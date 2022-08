La tragedia de Gorbachov: un reformador imperfecto en una misión imposible

A pesar de toda la adulación que inspiró en Occidente, Mijail Gorbachov fue una figura trágica que fracasó en la misión histórica que había definido para su propio país.

La concesión del Premio Nobel de la Paz de 1990 marcó el pináculo de la aclamación mundial por el papel que Gorbachov, entonces presidente soviético, había desempeñado para poner fin a la Guerra Fría sin derramamiento de sangre.

Pero en casa era un hombre agotado y derrotado cuando se vio obligado a renunciar al año siguiente, reducido a líder de un país inexistente cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se derrumbó en 15 Estados separados.

Gorbachov, quien murió el martes, se había propuesto revitalizar el moribundo sistema comunista y dar forma a una nueva unión basada en una asociación más igualitaria entre las 15 repúblicas, de las cuales las dos más poderosas son Rusia y Ucrania. Sin embargo, en el espacio de seis años, tanto el comunismo como la Unión se derrumbaron.

En retrospectiva, algunos de sus errores son evidentes.

Intentó reformas políticas y económicas simultáneamente y en una escala demasiado ambiciosa, desatando fuerzas que no podía controlar. Fue una lección que no pasó desapercibida para los líderes de China, que adoptaron la economía de mercado pero que, con los asesinatos de manifestantes en la plaza de Tiananmén en 1989, dieron aviso de que actuarían despiadadamente para defender el control del poder por parte del Partido Comunista.

Gorbachov nunca se presentó a las elecciones para ganarse un mandato popular, a diferencia de su gran rival Boris Yeltsin, quien fue elegido Presidente de Rusia y jugó un papel decisivo en la disolución de la URSS y el derrocamiento de Gorbachov.

Y no pudo anticipar la fuerza del sentimiento nacionalista, inicialmente en las repúblicas bálticas de Letonia, Lituania y Estonia, y extendiéndose a otras como Georgia y Ucrania, que crearía un impulso imparable para escapar del control de Moscú.

“Él no creía que la Unión Soviética fuera en realidad un imperio en sí mismo de naciones que no querían ser encadenadas”, dijo Jonathan Eyal del Royal United Services Institute, un think tank con sede en Londres.

“Como todos los líderes soviéticos, y me atrevo a decir como los líderes rusos de hoy, vio a la Unión Soviética como sinónimo de Rusia y simplemente no podía entender por qué las naciones querían ser independientes”.

“Semilla de su caída”

Algunos historiadores creen que Gorbachov tenía razón al concluir desde el principio que el sistema que heredó se estaba quedando cada vez más a la zaga de Occidente y nada menos que una reforma audaz podría salvarlo.

Otros tienen una visión más crítica.

“Creo que la semilla de su ruina fue que esencialmente no entendía realmente a la Unión Soviética, la sociedad soviética y cómo funcionaba”, dijo Alexander Titov, profesor de historia en la Universidad Queen de Belfast.

“Pensó que podría reformarse, pensó que eliminar algunos de los elementos esenciales del sistema soviético, como el miedo, la represión, la economía dirigida, etc., aún preservaría el sistema. Pero resultaron ser los elementos esenciales reales del sistema soviético: habiéndolos eliminado, el sistema también se deshizo”.

En las tres décadas desde su caída del poder, Rusia ha juzgado duramente a Gorbachov. Cuando se postuló para presidente ruso contra Yeltsin en 1996, se quedó atrás en un humillante séptimo lugar con el 0,5% de los votos.

Los rusos se acostumbraron durante mucho tiempo a verlo como un líder débil que fue engañado por Occidente.

Muchos todavía lo culpan por el colapso de la Unión Soviética, que el Presidente Vladimir Putin calificó como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, y los años de agitación económica y agitación política que siguieron, incluidas las guerras desde el Cáucaso hasta Chechenia y Asia Central.

Una mujer pasa junto a un retrato del último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, en la oficina de la Fundación Gorbachov en Moscú, el 31 de agosto de 2022. Foto: Reuters

La sacudida de Putin hacia la confrontación con Occidente y su invasión de Ucrania han destruido el legado de distensión de Gorbachov con Occidente y los acuerdos de armas nucleares con Estados Unidos. Con Putin alardeando deliberadamente del tamaño y el poder destructivo del arsenal de Rusia, los políticos tanto en Moscú como en Washington han evocado el riesgo de la Tercera Guerra Mundial.

El hombre que ahora está en el poder en el Kremlin también ha hecho añicos la idea encarnada por Gorbachov de que Rusia podría retirarse del imperio y seguir siendo una potencia importante, dijo Eyal.

“La aspiración imperial ahora se reafirma como la política oficial en Moscú y el enfoque general, que lo que debes hacer si enfrentas una crisis es aplastarla con tanques, ahora vuelve a estar de moda”, dijo.

“Es una de las últimas tragedias de (Gorbachov) que ninguno de los puntos que finalmente llegó a aceptar y propugnar hayan sido preservados por los líderes de Rusia hoy”.

Mark Trevelyan es redactor jefe sobre Rusia y la Comunidad de Estados Independientes para la agencia Reuters. Cubrió la desintegración de la Unión Soviética en la década de 1990.