante de la lista Ecologista Verde se impuso como una de las dos cartas independientes que logró la elección en la segunda vuelta de gobernadores, derrotando con más del 60% de los sufragios al UDI, el periodista Marco Antonio Sulantay.

Pero el primer año de su gestión estuvo marcado por polémicas que involucraban una tensa relación con los 16 miembros del Consejo Regional y una denuncia a Contraloría por el mal uso de su vehículo fiscal. Tales hechos quedaron al descubierto cuando en abril de 2022 el chofer de la gobernadora, Eduardo Torres, entregó un informe a las unidades administrativas del Gobierno Regional (Gore) donde declaraba haber tenido que responder a una serie de peticiones de Naranjo para ocupar el automóvil con fines personales, como idas al supermercado o centros comerciales.

El funcionario expresó sentirse “amenazado” y “avergonzado” por Naranjo, puesto que por cuidar su trabajo debía obedecer todas las peticiones que le entregaba la gobernadora. Frente a los hechos, el Gore abrió un proceso de investigación interna para aclarar los hechos, mientras que el funcionario seguiría en sus funciones de manera normal.

Pero la investigación no quedó ahí. En marzo de 2022 el Consejo Regional (Core) solicitó al Tribunal Calificador Electoral (Tricel) la remoción de la actual gobernadora regional de Coquimbo. De acuerdo con el consejero regional, Cristian Rondanelli (UDI), la decisión surgió debido al “notable abandono de deberes y faltas a la probidad cometidas por la autoridad”. Lo anterior habría quedado de manifiesto en una investigación llevada a cabo por la Comisión Especial Fiscalizadora donde se levantaron seis cargos en contra de la autoridad por el uso indebido de vehículos públicos, viajes internacionales con una agenda clara, maltrato a funcionarios públicos e incumplimiento de plazos en la ejecución presupuestaria. Este martes 4 de abril el Tricel declaró admisible el recurso de remoción.

Ahora, el Tricel deberá iniciar la tramitación de la causa y será el Tibunal Electoral de la Región de Coquimbo el encargado de notificar a la gobernadora Naranjo al respecto. A partir de eso, correrán los plazos para que ambas partes puedan presentar las pruebas de las acusaciones y los descargos de la autoridad. Este proceso puede demorar meses, mientras tanto, Naranjo no quedará suspendida de su cargo.

“Una falta de profesionalismo”

En su campaña a gore, Naranjo se presentó como madre, ceramista, arquitecta, monitora de yoga y artista visual. Detalló que cuenta con estudios en Arquitectura en la Universidad del Bío Bío, donde se abocó a la investigación y creación de proyectos de defensa de la flora y fauna como de desarrollo de prácticas sustentables. Asimismo, estudió Diseño en Permacultura en la actual Universidad homónima de Argentina, disciplina de diseño y planificación territorial que consiste en la estrategia de asentamientos humanos sustentables.

Desde 2008 ejerció como directora de una consultora llamada “Permacultura del Sur” -emprendimiento que ella impulsó-, junto con el desarrollo de proyectos de enseñanza de cerámica gres y diaguita para mujeres y para agrupaciones territoriales. De igual forma ejerció como encargada de gestión ambiental y proyectos en el municipio de Monte Patria, donde desarrolló varios planes para la comunidad sobre reciclaje y certificaciones ambiental.

Al comienzo de su campaña política, Naranjo utilizó su profesión de arquitecta como “bandera de lucha”. No obstante, al ser consultada sobre su título en específico, Naranjo siempre se limitó a omitir respuestas, lo que obligó al Colegio de Arquitectos Regional en 2021 a emplazar a la entonces gobernadora a transparentar su título profesional, puesto que ni ellos estaban al tanto del nivel de estudios en arquitectura: “Si la gobernadora cuenta con el título, está bien y no tendría que haber inconvenientes, pero si es que se estuviese arrogando un título que no tiene, eso sí que me parece gravísimo”, expresaron en su momento desde la institución.

Con una carrera profesional ligada al mundo ecologista y sustentable, Naranjo inscribió su candidatura a gore como independiente, pero con un cupo del Partido Ecologista Verde, lista que la apoyó y fue crucial para que se quedara con la candidatura de Coquimbo. No obstante, fuentes cercanas sostienen que hoy en día “la relación con el partido es nula y ya no existe comunicación”.

Tales problemas se suman a los constantes quiebres y problemas de la gobernadora con sus jefes de división, quienes han renunciado por el mal “relacionamiento que ha existido con Naranjo” -según ha trascendido en el mismo Gobierno Regional y los constantes frenos interpuestos por la autoridad para ejecutar proyectos de presupuesto e inversión.

“Krist es una persona con falta de profesionalismo y experiencia en el sistema público. Le faltan habilidades blandas para poder liderar una institución tan grande y en especial en las regiones (...) Ella ha utilizado conceptos malos de que se le juzga porque es mujer, ecologista o porque no es parte de un partido político y es independiente. Eso no es así. A ella se le juzga por su cargo público. No sabe lo que está haciendo”, expresa la consejera regional, Ximena Ampuero (RD).

Es más, fuentes cercanas a la gobernadora señalan a La Tercera PM que su “programa de gobierno” se ha perdido con el tiempo y ya no existe un norte claro de los procesos que quiere seguir para la región. “Ella ha generado malos programas presupuestarios, ha tenido atraso en la firma de los convenios de programación; no tiene respeto por los acuerdos tomados en las sesiones de pleno y mala relación con los consejeros a nivel general. No hay forma de generar buenos lazos”, señala uno de los consejeros.

Quejas de maltrato

Al momento de llegar al Consejo Regional en 2021, la profesional fue de inmediato percibida como una “persona compleja, con falta de diálogo y notables abusos de poder frente a sus funcionarios”. Hechos que según fuentes cercanas al Gobierno Regional quedaron al descubierto cuando una profesional de Policía de Investigaciones (PDI) quien había sido designada como escolta de la gobernadora, decidió renunciar a sus funciones el mismo día de su nombramiento por malos tratos.

Es más, desde el Gobierno Regional sostienen que las denuncias y quejas que ha recibido Naranjo han sido principalmente a mujeres de las dependencias del Gore de Coquimbo.

Tales antecedentes han sido recogidos por la Comisión Investigadora del Gobierno Regional y presentados hacia el Tricel desde mayo a diciembre de 2022 con el fin de que la gobernadora tome conciencia de su falta de deberes hacia la comunidad. “Los consejeros regionales vamos a demostrar que debemos cumplir el rol fiscalizador como corresponde y darle la señal a la ciudadanía que tanto nos había pedido que se llevara a cabo este proceso”, expresó Rondanelli (UDI), consejero de la provincia de Choapa.