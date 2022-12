La encrucijada del PC por avalar un órgano mixto y otras voces oficialistas que alertan sobre este mecanismo

No estuvieron para la foto del 15 de noviembre de 2019 que habilitó el proceso constituyente y hoy realizarán una comité central extraordinario para ver si se repite (o no) esa postal: la de un Partido Comunista (PC) fuera del nuevo acuerdo constitucional.

Aunque el escenario de hace tres años atrás dista bastante del actual -siendo hoy un partido oficialista, que ha estado desde el inicio de las tratativas para habilitar este nuevo proceso-, a algunos personeros no les convence el rumbo que han tomado las conversaciones hacia un órgano mixto (entre representantes electos y expertos designados) y menos la apertura manifestada durante esta jornada por el Presidente Gabriel Boric a arribar a una fórmula de esas características.

Y es que la última definición partidaria del PC -del 1 de diciembre pasado- va en una línea totalmente opuesta. El más reciente documento oficial emanado por la tienda dirigida por Guillermo Teillier reitera que “iniciar un nuevo proceso constitucional, que se sostenga en un estándar democrático y soberano, es decir, con representantes 100% electos para el nuevo órgano constitucional, es una condición básica para un debate que consolide en una nueva propuesta constitucional los anhelos de cambio de la ciudadanía”.

Sin embargo, podría haber una redefinición dado el curso de la negociación, pero no exenta de tensión entre los miembros del partido. El jefe de la bancada de diputados, Boris Barrera, explicó que la postura final de respaldo (o no) a un mecanismo mixto se dará hoy por la tarde en el pleno del comité central, citado “de emergencia” para las 19.00 horas y -hasta el momento- de forma telemática.

“Nosotros creemos que el mandato del pueblo en el plebiscito de entrada del proceso constituyente anterior fue bien categórico en decir que la Convención, el órgani constituyente en ese momento tenía que ser 100% electo y no quería la participación de los mismos de siempre”, dice Barrera.

Y añade que “entendemos el llamado del gobierno, sabemos que las cosas han cambiado un poco después del plebiscito de salida, y es algo que aún no definimos como partido complenamente. O más bien, no ha cambiado desde el último pleno, pero -sin embargo- de acuerdo a las reuniones que hubieron ayer con los demás partidos, hoy día tenemos un nuevo pleno que es donde va a salir nuestra posición final y oficial. Hasta el momento no hay otra, porque las conversaciones recién fueron ayer así que hoy debiéramos tener esa definición en el pleno del comité central en la tarde”, dijo.

El debate al interior de la tienda de Vicuña Mackenna no se avizora tranquilo. Ya hay voces como la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien definió que un mecanismo mixto es “una aberración inaceptable”. Durante esta mañana, complementó sus dichos a través de Twitter. “Avalar fórmulas antidemocráticas para redactar la nueva Constitución refleja la decadencia del sistema político. Figura de designados, al estilo Pinochet, es un profundo daño a la democracia. Sucumbir a las pretensiones de la derecha será el peor error”, enfatizó Jadue.

Una aseveración similar hizo la diputada Carmen Hertz a través de la misma red social. “Sería un grave error histórico y un debilitamiento de la democracia si se acepta un órgano constituyente integrado por personajes designados por un Congreso altamente desprestigiado y no elegidos por soberanía popular”.

Conocedores de la interna comunista afirman que, con ciertos resguardos, existe un ala del partido -ligada al mismo Teillier, a la senadora Claudia Pascual que ha estado presente en las conversaciones- que estaría por concurrir con la rúbrica de Teillier en el acuerdo, incluso si la fórmula termina siendo mixta pero “con ciertos resguardos”.

Sin embargo, la mayor oposición dentro del partido radicaría entre los diputados quienes son, finalmente, parte de los votos con los que cuenta el oficialismo para pasar una reforma constitucional de las características que se discuten. A ellos se suma el edil de Recoleta.

“Hay que esperar la determinación del pleno de esta tarde, pero la contundencia del plebiscito de entrada fue muy clara a cómo debían ser las condiciones del proceso constituyente. Eso hay que poner en el centro”, afirmó a La Tercera PM la diputada Lorena Pizarro.

Crujido en el oficialismo

Con las negociaciones constitucionales radicadas -principalmente- en los timoneles de partidos definidos por cada bloque, algunas voces en el Parlamento de otros partidos ya han comenzado a sincerar que no respaldarán una reforma constitucional que no implique un órgano 100% electo como redactor de una nueva Carta Magna.

Ya lo planteó así el diputado PS Juan Santana, quien dijo que “no estoy por un acuerdo constituyente cuyo órgano no sea electo democráticamente en su totalidad. Se le va a hacer un grave daño al proceso si quienes redactan son designados a dedo”. Y el martes, se sumó la parlamentaria de Comunes Claudia Mix. El líder de esa colectividad, de hecho, Marco Velarde -representado en la mesa negociadora por sus pares Diego Ibáñez (CS) y Juan Ignacio Latorre (RD)- señaló en conversación con La Tercera que “si (el acuerdo) decanta en un órgano mixto tenemos que validar con el partido si concurrimos a la firma del acuerdo”.

Así, durante esta jornada se plegó a esa postura el diputado socialista Jaime Naranjo, quien advirtió que no apostar por un órgano 100% electo es “desconfiar en la democracia y en el pueblo que es el único soberano. Tengo la impresión que algunos sectores políticos están actuando con calculadora electoral. Si no es 100% electa va a partir con un vicio de representación y legitimidad, al igual que la Constitución de Pinochet y el país no está para darse una segunda farra”. Eso sí, tanto la voz de Naranjo como la de Santana son minoritarias en la bancada de diputados socialistas.

Mientras que el diputado independiente (de cupo RD) Andrés Giordano, estimó que “dentro de nuestra coalición no habría posición unánime sobre esta materia (órgano mixto), pero evidentemente que en el tema constituyente urge dar certezas (...). Pero al menos para mí resulta contradictorio desconocer el necesario valor democrático que requiere un proceso que pretende superar legítimamente una constitución elaborada en dictadura, una constitución designada”.

La extimonel de Convergencia Social y diputada Gael Yeomans, desde La Moneda, señaló que “en nuestra bancada partimos por la postura inicial, que el ideal es que haya un órgano 100% electo. Obviamente esto es un acuerdo, una negociación, sabemos que las partes deben ceder para poder construir una posición unitaria. Pero, en ese sentido, también nos gustaría ver cuál es la disposición que tiene la derecha para construir ese acuerdo. No se trata de que nosotros entreguemos todo lo que pensamos para poder construir ese acuerdo y desde la otra parte no vemos nada”.