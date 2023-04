No usa celular ni internet: las paranoias de Putin reveladas por desertor del servicio de protección del Presidente ruso

Cuando Gleb Karakulov, un ingeniero de 35 años, estaba a 15 minutos de emprender probablemente uno de los vuelos más importantes de su vida junto a su esposa y su hijo, prefirió apagar el teléfono. Minutos atrás, había decidido dejar atrás su carrera de 13 años como miembro del Servicio Federal de Protección (FSO), una de las ramas más secretas al interior de los servicios de seguridad rusos, y ya le llegaban mensajes de excompañeros tratándolo de “escoria”. Incluso su familia, impregnada de una tradición militar patriótica, le dio la espalda.

No les contó cuándo se iba. Cuando les dijo que Ucrania era un país libre, éstos le respondieron “¿Qué es esto?” “¿Quieres huir? ¿Eres algún tipo de agente extranjero?”, lo interrogaron, relata The Associated Press, que tuvo acceso a videos y transcripciones de más de seis horas de entrevistas realizadas a Karakulov por Dossier Center, un grupo de investigación con sede en Londres y financiado por la figura de la oposición rusa Mikhail Khodorkovsky.

Karakulov se convertía, así, en el funcionario de inteligencia de más alto rango en desertar desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania, aseguró The Guardian, revelando desde la red de trenes camuflados que el Presidente Vladimir Putin usa, hasta sus intentos por despistar a enemigos e incluso a sus aliados al organizar vuelos falsos y grabar videos en oficinas idénticas repartidas por todo el país debido a que “teme patológicamente por su vida”.

Gleb Karakulov habla durante una entrevista en Turquía, en diciembre de 2022. Foto: AP

“Nuestro presidente se ha convertido en un criminal de guerra”, comentó, en la que se transformó en la primera entrevista que una persona con tal nivel de cercanía del día a día de Putin ha realizado en más de un año de invasión. “Es hora de poner fin a esta guerra y dejar de callar”, agregó.

El ingeniero y excapitán del Servicio Federal de Protección es uno de los pocos rusos que han huido para luego contar su historia, lugar en el que trabajó como responsable de las comunicaciones seguras del mandatario. Entregó su relato en octubre de 2022 al Dossier Center, entregando luego la transcripción de seis horas a algunos medios como The Associated Press, el que verificó muchas de las frases y documentos entregados por Karakulov. Entre ellas, están las paranoias que Putin tenía previo al inicio de su “operación militar especial”, como gusta llamar a la invasión, y que tras ese 24 de febrero de 2022 se intensificaron aún más, aseguró.

Aislado comunicacionalmente

Entre 2009 y 2022, período en que Gleb Karakulov trabajó al interior del ente encargado de la protección de varios altos cargos del Estado, incluido el presidente, no vio nunca a Vladimir Putin con un teléfono celular en la mano, mucho menos con conexión a internet. Pero insiste en que en cada viaje debe contar con acceso a la televisión estatal rusa.

El relato de este ingeniero coincide con historias previas que retratan al mandatario como un líder carismático, pero cada vez más aislado, puntualizó The Associated Press. La gente que lo rodea, explicó, llaman a Putin “el Jefe. Lo adoran en todos los sentidos y solo hablan de él en esos términos”. Si bien no era confidente del líder del Kremlin, Karakulov pasó 13 años inusualmente cerca tanto del Presidente como del primer ministro ruso al establecer comunicaciones seguras para ambos, tiempo que le permitió notar, por ejemplo, que a diferencia de Putin, el premier sí usaba un acceso seguro a internet a través de una oficina electrónica.

Actualmente, Karakulov aparece como hombre buscado en la base de datos pública de sospechosos de delitos del Ministerio del Interior ruso, confirmó la agencia de noticias, la que también chequeó y comparó detalles de su biografía con registros del gobierno ruso, datos personales filtrados y publicaciones en redes sociales para confirmar la veracidad de su historia.

