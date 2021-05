La pregunta que instala la irrupción de Provoste: ¿Qué tan inamovible es la primaria DC que ganó Rincón?

“La única opción real para que esto pase es que tengamos una siguiente encuesta que marque una diferencia mayor entre ambas y que Ximena Rincón tome la decisión de dar un paso al costado. Y conociéndola, eso no va a pasar”.

Con esas palabras resume un dirigente de la Democracia Cristiana las condiciones que podrían posibilitar que el partido se abra a reevaluar su carta presidencial, la senadora Ximena Rincón, a las primarias legales del próximo 18 de julio.

En análisis se da luego de que la senadora Yasna Provoste (DC) irrumpiera en la última versión de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) como la figura con mayor aprobación ciudadana de la centroizquierda -superando a todos los candidatos de la Unidad Constituyente- con un 26%. Y, además, luego de que este lunes apareciera, por primera vez, en la medición semanal de Plaza Pública Cadem, marcando un 4% en intención de voto. La senadora por El Maule, en tanto, obtuvo un 25% en aprobación en el primer sondeo y hoy registró un 3% en el segundo ante la pregunta “Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?.

“Antes del 20 de mayo es posible cambiar jugadores”, dijo - a su vez- el senador PPD Jaime Quintana este fin de semana en La Tercera, apuntando a la posibilidad de reevaluar todas las candidaturas de Unidad Constituyente.

El perfilamiento que ha alcanzado Provoste producto del rol que ha jugado para articular a la oposición en la Cámara Alta y establecer canales de diálogo con el gobierno en el marco de la tramitación del tercer retiro de fondos, ha instalado la duda de una eventual candidatura presidencial que pueda unir a una fragmentada centroizquierda. Pero también, respecto de cuán inamovible son para su partido los resultados de la primaria en que el 24 de enero pasado Rincón se impuso por amplia mayoría ante su contendor, el exminsitro Alberto Undurraga. En esa medición interna, la senadora por El Maule obtuvo el 52% de los respaldos, con 15.564.

Y si bien Provoste ha recalcado que no tiene interés de reemplazar a su compañera de bancada en la carrera por La Moneda, esa opción sigue siendo mirada con inquietud por el círculo de Rincón y sectores de la DC.

En el partido liderado por Fuad Chahin aseguran que hay que mirar los números con perspectiva y que era esperable que la líder del Senado irrumpiera superando a Rincón en intención de voto, después de la visibilidad que tuvo la semana pasada cuando el Tribunal Constitucional optó por no acoger a trámite el requerimiento en contra de un nuevo desembolso de fondos previsionales, y luego de que el Presidente Sebastián Piñera la convocara a abordar un eventual acuerdo nacional. En la colectividad afirman que, distinto sería si la senadora por Atacama hubiese superado por un margen mayor a su correligionaria. “Ahí tendríamos un problema”, reconocen en la DC.

Pero así las cosas, hasta ahora, en el partido aseguran que no hay margen para desconocer los resultados de la primaria de enero. “Nosotros tomamos una decisión de someter nuestra candidatura a un proceso de participación y en esa primaria fueron alrededor de 30 mil personas a votar y eligieron a Ximena Rincón. Y eso es algo que nosotros no vamos a pasar por alto fácilmente”, sostiene Chahin a La Tercera PM.

En la tienda de Alameda 1460 recalcan que si el desempeño de ambas se mantiene, la DC debería inscribir Rincón a la primaria legal del 18 de julio. Sobre todo, porque “abrir un debate a estas alturas terminaría quebrando al partido”, dice un dirigente que agrega que “no vale la pena” si es que ninguna de ellas demuestra que puede marcar una diferencia significativa ante figuras como Daniel Jadue (PC) o Pamela Jiles (PH).

¿Y qué pasa si los números cambian y Provoste se encumbra? La única posibilidad para un “cambio de jugador”, dicen en la DC, es que la propia Rincón dé un paso al costado, algo que ella ha transmitido a sus cercanos que no estaría dispuesta a hacer. Si eso ocurre, agregan las mismas fuentes, la presión que podría caer sobre ella no sería menor. Más aún, subrayan, si empieza a haber movimientos de esta naturaleza en otros partidos como el PS o el PPD, cuyos candidatos -Paula Narváez y Heraldo Muñoz, respectivamente, no han tenido un buen desempeño en los últimos sondeos.

“Si se da ese escenario y ella insiste, eso puede ser un error, porque puede terminar peor que la Carola Goic. Con otros números, mejores para la Yasna y una Ximena estancada, la presión para hacer un gesto puede ser muy fuerte”, agrega otro dirigente decé.

Como sea, en la falange ven poco probable que Provoste siga creciendo significativamente, sobre todo, por el costo político que tendrá para su propia figura el liderar un diálogo con gobierno que registra un 9% de aprobación.

Para el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, “los procesos formales de selección de candidatos que se realicen sin regulación vía Servel, siempre estarán sujetos a los vaivenes de la contingencia. A diferencia de las primarias del 18 de julio en que los ganadores irán a la papeleta de noviembre, las primarias partidarias que no fueron reguladas por el Servel pueden no ser vinculantes. Es decir, que el ganador de una primaria partidaria, finalmente, no sea el candidato del partido. Esto es lo que podría suceder en la DC en caso de que Provoste comience a figurar en las encuestas y que Rincón no despegue”.

Y agrega: “En ese escenario, el sentido común llevaría a optar por la figura mejor posicionada. Son decisiones siempre dolorosas y traumáticas, pero que muchas veces deben tomarse para evitar una derrota electoral”.

El encargado electoral de la DC, Víctor Maldonado, afirma que “Yasna está teniendo un desempeño muy extraordinario. Y creo que no se va a mover de lo que está. ¿Y en qué está? Ella es el factor de unidad de la oposición. Y no va a pasar de eso a ser factor de división de la DC. No es su estilo, no es algo que le convenga, no es algo que quiera”.

El dirigente agrega que “la DC está muy unida, tiene candidata, está consiguiendo que el resto acepte una primaria sin exclusiones... No veo por qué podamos hacer fracasar nuestro propio itinerario”.

Desde el comando de la senadora Rincón, en todo caso, desdramatizan el asunto y aseguran que Provoste está cumpliendo un rol que es el que todos los senadores le encomendaron y que lo importante es que ha señalado que va a trabajar para que Ximena Rincón gane y, además, que es respetuosa de la voluntad de la ciudadanía.

“Nosotros vemos que la DC tiene liderazgos para hoy y para mañana y, por cierto, que nuestra senadora Yasna Provoste está en un desafío que es buscar propuestas para un acuerdo y una salida a la crisis. Nuestra candidata Ximena Rincón está acompañando ese proceso y proyectando un futuro gobierno. Por lo tanto, se compatibilizan bien y el partido está detrás de ambos liderazgos”, afirma la jefa de campaña de la senadora por El Maule, Joanna Pérez.