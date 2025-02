Lo que busca La Moneda al enfrentar en masa a Matthei

En las últimas 24 horas ha habido al menos ocho vocerías de autoridades del Ejecutivo criticando directamente a la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien esta semana cuestionó la gestión de crisis de La Moneda frente al masivo corte de luz que este martes afectó a 19 millones de personas.

La arremetida contra la “candidata Matthei” -así se han referido a ella- vino desde distintos frentes: el ministro de Energía, Diego Pardow (FA), el titular de Economía, Nicolás Grau (FA); el subsecretario del Interior, Luis Cordero y la vocera subrogante, Aisén Etcheverry (FA).

Hasta el propio Mandatario hizo alusión a la polémica en sus redes sociales, al repostear en sus historias de Instagram una publicación del Frente Amplio en la que se lee “gobierno desmiente a Matthei”.

“Quienes hoy son gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados. De seguro ahora, tras la supuesta indignación, vendrán las amenazas del Presidente con caducar permisos o concesiones, sin tener un mínimo de mea culpa por reducir e impedir las inversiones necesarias en infraestructura que se requieren con urgencia en nuestra matriz energética”, fue la publicación que, en su cuenta de X, posteó la exalcaldesa, que despertó la molestia del Ejecutivo.

La ofensiva gubernamental en su contra no es azarosa, sino que obedece a un diseño que se ha construido desde Palacio especialmente para enfrentar a Matthei, por sobre los otros candidatos de la oposición Johannes Káiser y José Antonio Kast.

Dentro de Palacio existe la percepción de que, al emplazarla, ella también sale a responder y aumenta la posibilidad de que cometa errores y se posicione en el sector de la derecha más dura donde disputa electorado con Kast y Kaiser.

Una autoridad de gobierno sostiene que la apuesta es evitar que el votante de centro mire a Matthei como una opción.

Al presionar a la exalcaldesa a endurecer su discurso, se cree en La Moneda que Matthei entra en la contienda directa con Káiser y Kast, por un electorado más “duro” de la derecha. Sin ir más lejos, el libertario salió este jueves en respuesta de la abanderada: “Me alegro que Chile Vamos reconozca al fin que la permisología (...) se ha transformado en un impedimento insalvable para el desarrollo. No se entiendo, eso sí, que cuando pudieron salirse del convenio 169 de la OIT no lo hicieran”.

En Palacio se ha optado por salir a presionar solo a Matthei y, al mismo tiempo, evitar responder a críticas de Káiser y Kast, ya que, dentro del ideario del gobierno, los dos candidatos cuentan con un techo electoral más claro que la exalcaldesa.

Esto último ha saltado a la vista últimamente, ya que las críticas del libertario y el republicano han pasado a un segundo plano dentro de Palacio. “El gobierno se reunirá mañana a la hora de almuerzo, en una reunión del comité intercultural, que propondrá formas de restablecer el servicio con perspectiva de género”, ironizó Káiser este martes, mientras que Kast afirmó que “el Presidente paseando en helicóptero no sirve de mucho. Dios nos libre de una catástrofe en lo que queda de gobierno”. Ambas ofensivas no hicieron eco en la interna del Ejecutivo.

Eso sí, no todas las ofensivas de Matthei tendrán una respuesta del gobierno, como quedó demostrado cuando la exedil cuestionó, el 20 de febrero, el uso de los recursos en materia de inteligencia artificial.

Etcheverry endurece el tono

Tras las respuestas de Cordero, Grau y Pardow, este miércoles quien endureció el tono del Ejecutivo contra Matthei fue Aisén Etcheverry, quien se encuentra reemplazando a Camila Vallejo -con postnatal- en las vocerías del gobierno desde fines de diciembre.

Hasta esa jornada, la otrora ministra de Ciencia no había cargado tan claramente contra la abanderada de Chile Vamos, como sí lo había hecho -en reiteradas ocasiones- Vallejo, quien llegó a enrostrarle a la exalcaldesa sus vínculos con Manuel Guerra.

De hecho, en las arremetidas de Matthei contra el acuerdo de pensiones, fue la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien salió en respuesta de la gremialista.

“Llevamos meses viendo a la candidata Matthei publicando en redes sociales información que confunde. Lo que nos parece que no corresponde es utilizar el sufrimiento de las personas para tener réditos electorales. Eso no corresponde, tampoco omitir la responsabilidad de las empresas. (...) Esperamos que los sesgos ideológicos de la candidata Matthei no le impidan ver que aquí hay que investigar y hacer valer la responsabilidad de las empresas”, dijo Etcheverry este miércoles en La Moneda, al ser interceptada por los medios.

Este jueves volvió a referirse al tema, en radio Duna y en 24 Horas. “Cuando la candidata se refiere a que la responsabilidad está en el gobierno, cuando la falla ocurrió dentro de las empresas, uno se pregunta dónde están esos intereses, qué es lo que está viendo la candidata Matthei y cuál es el interés que ella considera que es necesario proteger”, dijo Etcheverry.