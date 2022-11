¿La estocada final? “Disidencia” DC -encabezada por Chahin- alista salida del partido

El comedor del Congreso Nacional fue el punto de encuentro al que, a las 21.00 horas de anoche, llegaron los diputados Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Jorge Saffirio, junto con el exconvencional Fuad Chahin, los alcaldes Carlos Gatica (Coyhaique) y Víctor Donoso (Cabildo), y el exalcalde David Morales. Todos ellos militan en el Partido Demócrata Cristiano, a excepción de Calisto, quien renunció la semana pasada. Sin embargo, tras la comida, dicen algunos de los asistentes, varios le seguirán los pasos.

El objetivo del encuentro fue justamente retomar las conversaciones que se han dado desde la semana pasada en torno a una renuncia masiva al partido. La idea que tomó fuerza en la reunión, dicen, es organizar los términos del abandono a la decé el miércoles de la próxima semana, en una nueva reunión en el Congreso. Otras voces afirman que incluso es posible que algunas renuncias se concreten ese mismo día.

Entre los asistentes a la comida comentan que también se sopesó la alternativa de renunciar por goteo, con el fin de obtener atención mediática y que el desangre de la DC sea una noticia permanente. Sin embargo, alcanzó mayor consenso la postura de hacerlo en conjunto.

En esta línea, Donoso sostuvo que “todos estamos en un estado de reflexión a propósito de la crisis. Yo siento que no voy a continuar, no es una decisión fácil para lo que llevamos militando tanto tiempo. Yo milito desde el año 90, cuando estaba en tercero medio. Duele tener que irse (...). Es probable que mucho de los que estábamos ahí vamos a renunciar, lo que no implica que nos vayamos a una tienda en particular. Es algo que no pasa de la próxima semana, pero es un proceso que hay que conversarlo en distintos lugares donde tenemos participación”.

Por su parte, el alcalde Gatica afirmó que “la reunión era para conversar con personas que hemos trabajado en conjunto, se habló de las cosas que han estado sucediendo (en el partido). Yo señalé que hay que esperar que las cosas decanten y no tomar decisiones ahora que está todo movido. Hay que esperar a tener las conversaciones correctas con todos los actores”.

En esta misma línea, Chahin compartió esta mañana una carta a la militancia en la que sostuvo que “nuestro partido ha sido incapaz de hacer una auténtica autocrítica sobre al abandono de nuestro electorado por actuar con un complejo izquierdista que nos ha llevado a ser un verdadero “vagón de cola” de la izquierda radical y refundacional”.

Como sea, antes de decir adiós al partido, entre quienes se van comparten el plan de “recorrer la militancia” a lo largo del país. Por un lado, para notificar a los cercanos de cada uno sobre la decisión, pero también para intentar sumar adherentes y que las renuncias alcancen las 200, según cuentan. En esta línea, mencionan que la diputada Pérez es de la idea de recorrer el país para hablar con quienes apoyaron su candidatura a presidenta de la colectividad antes de abandonarla.

Donoso agregó que “no tomamos decisiones por un tema de personalismo, sino que son comunitarias. Personas de la comuna (Cabildo) ingresaron al partido porque se les invitó siguiendo un ideal. Nosotros tenemos que explicar a los militantes las razones por las que partimos”.

Entre los asistentes a la cita, eso sí, comentan que el ex alcalde David Morales afirmó que él no renunciará junto con los demás.

Entre aquellos que sí quieren irse de la colectividad comentan que la llegada del diputado Alberto Undurraga a la presidencia del partido “no garantiza la posibilidad de unificación” y lo describen como un “placebo” -un concepto que usaron varias veces en la reunión, según cuentan-, por lo que no identifican en su arribo a la directiva una razón para quedarse. Según algunos de ellos, el problema dentro de la directiva radica en la permanencia de la secretaria general de la DC, Cecilia Valdés.

El dilema de la bancada DC

Una vez que Pérez y Saffirio formalicen su renuncia, la bancada de diputado DC quedará con cinco parlamentarios. En consideración del número reducido, desde ya existen gestiones para ampliarla.

Según confirman distintas fuentes de la DC y el PPD, han existido conversaciones entre Undurraga y el diputado Héctor Ulloa (ind.) para conformar una bancada entre los independientes-PDD y aquellos que decidan quedarse en la decé. Esto, según cuentan, en consideración de “la base socialdemócrata” que comparten. Eso sí, enfatizan que hasta ahora las conversaciones son preliminares y que aún es necesario “tener piso” dentro de las respectivas bancadas.

Asimismo, entre quienes asistieron a la reunión plantean que ven poco probable un salto inmediato a Demócratas, colectivo fundado por los senadores ex DC Ximena Rincón y Matías Walker. Si bien reconocen que hay una evidente cercanía, pues comparten las razones para renunciar a la DC, algunos sugieren que aún falta reflexión y que la colectividad se consolide como partido.