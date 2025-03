Jeannette Jara, la gran beneficiada con la indefinición presidencial del PS y el FA

En una actividad sentada al lado de la expresidenta Michelle Bachelet. Así comenzó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), su semana más decisiva desde que se embarcó en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El sábado 22 de marzo se puede zanjar su futuro: esa jornada sesionará el comité central del Partido Comunista (PC) y ella es la favorita para erigirse como la abanderada de la colectividad, de cara a las primarias que planea realizar el oficialismo.

La definición de Jara mantiene en alerta a los demás partidos de la alianza de gobierno. En especial al Frente Amplio (FA) y al Partido Socialista (PS), los que aún no zanjan a quién respaldarán en las eventuales primarias. Aunque ambas tiendas apuestan por presentar un candidato propio, lo cierto es que han evidenciado que tienen problemas para encontrar nombres disponibles y competitivos. En ese contexto, desde las dos colectividades han comenzado a surgir apoyos a Jeannette Jara.

En el PS, incluso, la han llegado a comparar con Bachelet, en cuanto a carisma. Incluso bromean con su parecido físico, lo que también fue planteado con sonrisas entre los asistentes de la actividad que se hizo este lunes en la Universidad de Santiago, donde se reconocieron los 10 años de la Mesa Nacional de Mujeres y Minería.

Foto: Andres Perez

Este fenómeno ya fue transparentado días atrás por la exministra Ana Lya Uriarte (PS). “He compartido gabinete con Jeannette Jara. La conozco hace harto tiempo. Efectivamente hay similitudes en el estilo de liderazgo con Michelle Bachelet. Uno tendría que decir, claro que sí. Jeannette Jara es una persona que la gente la percibe como muy cercana”, dijo la extitular de la Segpres.

Su comentario no pasó inadvertido, pues se trata de una de las figuras PS más cercanas a Bachelet, de hecho fue su jefa de gabinete cuando estuvo en la Presidencia.

FOTO: DEDVI MISSENE

El acercamiento entre Bachelet y Jara concretado esta mañana deja en una posición incómoda a Carolina Tohá, la abanderada del Partido Por la Democracia (PPD).

En el partido que encabeza Jaime Quintana mantenían la esperanza de que la exmandataria pudiera tener un gesto con la exministra, en consideración de la historia que han compartido juntas. De hecho, Bachelet fue una de las pocas personas a quien Tohá comentó su decisión el día que salió de La Moneda para asumir su candidatura, además de sus hijos y su mamá.

Sin embargo, hasta la fecha, el gesto no se ha dado. En el comunicado que Bachelet emitió hace dos semanas, para reafirmar que ella no está dispuesta a asumir una candidatura presidencial, planteó que su apuesta es la renovación de liderazgos, pero no mencionó a Tohá, quien había dado el paso al frente el día anterior. Lo que ha transmitido es que se pondrá a disposición de quien resulte como abanderado del sector, pero que no tomará una postura para las primarias.

Los socialistas concluyeron ayer sus elecciones internas, cuyos resultados podrían ser ratificados por el tribunal supremo de la colectividad hasta en dos semanas. Así, recién a comienzos de abril la tienda -y sus nuevas autoridades- decidirá si insistirán en llevar un candidato propio o conformarse con apoyar a Tohá. Algo que ya varios en el partido han aceptado públicamente.

Hay socialistas que advierten que cada día que esperan para tomar una definición termina por fortalecer a la ministra Jara. Esto en consideración de que, por la resignación de no contar con una carta propia, algunos militantes podrían ponerse detrás de la titular de Trabajo.

Que haya socialistas por Jara no debe sorprender: hubo militantes que abiertamente apostaron por Daniel Jadue en 2021.

De hecho, ese es uno de los argumentos que hace presente la Democracia Cristiana (DC) para defender la idea de realizar dos primarias presidenciales, una de ellas junto al Socialismo Democrático, y otra que reúna al PC y al Frente Amplio.

