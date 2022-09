Fiestas Patrias sin pase: Más de 800 mil personas no podrán entrar a fondas ni a otros eventos masivos

Este fin de semana se celebran las Fiestas Patrias y por tercer año consecutivo se realizarán en pandemia. La buena noticia es que, de acuerdo a los registros oficiales, hay 11.362.503 personas del grupo objetivo -mayores de 18 años- que ya han completado el esquema de vacunación contra el Covid-19, incluida la segunda dosis de refuerzo. ¿Qué significa eso? Que ya han adquirido inmunidad contra el virus y cuentan con su Pase de Movilidad.

Este último punto es clave: el Ministerio de Salud explicó que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, continuará siendo obligatorio el contar con el documento vigente para participar de fondas, ramadas y otros eventos masivos de celebración. Sin embargo, no todas las personas cuentan con el pase, pues hay 2.455.123 personas -mayores de edad - que están retrasadas con algunas de las dosis.

Hay quienes aún están a tiempo de actualizar su documento antes de las fiestas: los 1.630.989 adultos que están atrasados con la cuarta dosis. Sin embargo, quienes todavía no complementan su esquema basal o no se inmunizan con el primer refuerzo -que corresponden a 824.134 personas- no alcanzan a completar todas las inyecciones para habilitar su pase, por ende quedarán fuera de las actividades masivo-sociales.

Este lunes el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, reforzó el proceso vacunatorio, a pocos días del fin de semana largo: “Queremos tener unas Fiestas Patrias con una celebración segura, llamar a que las personas se pongan al día con su esquema de vacunación, para tener su Pase de Movilidad al día”, publicó en Twitter.

En ese contexto, María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes, también insiste en que quienes estén rezagados acudan a los vacunatorios, pues este fin de semana será fundamental contar con la protección: “En estas fechas es más importante, porque va haber aglomeración de gente. Además, se van a sacar la mascarilla para comer o tomar algo, por lo que la mayoría del tiempo la gente va estar sin esta protección, que es entendible, pero es el riesgo más grande si la gente no está con su esquema al día”.

Baja adhesión

Pese a la importancia de la inoculación y de poseer el Pase de Movilidad habilitado para participar de las festividades, las cifras y las autoridades han dado cuenta que la asistencia a los puntos de vacunación ha bajado sustancialmente.

Según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Minsal, la aplicación de la cuarta dosis tuvo una caída abrupta los últimos meses: si en julio 1.208.140 personas se administraron la cuarta dosis, en agosto fueron 644.407, es decir, se configuró una disminución del 46% en un mes.

No solo los números dan cuenta de la caída en el proceso de inmunización, sino que el panorama en los centros de vacunación también. Endeiza afirma que “cada vez la demanda es menor. De hecho, nosotros hemos ido restringiendo el horario y moviendo al personal a otros sectores, porque hay ratos muertos. La gente está cansada y no entiende la importancia de estar con las vacunas al día. No tener el Pase de Movilidad al día es sinónimo de estar desprotegido, pero eso la gente no lo sabe, cree que es solo un requerimiento”.

En los vacunatorios comunales la situación se repite. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, relata que “durante el 2021, en el peak de la vacunación, llegamos a vacunar a más 1.200 personas por centro. Ahora, un año después, estamos vacunando a poco más de 100 personas. A pesar de esto, en Providencia mantendremos siempre -como mínimo- dos puntos de vacunación para que todos los vecinos y personas que estudian o trabajan en Providencia puedan inocularse”.

Aunque en Quinta Normal el panorama es el mismo, Gisela Obreque, directora de Salud de la comuna, proyecta que puede subir la asistencia, debido a los festivos: “No hemos notado aumento de las personas que acuden a los puntos de vacunación. Es probable que esta semana lleguen más persona porque no queda nada para las Fiestas Patrias, por lo que estaremos atentos. Igual los puntos están reforzados con horario extendido para las personas que solo pueden asistir fuera de su horario laboral”.

¿Dónde están los rezagados?

Las personas con más rezago en su inoculación contra el coronavirus en el país tienen 18 años o más y suman 1.630.989. Y en su mayoría se encuentran en las regiones Metropolitana, Valparaíso y del Biobío.

En la capital hay 590.569 personas (36,2%) que no se han vacunado con la segunda dosis de refuerzo, mientras que en Valparaíso la cifra asciende a 180.858 (11,1%) y en el Biobío llega a 141.455 personas (8,7%). Por el contrario, la región con menos rezago es la de Aysén, con 13.108 individuos (0,8%) que no se han vacunado con la cuarta dosis (ver tabla) .