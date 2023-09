Funkos, botellas de vino y medallas: la otra polémica de los 50 años del Golpe que llevó al alcalde de La Reina a aludir al Presidente Boric

Funko es una empresa de juguetes de Estados Unidos, famosa principalmente por sus figuras coleccionables de vinilo. Tienen cuerpos reducidos y cabezas grandes y los hay de toda índole: personajes de cómics, de Disney, series de TV, películas o incluso personas reales. Fue fundada en 1998 y tras idas y vueltas, en 2016 llegó a vender 60 millones de figuras en todo el mundo.

Las figuras cabezonas más famosas de la historia son los Funko Pop. Estas pequeñas figurillas se han vuelto muy populares, puesto que existen versiones de una infinidad de personajes y personalidades famosas. En este sentido, destacan las del piloto Fernando Alonso, del futbolista argentino Lionel Messi, o los personajes de Harry Potter o Star Wars. Hace algunos años (2020), Baby Yoda se volvió el Funko más vendido de toda la historia, pero este 2023 su puesto lo ocupó The Mandalorian.

En mayo de este año, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, se vio sorprendido por un regalo que llegó a sus manos tras el triunfo en las elecciones a constituyentes: el remitente era la cuenta de redes sociales “Bazar Patriota: La Tienda del Rechazo” y que ahora se denomina “#Bazar Patriota la Tienda del #Rechazo y #EnContra”, que le envió un Funko a imagen y semejanza del excandidato presidencial.

Y la cuenta ahora ha levantado polémica por vender Funkos del dictador Augusto Pinochet y los miembros de la Junta de Gobierno, así como también botellas de vino, poleras, tazones y llaveros, entre otros artículos.

“Figura de Augusto Pinochet, pide la tuya por mensaje. ¿Quién dijo yo?”, dice uno los posteos en X (exTwitter) y Facebook. Y otra dice: “Funkos de Pinochet, Merino, Leigh, Mendoza, Carabineros y Kast. Información reservas por mensaje. Despacho a todo Chile”.

La cuenta fue creada en noviembre de 2020 y tras viralizarse sus posteos de venta, han surgido varias críticas. Conocedores del tema sostienen que Bazar Patriota es manejado por personas que “ven a Pinochet como un héroe” y que aprovechan las redes y las plataformas digitales para, en cierta forma, “burlarse” de sus opositores. “Tienen claras sus convicciones”, añaden, señalando que la venta de productos va un poco en esa dirección.

Al respecto, la diputada Lorena Fries (CS) señaló en 24 Horas: “Realmente lo encuentro una falta de respeto, una falta de consideración con lo que hemos vivido hace muchos años, pero también con lo que viven las víctimas y sus familiares cada vez que se hacen este tipo de actos”.

El también diputado Tomás Hirsch (ind.) expresó que “frente a la inaceptable venta de vinos para celebrar el golpe militar, incluyendo en forma ilegal etiquetas con los logos de las FFAA, solicité a Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados oficiar a la ministra de Defensa para saber las medidas y acciones que se adoptarán. Esperamos querella”.

Desde Defensa señalaron que la cartera no ha adoptado acciones legales, pero sí que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas han realizado denuncias a los tribunales. Desde el Ejército no quisieron referirse al tema, mientras que desde la Fuerza Aérea y Carabineros, al cierre de esta edición, tampoco respondieron las consultas de La Tercera.

“No nos interesa”, señalaron, en tanto, desde Bazar Patriota, consultados para contar detalles de la cuenta de redes sociales o de su actividad.

Vinos con guarda en roble

Detrás de los vinos hay otra historia. Su venta también alcanza al sitio Mercado Libre, donde se promociona como un brebaje “Premium, de pies de cordillera, cosecha 2021, guardado en roble y hecho especialmente para esta ocasión”.