En la Falange es extendida la idea de que si el PS finalmente opta por no llevar una carta propia y respaldar por Tohá, varios militantes de base optarán por ponerse detrás de Jara. A modo de comparación, sugieren que eso es lo que ocurrió cuando los socialistas institucionalmente estuvieron con Yasna Provoste, en 2021.

Con el eventual apoyo de parte de las bases socialistas, creen en la DC, Jara podría imponerse en la primaria y derrotar a Tohá. Por eso, la colectividad que encabeza Alberto Undurraga defiende con firmeza la posibilidad de realizar dos balotajes y así intentar que sea la centroizquierda la que pase a segunda vuelta.

En el PS tampoco pasó desapercibido que Jorge Millaquén, jefe de gabinete de Jara en el Ministerio del Trabajo, obtuvo la tercera mayoría nacional a nivel de hombres en la interna socialista del domingo, por lo que es seguro que tendrá espacio en el comité central.

Por el lado del Frente Amplio, el sábado, el partido del Presidente Boric realizó su comité central. Mantenían la esperanza de que esa instancia pudiera, de una vez, zanjar quién sería su abanderado. Sin embargo, ante la poca claridad de nombres y la resistencia que pusieron quienes más sonaban -Tomás Vodanovic y Gonzalo Winter-, optaron por posponer el asunto.

En esta colectividad hay quienes sugieren que aplazar la decisión del comité central termina por exponer que no tienen liderazgos evidentes. Con la decisión aún abierta, sostienen las mismas fuentes, se genera una inquietud que abre paso a que dentro de las filas frenteamplistas miren con simpatía a Jara. Sin embargo, tras el comité central del sábado la colectividad reafirmó con fuerza que su apuesta es el candidato propio.

Esta mañana, en Radio Pauta, Jara volvió a dejar la puerta abierta a una candidatura. “Desde donde pueda servir al proyecto de la izquierda del progresismo, siempre voy a estar disponible. Tengo claridad del aporte que se puede hacer, creo que nuestro trabajo en el Ministerio del Trabajo así lo ha demostrado, pero si la tarea que me corresponde o la responsabilidad que me corresponde es quedarme en el ministerio, voy a estar muy feliz, hasta que el Presidente así lo decida, digamos. Pero voy a estar muy feliz y si me toca asumir otros desafíos, cumpliré con mi deber”, afirmó.

¿Cuándo salir? La pregunta que se hacen en La Moneda

Esta semana también es vital para Jara porque se promulgará la reforma de pensiones, su principal logro desde que llegó al gobierno de Boric en marzo de 2022.

El hito se celebrará el próximo jueves, en un lugar por definirse (hasta ahora es en Peñalolén). En Palacio han preparado un acto masivo con tintes “populares”. Jara será la protagonista, junto al propio Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el otro articulador de la reforma.

Originalmente el acto se contempló hacerlo el viernes pasado en Pedro Aguirre Cerda, pero se canceló porque el anfitrión sería el polémico alcalde Luis Astudillo, acusado de presionar a directores municipales para financiar su campaña.

Este lunes, además de la actividad en la USACH en la que estuvo con Bachelet, Jara asistió a la primera Feria de Servicios Públicos y Municipales que se hizo en Estación Central.

Javier Torres/Aton Chile

Su eventual salida del gobierno y potencial candidatura presidencial ha generado que en La Moneda se abra la discusión sobre cómo debe ser la puesta en escena con la que la titular del Trabajo abandone el Ejecutivo.

Hace dos semanas el Presidente Boric le brindó una especial salida a Carolina Tohá cuando renunció a Interior, pues la abanderada del PPD dejó La Moneda en un cambio de gabinete que se hizo solo para ella. En el PC esperan que ocurra lo mismo, si es que se confirma la decisión de Jara de salir del Ejecutivo.

Eso sí, dentro de La Moneda ha quedado claro que una posible salida de Jeannette Jara no sería esta semana, ya que antes de eso deben esperar que la ministra sea ratificada por el PC este sábado. En ese caso, inicios de la próxima semana es la fecha que se prevé como la decisiva.