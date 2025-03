Libertarios alistan encuentro por el 8M y los flancos de Kaiser en la agenda de género

Una encuentro organizado por las mujeres del Partido Nacional Libertario (PNL) sostendrá durante el domingo el diputado y presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, en el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad, en la que se espera participen también la vicepresidenta del partido Camille Sigl y la prosecretaria Valentina Tapia, se realizará en la Región Metropolitana y en la de Antofagasta. En todo caso, en el partido aseguran que ambas citas en ningún caso son para celebrar una fecha que -dicen- se encuentra “completamente ideologizada”.

En ese sentido, señalan que la actividad será un primer encuentro formal entre mujeres militantes de la colectividad. En Antofagasta, esta será liderada por la esposa del diputado libertario, Ivette Avaria. “Acompáñanos a una reunión y almuerzo junto a Ivette Avaria (solo cupos femeninos disponibles)”, se lee en una invitación publicada en redes sociales.

Al interior de la colectividad, el tema de género o mujer (como prefieren llamarlo en el partido) no esconden que puede presentar un flanco de cara a la campaña presidencial y parlamentaria para capturar el voto femenino. Esto, sobre todo porque los postulados de la tienda en la materia van -dicen- completamente en contra de la agenda “globalista” que los partidos de izquierda e incluso de centroderecha han buscado implementar en los últimos años.

Así, por ejemplo, respecto a la conmemoración del 8M, recalcan que es una fecha con la que no se sienten identificados.

“Por desgracia, el día de la Mujer está tan ideologizado que al final tiene muy poco que ver con nuestro pensamiento como partido. Nosotros sí celebramos efectivamente que la mujer hoy día tenga derecho a voto, sea una mujer autónoma capaz de tomar sus decisiones y nadie la pase a llevar por eso. Pero esto es lo que pasa cuando hay fechas importantes y la ideología se las toma y las tergiversa. Es algo que no nos representa a todos. Ahora bien, todos recordamos sin duda con mucha pena el origen de esta fecha”, dijo a La Tercera la única diputada del partido, Gloria Naveillán.

En la tienda -además- insisten que es muy probable que durante el periodo de campaña algunas declaraciones previas del abanderado de la colectividad sean utilizadas para desacreditar su candidatura.

Y es que, en esta materia, no son pocas las polémicas en las que se ha visto envuelto el diputado libertario. La más recordada fue a fines de 2021 cuando -a semanas de la segunda vuelta presidencial y cuando Kaiser aún militaba en el Partido Republicano- comenzó a circular un video en el que el parlamentario pone en duda el voto femenino.

“Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tu realmente te preguntas si el derecho a voto (a las mujeres) fue una buena idea”, dijo en su canal de YouTube.

Al respecto, el propio diputado ha salido a explicar sus dichos. “En la frase no me refiero al derecho a voto de las mujeres, si se analiza el contexto de la entrevista, se podría ver el resto de los grupos de los que yo mencioné como grupos que estaban votando en contra de sus intereses”, aseguró cuando estalló la polémica.

Otra de las declaraciones que le generaron fuertes críticas fue cuando -en 2019- culpó a las mujeres víctimas de violación de ser cómplices de los delitos al no denunciar a tiempo. “Esas feministas que aparecen ahora, diciendo haber sido violadas y que no denunciaron a tiempo a sus agresores, son cómplices de las violaciones que estos pudieron perpetrar, gracias a su silencio”, aseguró en su cuenta de X.

Al respecto, en febrero del año pasado y tras lanzar su candidatura presidencial, Kaiser aseguró que “me arrepiento de haber escrito cosas más descriteriadas, que pueden ser sacadas de contexto. Pero la verdad es que en mi vida personal yo nunca he tratado mal a una mujer (…). A la gente hay que evaluarla por lo que hace, no por lo que dice en algún momento de estupidez”.

Por otra parte, en varias ocasiones el parlamentario libertario ha reiterado que, de llegar a La Moneda, uno de los tantos ministerios que buscará eliminar es precisamente el de la Mujer. En el partido plantean que eso será parte del programa en busca de reducir y optimizar el gasto fiscal.

“El Ministerio de la Mujer yo lo haría desaparecer. Que se vayan esos recursos al Ministerio de Desarrollo Social junto con el Servicio Nacional de la Mujer y que se inviertan esos recursos en atender a las mujeres que son golpeadas, en hogares de acogida, en sistemas de ayuda efectivos y no en una burocracia que lo que hace es palmotearse la espalda y gastarse la plata en charlas perfectamente inútiles donde se garantizan los unos a los otros ser los más feministas de todo”, aseguró a fines del año pasado en el programa Sin Filtros.

Allí, agregó que “lo que nosotros necesitamos en Chile es que los recursos se gasten bien. Si los recursos se gastan bien, sirves tanto a hombres como a mujeres (…). La plata que se gasta en el Ministerio de la Mujer es plata que debería gastarse en Carabineros”.

Lo anterior, lo reiteró en una entrevista en The Clinic, en enero pasado, donde afirmó que “el Ministerio de la Mujer es perfectamente inútil. En Argentina eliminaron el ministerio y les dieron otra protección: los policías”.

Y agregó: “Si ningún burócrata del ministerio va a ir a salvar a una mujer cuando esté siendo agredida. Los hombres detenidos no son detenidos por normas de género, los hombres malos son detenidos por hombres buenos armados”.