Tarjeta de identificación del Servicio Federal de Protección ruso (FSO) de Gleb Karakulov, en octubre de 2022. Foto: AP

En sus cerca de 180 viajes con el mandatario ruso, el ingeniero certificó que solo lo vio informarse a través de cercanos. No de internet, diarios o similares. “Toda la información que recibe es solo de personas cercanas a él. Es decir, vive en una especie de vacío informativo”, consignó The Associated Press.

En la misma línea, agregó que “nuestro presidente ha perdido el contacto con el mundo”, y que “ha estado viviendo en una burbuja informativa durante los últimos dos años, pasando la mayor parte del tiempo en sus residencias, que los medios de comunicación llaman muy apropiadamente búnkeres. Teme patológicamente por su vida”, aseguró, según The Guardian. “Solo valora su propia vida y la de su familia y amigos”.

Viajes secretos y trenes anodinos

El transporte es otra de las grandes preocupaciones de Putin. Previo al inicio de la invasión, el mandatario empezó a viajar con regularidad en un tren blindado especial, explicó el ex miembro del Servicio Federal de Protección. La posibilidad de que el avión en el que se desplace sea rastreado, agregó Karakulov, lo hace preferir la línea ferroviaria y un anodino vagón pintado de gris con una franja roja, similar a cualquier otro tren de Rusia. “Entiendo que simplemente tenga miedo”, dijo el desertor.

El medio de investigación ruso Proekt ya había afirmado anteriormente de la existencia del tren, así como de una secreta red ferroviaria que incluía estaciones y líneas paralelas cerca de las residencias de Vladimir Putin, consignó The Guardian. Estas se encontrarían en el parque nacional de Valdai, en Novo-Ogaryovo, y cerca de su residencia de Bocharov Ruchey, en el balneario de Sochi, en el mar Negro. Dichos viajes incluyen la presencia de bomberos, personas que prueban el alimento del mandatario antes que él, además de un grupo de ingenieros.

Tatiana Stanovaya, miembro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, dijo a The Associated Press que puede “entender por qué está tan aislado y por qué debe ser muy cauteloso con cualquier contacto externo. Es comprensible”, considerando que “medio mundo le desea la muerte”.

El Presidente ruso, Vladímir Putin, durante una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo de Estado, en diciembre de 2022, en Moscú. Foto: Reuters

A diferencia de lo que se reportó durante el año pasado, el mandatario ruso gozaría de un gran estado de salud. Solo ha cancelado unos pocos viajes durante el año por enfermedad, y se realiza chequeos anuales. Fue el propio Karakulov quien se encargó de establecer las conexiones seguras con el hospital cuando Putin ingresó a este para un examen rutinario.

Durante la época en que el Covid-19 iba a la baja, tanto el ingeniero como otras fuentes han reportado que el presidente ruso insistió en mantener estrictas medidas en su círculo, incluidas cuarentenas obligatorias de dos semanas para el personal del Kremlin, así como test realizados por los médicos de la sede de gobierno.

Otra medida que apunta hacia lo mismo, es la construcción de un búnker y de piezas idénticas para resguardar su vida. Durante octubre pasado, Putin mandó a equipar un búnker de la embajada rusa en Kazajistán, la que debía contar con una línea segura. Era la primera vez que Karakulov recibía una orden de ese tipo, detalló la agencia.

También contaría con oficinas construidas de manera idéntica, incluido el escritorio y los adornos a su alrededor. De este modo, mientras los informes oficiales aseguran que está en determinado lugar, en verdad se encuentra en otro distinto, detalló Karakulov, información que se corresponde con lo publicado previamente por un medio ruso.

Durante un viaje de Putin a Sochi, los funcionarios de seguridad fingieron deliberadamente que se marchaba la comitiva, incluso trayendo un avión y enviando a una delegación en su interior, mientas el mandatario y su séquito cercano se quedaba en el lugar, detalló Karakulov. “Los chicos hablaban de esto, riéndose de verdad”, explicó. “Creo que es un intento de confundir, primero, a los servicios de inteligencia, y segundo, para que no haya intentos de asesinato”.