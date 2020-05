Los viajes que ya no haré: Congreso recortará vuelos al extranjero para cumplir ajuste exigido por la Dipres

Esta mañana, representantes de la Cámara de Diputados y del Senado se reunieron la Dirección de Presupuestos para definir qué ítems se recortarán para cumplir con la exigencia de ajuste presupuestario que hizo el gobierno en el marco de la crisis por el coronavirus.

Tal como publicó La Tercera PM, a la Cámara de Diputados se le pidieron $1.534 millones; $1.009 millones al Senado y $ 400 millones a la Biblioteca del Congreso Nacional.

En la Cámara de Diputados se creó una comisión de Régimen Interno que la semana pasada sesionó con el objeto de definir dónde se harán los recortes. En el Senado están en el mismo proceso, aunque ya está claro en ambas corporaciones que uno de los fondos a los que se echará mano será al de viajes al extranjero, además de eventos como la celebración anual de la Cámara de Diputados en el club Sporting de Viña del Mar, entre otros.

Actualmente el presupuesto total de viajes para ambas cámaras alcanza los 200 millones de pesos anuales para pasajes y otros 150 millones para cubrir viáticos de los parlamentarios, que se calcula en base a una tabla elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores que calcula en dólares y euros el costo de la vida según el país.

“Como vamos a suspender todos los viajes, claramente, ahí vamos a tener parte del ahorro que hoy exige la Dipres. Estamos buscando los recursos que se nos pidió. Desde el Congreso queremos colaborar con este recorte presupuestario y todos vamos a tener que hacer esfuerzos serios para aportar a la emergencia que atraviesa Chile”, dice el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen.

La medida que defiende Paulsen incide directamente en su ejercicio parlamentario, pues -según el registro de viajes publicado por el Congreso- era de los congresistas que más viajaba. Entre abril de 2018 y febrero de 2020 registra 16 viajes al exterior, la mayoría para asistir a reuniones del Parlatino en Panamá y Cuba. Su última salida fue en febrero a Francia, para asistir a la última reunión presencial de la Red Parlamentaria Global de la OCDE.

Las restricciones impuestas por al pandemia, amenazan con un cambio total y permanente del sistema de salidas del país para los congresistas. Un ítem permanentemente cuestionado por la opinión pública y que genera controversia también al interior del Congreso. Están quienes defiende la utilidad de la diplomacia parlamentaria y quienes acusan que hubo un progresivo abuso del sistema que convirtió a los viajes en un privilegio extra del ejercicio parlamentario.

¿Sobrevive la diplomacia parlamentaria sin aviones, sin viáticos, ni reuniones cara a cara en el exterior?

El diputado y ex embajador Gabriel Ascencio (DC) -también en la lista de los más viajeros con 11 salidas del país entre 2018 y 2020- afirma categóricamente que la pandemia lo cambió todo para siempre y para mejor.

“Lo que la pandemia nos dejó son muchas buenas lecciones. Hay muchas reuniones presenciales que no se van a justificar más. En el caso mío se ha notado. Todas las semanas se está reuniendo el Parlamento Andino de forma remota. Hemos aprendido una nueva forma de relacionarnos. No solo estoy pensando en el ahorro en gasto, sino como forma de trabajo. Hay mayor intercambio de documentos, más apoyo de los equipos trabajo de cada uno, etc. Es un cambio de la cultura laboral”, asegura desde el sur.

Ascencio dice que está tan convencido de la eficiencia del nuevo sistema online que la semana pasada le planteó al presidente del Parlamento Andino la necesidad adoptar permanentemente el sistema de video conferencia. “Por qué se va a justificar un viaje a Guatemala si lo puedes hacer todo telemáticamente. Te puedes juntar con los colegas en la mañana y en la tarde si se hace necesario. Es mucho más ágil, incluso me siento con más libertad de opinar. Si no estoy al lado puedo decir las burradas que yo quiera”, asegura.

El diputado Issa Kort (UDI), presidente de los grupos parlamentarios chilenos norteamericanos, japonés, español y británico, dice que la reducción de viajes es necesaria y que se puede buscar fórmulas alternativas de trabajo. “Nosotros respaldamos las decisiones que ha tomado la actual mesa de la Cámara de Diputados. La reducción del ítem de viajes es totalmente atendible ya que la gran mayoría de los foros o reuniones parlamentarias internacionales están suspendidas. Hoy debemos ocupar herramientas tecnológicas para seguir aportando y aprendiendo en los encuentros internacionales”, plantea.

“Esta sin duda es una oportunidad para evaluar la pertinencia y prioridad de nuestra participación en distintos foros. Debemos actuar acorde a nuestra capacidad real y no tanto a lo ideal”, añade Kort.

Letelier plantea dudas: “Es como tratar de enamorarse por redes”

El senador socialista Juan Pablo Letelier, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado y que también rankea entre los parlamentarios que más asisten a foros en el exterior, expresa sus dudas sobre la efectividad de la comunicación remota.

“En este tiempo tanto el Parlatino, como el Parlamento Andino como la Unión Interparlamentaria han realizado reuniones virtuales. Evidentemente que no es lo mismo, pero hay una emergencia radical en el mundo. Son medidas que se tienen que tomar”, dice.

“La interacción personal tiene un valor. No tenerla es como tratar de enamorarse por las redes sociales. No funciona. El diálogo con las personas mejora los procesos, no algo que se consiga en una reunión de zoom”, recalca.

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC) -quien registra 10 viajes desde 2018- dice que “hoy la diplomacia parlamentaria ha disminuido producto por la pandemia y se entiende que no sea la prioridad. Sí, creo que los países tienen que estar atentos a los abusos entre naciones”.