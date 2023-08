La ausencia de republicanos en cita de negociación por las enmiendas que incomodó a Chile Vamos en el Consejo

A eso de las 15.30 de este martes los integrantes de la comisión de Principios estaban citados a su primera reunión “extraoficial” -o en “off”, como lo denominan algunos consejeros- ad portas del inicio del proceso de votación de las enmiendas, que está contemplado que comience la próxima semana.

El objetivo de la cita fue discutir las denominadas líneas rojas de cada sector y ver en qué aspectos se podría ceder con el objetivo de alcanzar “enmiendas de propósito”, las cuales no pueden ser alteradas si no es por unanimidad. Ahí, surgieron temas como el Estado social y democrático de derecho y el derecho a la vida.

Esto, en un escenario en que consejeros del oficialismo y de Chile Vamos están presionando a los republicanos del órgano redactor a que lleguen a acuerdos respecto de las indicaciones con miras a tener un texto más consensuado. Sin embargo, hasta ahora, dicen en los partidos de gobierno y en esa coalición de derecha, los representantes del partido fundado por José Antonio Kast ha dado señales contrarias a alcanzar un pacto.

De hecho, entre los republicanos reconocen que su estrategia apunta a no tranzar en aspectos fundamentales para ellos con el objetivo de forzar que el PC se reste del proceso anticipadamente. El escenario ideal, agregan, sería lograr que el Partido Socialista se sumara a consensos y estuviera por aprobar el texto elaborado por el Consejo, pero no toda la izquierda. Los motivos de este diseño apuntan a que creen que, de esta manera, el electorado más duro de derecha podrá embarcarse por aprobar el texto del órgano redactor.

En este contexto, la reunión extraoficial del martes se desarrolló, pero estuvo marcada por la ausencia de los seis consejeros republicanos que integran esa comisión: María de los Ángeles López -la presidenta de la instancia-, Luis Silva -delegado de la bancada del partido de Kast-, Mariela Fincheira, María Gatica, Carmen Montoya y Miguel Rojas.

A la instancia, llegaron los integrantes del oficialismo: Kinturay Melín (RD), Marcela Araya (PS), Fernando Viveros (PC) y Yerko Ljubetic (CS). Y también asistieron las dos consejeras de Chile Vamos, Ivonne Mangelsdorff (RN) y Carolina Navarrete (UDI), subdelegada de la bancada UDI y quien se encargó de citar a sus pares.

El desmarque de republicanos -según personeros- dejó una mala sensación en las dos consejeras de Chile Vamos, pero también incomodidad en algunos comisionados de esa coalición. En ese sector, aseguran que republicanos no estaría dando señales de dialogar, sin embargo, en público han evitado cuestionarlos.

De todas formas, algunos precisan que “no existe molestia” con republicanos. “Ideal es sentarnos ente todos, como ha ocurrido en otras comisiones, pero entendemos su forma de trabajo”, aseguran desde Chile Vamos.

En la instancia, además de conversar temáticas ligadas a su comisión, llegaron al acuerdo de que en las siguientes reuniones se juntarán a redactar enmiendas de propósito que surjan desde los debates de la comisión. Además, es sin la participación de comisionados expertos ni de asesores. Aunque fuentes señalan que en medio de los breaks, se reúnen con sus asesores para luego volver en solitario a los encuentros.

Los argumentos de republicanos

Desde la bancada mayoritaria del Consejo esgrimen distintos motivos por no haber estado en la cita. Desde preparar la intervención que se iba a dar en la comisión de Principios, hasta acusar no haber sido notificados del encuentro, son algunos de los motivos de la ausencia de sus consejeros.

“Actuamos en bloque. Si no podían ir todos, no va ninguno”, dicen algunos representantes de ese partido. Conocedores de los diálogos de republicanos en torno a esta reunión de comisión, aseguran que no asistieron “para afinar posturas internas”.

Otras fuentes, sin embargo, agregan que los republicanos fueron avisados “muy encima”, que tenían otros compromisos pactados con anterioridad y que fue imposible coordinar a los seis representantes para que pudieran decir presente.

Al cierre de esta edición, los consejeros se reunían con el objetivo de seguir las conversaciones. El plan para hoy es avanzar en la redacción de “enmiendas de propósito”.