Uno de las personas que en redes sociales se vinculó a la producción y venta de estos vinos es el abogado José Luis León Márquez, quien ejerce como director de la Corporación de Desarrollo del municipio de La Reina y antes fue director general en la Universidad de Viña del Mar y director general de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Andrés Bello.

Al viralizarse dicha información, el Partido Socialista publicó una declaración en su cuenta de X donde decía compartir “la indignación de las organizaciones políticas, comunales y de vecinos de la comuna de La Reina en contra del director de la Corporación de Desarrollo de La Reina, José Luis León Márquez, que promociona un vino que hace apología del Golpe de Estado de 1973, día en que civiles y las FFAA, además de quebrar la democracia, iniciaron una dictadura que actuó en contra del pueblo chileno y sus organizaciones, violando los derechos humanos de miles de personas”.

Además, exigía a la brevedad “la remoción del Sr. León Márquez de su cargo porque se aleja del estándar ético básico que requiere estar a cargo de la educación de niñas, niños y jóvenes. Con la misma energía demandamos una explicación del alcalde Sr. José Manuel Palacios”.

Y las respuestas desde el municipio de La Reina no tardaron en llegar. En uno de los concejos municipales desarrollados a mediados de junio, el concejal Fernando Encina (CS) solicitó la renuncia o remoción de José Luis León y le pidió a alcalde Palacios su posición al respecto, quien señaló tajante que lo sucedido era “un tema del ámbito privado de cada una de las personas. Nosotros hemos visto alcaldes que andan con polera del perro ‘matapacos’ y nadie de izquierda ha dicho nada y les da lo mismo (...). Acá quiero poner un tema y que es bien grave y que tiene que ver con un Presidente, que está en ejercicio y que se reía mostrando una polera de un senador asesinado, y ustedes no dijeron nada, no hacen ninguna manifestación al respecto. ¿Que más violento y qué más agresivo que eso?”

Y continuó: “Si piden la renuncia de alguien, que sea por gestión, si hay algo que tiene que ver con adoctrinamiento en los colegios, si hay algo que está en el ámbito privado y lo traspasa al ámbito laboral... En ese sentido, quiero decir que hay ejemplos más graves”.

León, por su parte, leyó una declaración en la que apuntó que “las versiones que han circulado en redes sociales y en prensa no tienen nada que ver con lo pasó en la realidad. Sólo puedo hacerme cargo de lo que hecho y no de lo que se dice, se comenta o se especula”.

“Efectivamente, en el marco de la intimidad de mi vida privada, compré a través de una cadena de WhatsApp que recibí junto a unos amigos una partida de vinos a un establecimiento formal. No tengo nada que ver con la decisión de hacer o no hacer el vino. No tengo ninguna relación con la viña que lo hace, ni con la decisión del contenido o imagen que tiene la etiqueta ni con la decisión de cómo se comercializa el vino o a quiénes se les comercializa, ni con ningún otro aspecto”, continuó.

El abogado, quien actualmente sigue en su cargo, manifestó que él recibió una cadena y la reenvió porque se requería un volumen determinado (para comprar), “pero alguien que reenvió el mensaje fuera del grupo de amigos sin mi autorización hizo que esto llegara a manos de un periodista. Seguramente hay varias cadenas dando vueltas, pero tomaron la mía e hicieron ver como que el vino fuera obra mía, cuestión que no tiene nada de cierto. No estoy acostumbrado a este tipo de situaciones”.

En el cierre, León señaló que lleva cinco años “al servicio de esta comuna. Lo que he hecho en mi vida privada nunca ha transgredido ni pasado a mi vida profesional. Pero lo que más lamento es que se intente hacer ver como que soy una persona que avala las violaciones a los derechos humanos o que no tuviese un compromiso irrestricto con la democracia... Jamás, jamás avalaría una violación a los derechos humanos, venga de donde venga. Los derechos humanos no tienen color político. Mi cargo siempre está a disposición y le agradezco (al alcalde) la confianza”.