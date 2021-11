Gonzalo Martner, compañero de lista de Oliva, y la respuesta del Frente Amplio: “Reaccionar en caliente no tiene sentido”

Gonzalo Martner puede ser, quizás, el más perjudicado con la polémica que envuelve desde ayer a Karina Oliva. Como su compañero de lista para competir por el Senado en la Región Metropolitana -ambos son los candidatos de Comunes dentro del Frente Amplio-, cualquier efecto que el caso de la abultada rendición electoral de la excarta a la gobernación tenga en términos de votos, le afectará directamente.

Pero eso se sabrá el domingo. Antes de conocer el desmarque del presidenciable Gabriel Boric de la figura de Oliva, el exPS -que formó parte del núcleo duro de la campaña del PC Daniel Jadue a la primaria- aseguró a La Tercera PM que el bloque no debía tomar decisiones “en caliente”. Aunque señaló esperaba que con esto el Frente Amplio viera que “otra cosa es con guitarra”.

Tras la declaración de Boric, se le consultó nuevamente si le parecía que se tomaran definiciones tan rápidas como la suspensión de la militancia de Oliva. Martner prefirió no comentar y mantener sus dichos.

¿Cómo recibió esta información y cómo puede afectar su propia opción de cara al domingo?

Me enteré por los diarios, que es la estricta verdad. Respecto a cuánto va a afectar, evidentemente que va a afectar porque claramente es una operación política. A cuatro días de la elección presidencial, se podría haber hecho hace un mes o en dos semanas más. Y esto está destinado a afectar a Apruebo Dignidad (AD), a sus candidaturas parlamentarias y a Boric. Pero bueno, estamos en política y no hay que quejarse; hay que mirar hacia delante.

¿Qué le parece la información de estos pagos abultados? Ella misma además reconoció que hubo financiamiento que estuvo fuera de la ley respecto de los plazos...

No le escuché a Karina Oliva decir eso… no quiero entrar en esos aspectos, que son asuntos que no conozco bien. En Chile hemos tenido por mucho tiempo un problema con el financiamiento de las campañas. Primero fue el financiamiento ilegal por las empresas. Luego hemos tenido una serie de problemas con la rendición de cuentas que la ley establece para la devolución de los candidatos. En este caso, me permito una reflexión personal. Mucha gente nos criticó mucho a quienes estuvimos en política en otras épocas, yo me permito decirles ahora, ¿ven que otra cosa es con guitarra? El aprendizaje de una nueva generación tiene que incluir ser extremadamente riguroso cuando hay platas públicas involucradas. Personalmente no creo que haya dolo, corrupción ni plata para el bolsillo de nadie. Creo que hay una rendición de cuentas claramente insuficiente y si es legal o no, eso lo dirán las instancias pertinentes. Que esto no invalide el esfuerzo de reconstrucción de una izquierda que tiene a partidos tradicionales, como el PC, una parte del PS, y nuevas expresiones políticas. Ese aprendizaje común no se ha hecho bien todavía, pero ha tenido un enorme avance con la construcción de AD, con la primaria de Boric y Jadue y ahora con la campaña común de Gabriel Boric.

¿Ha sido un error este discurso de la blancura?

Es parte de la vida. Yo mismo cuando era joven tenia un discurso bastante parecido, pero es parte de la vida. Las nuevas generaciones tienen –menos mal que es así- que tener un discurso de exigencia ética fuerte, pero al mismo tiempo el juicio rápido a veces es bien injusto, y ellos han sido en algunos momentos bien injustos. Por eso digo que otra cosa es con guitarra.

Lo que la ley permite es financiamiento de 90 días previo a la elección y además está el antecedente de que lo hizo mediante una fundación que ella misma creó… ¿Considera que es algo grave?

Lo que creo es que la ley es insuficiente, y que más allá de lo que diga la ley, Comunes tiene que hacer una rendición de cuentas complementaria y detallada, por necesidad política. Luego tendrá que ver el Servel si pide información adicional, si hay o no compromiso con la ley, pero no soy nadie para decir si la hay o no. Si soy electo para el Senado, y espero serlo, una de las cosas a la que me dedicaré de inmediato es a perfeccionar estos mecanismos porque está comprometida la fe pública.

¿Karina Oliva le dio explicaciones a usted como su compañero de lista, ha hablado con ella?

Yo simplemente le he mandado a decir que solidarizo con ella en un momento muy difícil. Para mí, lo humano está primero.

Usted hablaba de este discurso del FA. ¿No sería consecuente que el pacto le quitara el respaldo a Oliva?

La experiencia me ha enseñado que reaccionar en caliente no tiene sentido, y hay que hacer lo que hemos conversado. Decir, por un lado, que el Servel solicite más antecedentes y que Comunes tiene que entregar más detalles de las razones por las cuales se pagaron estos honorarios. Hay una presunción de inocencia, dejemos que las instituciones funcionen. Es un poco antigua esa expresión, pero así es.

O sea, ¿usted cree que ella no debiera bajar su candidatura?

Yo no creo nada. Creo que si el Servel lo tiene a bien, tiene que investigar o pedir más antecedentes, y Comunes tiene que dar una explicación más detallada.

¿No le parece que Apruebo Dignidad deba quitarle su apoyo?

No, no se puede estar haciendo reacciones sobre caliente, sobre hechos que no están establecidos, ¿de qué estamos hablando?

Dice que es operación política, ¿quién la digita y por qué?

Lo digo por los timing, que no es casual. En todo caso me parece bien que se investigue. Pero el momento preciso es para dañar a una candidatura, a una coalición y a un candidato presidencial.