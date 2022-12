La arremetida de los gobiernos contra Facebook: las iniciativas para que la plataforma pague a los medios por sus contenidos

Siguiendo los pasos de países como Australia y Canadá, el gobierno de Nueva Zelandia anunció que propondrá un proyecto de ley para obligar a las grandes plataformas tecnológicas, como Google y Meta (Facebook), a pagar a los medios de comunicación por publicar y compartir sus contenidos noticiosos.

El ministro de Medios y Radiodifusión de Nueva Zelandia, Willie Jackson, dijo en un comunicado que la legislación se modelará sobre leyes similares en Australia y Canadá y esperaba que actuara como un incentivo para que las plataformas digitales lleguen a acuerdos con medios de comunicación locales.

“Los medios de comunicación de Nueva Zelandia, particularmente los periódicos regionales y comunitarios pequeños, están luchando por seguir siendo financieramente viables a medida que más publicidad se mueve en línea”, comentó Jackson. “Es fundamental que aquellos que se benefician de su contenido de noticias realmente lo pagan”, enfatizó.

Jackson agregó que ha habido una disminución significativa en los periodistas en la última década. “Probablemente hemos perdido el 50% de los periodistas en los últimos 10 años. Tenemos que dar esperanza a los pequeños actores que existen. Estoy orgulloso de presentar esta legislación para apoyarlos”, dijo Jackson a los medios, según consigna Reuters.

Siluetas de personas mientras observan dispositivos móviles frente a una pantalla proyectada con un logo de Facebook. Foto: Reuters

“No es justo que las grandes plataformas digitales como Google y Meta puedan alojar y compartir noticias locales de forma gratuita. Cuesta producir las noticias y es justo que paguen “, señaló el ministro de Medios y Radiodifusión de Nueva Zelandia, de acuerdo con el portal de noticias Stuff.

Jackson sugirió que era probable que las dos compañías quisieran hacer un acuerdo para eludir el proceso obligatorio. “En Canadá, se están haciendo tratos en todas partes. Acaban de hacer 150 acuerdos porque no quieren ir a la legislación “, dijo.

La nueva legislación irá a una votación en el Parlamento de Nueva Zelandia donde se espera que la mayoría del oficialista Partido Laborista lo apruebe.

Jackson afirmó que, de aprobarse eventualmente la ley, se inyectaría al mercado local al menos unos 30 millones de dólares locales (US$ 19,3 millones), según declaraciones a periodistas recogidas por Stuff.

Con la propuesta, el gobierno de la primera ministra neozelandesa, la laborista Jacinda Ardern, también quiere abordar el desequilibrio en el poder de negociación para acordar de forma voluntaria el pago por los contenidos noticiosos, que favorecen a las grandes tecnológicas y los grandes medios del país oceánico, indicó la cadena alemana Deutsche Welle.

“Si bien se han alcanzado algunos acuerdos voluntarios, los medios regionales pequeños, maoríes y del Pacífico, así como los étnicos, tienen probabilidades de quedarse fuera, por lo que esto se trata de que todos tengan igualdad de oportunidades”, precisó Jackson en el comunicado.

La representante local de Meta, Mia Garlick, dijo que la propuesta de Nueva Zelandia ha malinterpretado la relación entre Facebook y los medios y que son los editores de noticias los que controlan si su contenido aparece en la plataforma y la forma en que lo hacen. Garlick indicó en un comunicado que a Facebook le preocupa “el impacto no deseado que tendrá la ley en la innovación, ya sea en los medios como en el sector de las tecnológicas en general”.

Vista de una oficina de Google cerca de la sede de la compañía en Mountain View, California. Foto: Reuters

La propuesta de legislación neozelandesa se inspira en la ley pionera australiana, que entró en vigor el año pasado, y Canadá, así como en las iniciativas de Reino Unido y la Unión Europea de introducir medidas similares en sus jurisdicciones próximamente.

Australia introdujo una ley en marzo de 2021 -después de que las conversaciones con las grandes empresas tecnológicas llevaran a un breve cierre de los canales de noticias de Facebook en el país- que le dio al gobierno poder para que las compañías de Internet negocien acuerdos de suministro de contenido con los medios de comunicación. Una revisión publicada por el gobierno australiano la semana pasada descubrió que en gran medida funcionó, destaca Reuters.

