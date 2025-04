Las claves del mortal brote de sarampión que ya ha cobrado la vida de dos niños en EE.UU.

Una segunda niña en edad escolar murió en el oeste de Texas a causa de una insuficiencia pulmonar relacionada con el sarampión, confirmó el domingo un portavoz del hospital, mientras el brote continúa aumentando en Estados Unidos. La familia de la niña en cuestión había optado por no vacunar al menor contra la enfermedad viral.

En 22 estados del país, se han reportado 607 casos confirmados de sarampión hasta el 3 de abril de 2025, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esto incluye seis brotes, confirmados con tres o más casos relacionados. Se reportan aproximadamente 567 casos asociados a un brote. De estos, aproximadamente el 97% corresponde a pacientes no vacunados o con estado de vacunación desconocido.

Específicamente en el estado de Texas, se han reportado más de 481 casos de sarampión hasta el viernes pasado y dos muertes relacionadas con esta enfermedad, una de ellas un paciente pediátrico no vacunado. El brote de sarampión en el oeste de Texas, el más grande del estado en 30 años, ha hospitalizado a decenas. The Associated Press también informa del deceso de un adulto en Nuevo México, que tampoco estaba vacunado.

Más del 65% de los casos de sarampión en ese estado se dan en el condado de Gaines, que tiene una población de poco menos de 23.000 habitantes, y fue donde el virus comenzó a propagarse en una comunidad menonita muy unida y poco vacunada. Gaines ha registrado 315 casos, en poco más del 1% de los residentes del condado, desde fines de enero.

Ha habido casos en Alaska, California, Colorado, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont y Washington. A continuación, las claves para entender el actual brote de sarampión en el oeste de Texas.

La tasa de vacunación

Aaron Davis, portavoz del Sistema de Salud UMC en Lubbock, Texas, declaró que la niña estaba recibiendo tratamiento por complicaciones del sarampión mientras estaba hospitalizada y no estaba vacunada. El hospital se negó a revelar el día de su fallecimiento. Ni los CDC de EE.UU. ni el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas incluyeron la muerte en sus informes sobre sarampión emitidos el viernes.

Es la segunda muerte de una infante en Texas desde que comenzó el brote de sarampión a fines de enero en el condado de Gaines, donde la tasa de vacunación es de alrededor del 82%, por debajo del 95% que se considera protector para quienes no pueden vacunarse. La primera muerte fue también de una niña en edad escolar no vacunada, en febrero en la ciudad de Lubbock, Texas.

Los padres de Texas de la segunda niña no vacunada, que murió de sarampión el 26 de febrero, dijeron a la organización antivacunas Children’s Health Defense en un video publicado este lunes que la experiencia no los convenció de que la vacunación contra el sarampión fuera necesaria. “Dice que todavía le decían ‘No pongas las inyecciones’”, señaló un traductor anónimo de los padres. “Creen que no es tan grave como lo pintan los medios”, añadió.

La postura de las autoridades

Cuando se le preguntó sobre la muerte por sarampión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas en el Air Force One que, si el brote progresa, su administración “tendrá que tomar medidas muy enérgicas”. Mientras que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en una publicación en X, identificó a la niña como Daisy Hildebrand, de ocho años, y dijo que visitó Texas el domingo para consolar a la familia.

Kennedy Jr., quien pasó años promoviendo teorías desacreditadas y sembrando dudas sobre la seguridad de las vacunas, impulsó este domingo la vacuna contra el sarampión. Su publicación se produjo en medio de un resurgimiento de casos de sarampión y de informes sobre la muerte de una segunda niña con sarampión a causa del virus, según informó el medio Politico.

En su declaración del domingo, Kennedy afirmó: “La forma más eficaz de prevenir la propagación del sarampión es la vacuna triple vírica (MMR)”, que también protege contra las paperas y la rubéola. También anunció que enviaría un equipo para apoyar las respuestas locales y estatales de Texas ante el brote de sarampión en curso.

El mes pasado, en televisión y en un artículo de opinión, Kennedy Jr. advertía a la gente sobre los supuestos peligros de la vacuna contra el sarampión. “Causa muertes cada año”, dijo sobre la vacuna triple vírica en Fox News. “Causa todas las enfermedades que causa el sarampión: encefalitis, ceguera, etc. Por eso, las personas deberían poder tomar esa decisión por sí mismas”.

Los líderes médicos han refutado repetidamente las afirmaciones de Kennedy Jr.. “La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es extraordinariamente segura y eficaz”, declaró Bruce Scott, presidente de la Asociación Médica Estadounidense, en un comunicado el mes pasado, mientras el sarampión se propagaba por Texas.

El cambio de postura de Kennedy Jr. sobre la vacuna MMR molestó a los partidarios de la administración Trump, quienes apoyaron su confirmación debido a su promesa de investigar las vacunas para detectar cualquier conexión con el autismo, una creencia que ha sido desacreditada hace mucho tiempo por los científicos.

Lo que dicen los expertos

Antes de este año, Estados Unidos no había registrado ninguna muerte relacionada con el sarampión en una década. Según el Departamento de Salud Estatal de Texas, la niña, además de no estar vacunada, no representaba afecciones subyacentes. “Hasta hoy, hay 642 casos confirmados de sarampión en 22 estados, 499 de ellos en Texas”, dijo Kennedy Jr. en la plataforma de redes sociales X.

Kennedy Jr. también ha promocionado el aceite de hígado de bacalao y otros tratamientos que, según él, son menos riesgosos como alternativa a la vacuna. Según varios estudios, los pacientes hospitalizados con sarampión suelen presentar deficiencia de vitamina A, que el aceite de hígado de bacalao puede complementar. Sin embargo, cabe destacar que la vitamina A no previene el sarampión, según la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas.

No es adecuado que los padres utilicen vitamina A como medida preventiva. Dos dosis de la vacuna triple vírica tienen una eficacia de aproximadamente el 97% para proteger contra la infección por sarampión. Tampoco es adecuado el aceite de hígado de bacalao.

“Tenemos una vacuna muy segura y eficaz, y así es como se controla un brote de sarampión”, declaró Sean O’Leary, profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y presidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Americana de Pediatría, a The Washington Post. “Queremos detener el sarampión antes de que alguien lo contraiga”.

Mientras que William Moss, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, dijo que, al promover el aceite de hígado de bacalao en respuesta al brote de sarampión, Kennedy Jr. está minimizando el papel de la vacunación, “que es realmente la forma de detener este brote”.

El senador republicano estadounidense Bill Cassidy, médico que preside el comité de salud del Senado, escribió en X después de que se revelara la muerte del niño: “Todos deberían vacunarse”. “Los altos funcionarios de salud deberían decirlo inequívocamente antes de que muera otro niño”, escribió Cassidy en X.

Cassidy había respaldado la confirmación de Kennedy Jr. después de que éste prometiera no realizar cambios en la supervisión de las vacunas. Dijo que equipos de los CDC de Estados Unidos han sido reasignados a Texas a petición del gobernador del estado, Greg Abbott. Los CDC en su sitio web dicen que la vacuna es “la mejor protección contra el sarampión”, que se propaga por el aire cuando una persona infectada estornuda o tose.