Desde que entró en vigencia el Código de Negociación de los Medios de Comunicación, las empresas tecnológicas habían firmado más de 30 acuerdos con empresas mediáticas que las compensan por el contenido que generó clics y dólares publicitarios, dijo el informe del Departamento del Tesoro.

“Al menos algunos de estos acuerdos han permitido a las empresas de noticias, en particular, emplear periodistas adicionales y realizar otras inversiones valiosas para ayudar a sus operaciones”, destacó el reporte.

La directora de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google en Australia, Lucinda Longcroft, dijo que la compañía había “promovido nuestra importante contribución a la industria de noticias australianas” al firmar acuerdos que representan 200 cabeceras de medios en todo el país y “la mayoría de estos medios son regionales o locales”.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, durante una audiencia conjunta de los Comités de Comercio y Judicial en el Congreso de EE.UU., en Washington, el 10 de abril de 2018. Foto: AP

En tanto, el proyecto de ley C-18 presentado en abril de Canadá sigue los pasos de Australia, que tiene como objetivo obligar a Google y Facebook a negociar acuerdos comerciales para compartir noticias con editores canadienses.

“Las empresas tecnológicas como Facebook se benefician del trabajo de publicaciones de noticias y, por lo tanto, deben tener la oportunidad de negociar acuerdos justos con ellos”, dijo Pablo Rodrigues, ministro de Patrimonio de Canadá en un comunicado.

En octubre, Facebook había advertido que podía bloquear el intercambio de contenido de noticias en su plataforma en Canadá debido a la legislación. “Creemos que la Ley de Noticias en Línea tergiversa la relación entre plataformas y editores de noticias, y pedimos al gobierno que revise su enfoque”, dijo Marc Dinsdale, Jefe de Alianzas de Medios de Meta Canadá, en una publicación de blog.

Amenaza en EE.UU.

En Estados Unidos, por su parte, la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc, dijo que se vería obligada a eliminar las noticias de su plataforma si el Congreso de ese país aprueba la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, alegando que los medios se benefician de la publicación de sus contenidos en la plataforma.

“Si el Congreso aprueba un proyecto de ley de periodismo mal considerado como parte de la legislación de seguridad nacional, nos veremos obligados a considerar eliminar las noticias de nuestra plataforma por completo en lugar de someternos a negociaciones exigentes del gobierno que ignoran injustamente cualquier valor que brindamos a los medios de comunicación a través del aumento del tráfico y las suscripciones “, tuiteó Meta el lunes como parte de una declaración más larga condenando el proyecto de ley.

Vista de la sede de Meta en Menlo Park, California. Foto: Bloomberg

La iniciativa, según Reuters, facilita que las empresas de noticias negocien colectivamente con gigantes de internet como Meta y Alphabet Inc los términos en los que los contenidos de las empresas de noticias pueden ser distribuidos online.

El portavoz de Meta, Andy Stone, dijo en un tuit que la ley no reconoce que los editores y las emisoras ponen los contenidos en la plataforma porque “les beneficia en sus resultados, y no al revés”.

Según The Wall Street Journal, el proyecto de ley de EE.UU. crearía un proceso de arbitraje similar al de Australia, lo que permite a los editores más pequeños negociar una compensación cuando los gigantes de la tecnología como Facebook y Google usan su contenido.

Los ejecutivos de medios han dicho que las pequeñas organizaciones de noticias locales sienten que no tienen el tamaño o los recursos necesarios para negociar con las compañías tecnológicas mucho más grandes. Los grandes medios nacionales, incluido The Wall Street Journal y The New York Times, no estarían cubiertos por el proyecto de ley, según patrocinadores, aunque las cadenas de periódicos y los grupos de estaciones de televisión podrían beneficiarse.

Según una encuesta del Pew Research Center realizada entre el 26 de julio y el 8 de agosto de 2021, aproximadamente el 48% de los adultos estadounidenses obtienen sus noticias de las redes sociales. Un tercio de los adultos estadounidenses (31%) dice que consume noticias regularmente en Facebook, mientras que aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses (22%) admite que generalmente se informa en YouTube. Twitter e Instagram son fuentes de noticias regulares para el 13% y el 11% de los estadounidenses, respectivamente.