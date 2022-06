Lucio Torre, dueño del hotel Principado de Asturias: “No queremos revanchismos; tengo fe en que Plaza Italia volverá a levantarse pronto”

Esta semana se conoció la absolución de dos de los tres acusados por el incendio que, el 23 de octubre de 2019, destruyó el hotel Principado de Asturias, a metros de la Plaza Italia. Pero lejos de amargarse por la noticia, Lucio Torre (80), el dueño del lugar, prefiere dar vuelta la página. “Ni siquiera inicié acciones legales contra nadie, no queremos revanchas”, asegura el español, radicado hace 51 años en Chile.

Torre es dueño de un verdadero imperio hotelero y gastronómico, que comprende la cadena de hoteles Principado de Asturias, o restoranes como la Hacienda Gaucha y La Terraza, cuatro de ellos instalados a metros del epicentro de las manifestaciones del estallido social y de los cuales todos resultaron saqueados. Y aunque avalúa los daños en más de 3 millones de dólares –los seguros solo devolvieron el 20% del total, dice- confía en que pronto la zona volverá a levantarse. “Cada vez son menos los que vienen a protestar”, asegura.

¿Con qué sensación se queda tras el veredicto del Tribunal?

Es una cosa de los jueces. Los muchachos estaban presos, luego los soltaron y uno ahí no se puede meter, porque para eso están los jueces. Pero bueno, si no fueron ellos, seguro estaban en el grupo que lo hizo, pero la verdad es que no tiene mucho sentido para nosotros buscar culpables. No queremos revanchismos ni problemas, por lo mismo es que no tomamos acciones legales contra nadie. Solo tenemos fe en que pronto se reactive Plaza Italia.

Así quedó uno de los hoteles Principado de Asturias, en octubre del año pasado. Foto: Agencia Uno

¿Por qué no presentó querellas contra los posibles culpables?

Nos instaron mucho a hacerlo, pero la verdad es que no quisimos porque no tenemos ánimo de revanchismo. Esto ya pasó; lo vivimos y lo superamos. Está toda la familia bien de salud, estamos recuperando el ánimo, entonces quedarse con el revanchismo o armar largos juicios -que muchas veces quedan en nada- es algo de lo que desistimos.

¿Cree que hubo alguna razón para que destruyeran sus locales?

Nos tocó a nosotros no más, no fue por nada en particular. La reyerta se desarrollaba todos los días acá, las policías se ubicaban al frente de nosotros y ahí los manifestantes se iban en contra de ellos. Pero son cosas de la vida y ya no quiero buscar culpables, no quiero revanchismos. Me quedó con el recibimiento de los vecinos y los clientes, que se han portado muy bien.

Hay quienes dicen que el incendio pudo ser un montaje ¿qué cree usted?

No me atrevería a pronunciarme respecto a eso, porque también lo encuentro difícil. Las reyertas eran todos los días, durante mucho tiempo, no es que fueran esporádicas. Entonces, dudo que haya sido un montaje. No lo creo, la verdad.

¿Cómo va la recuperación de sus locales?

Ha pasado tanto tiempo, pero aún siguen ahí los locales destruidos… La verdad es que da un poco de pena, pero solo queremos dar pronto vuelta la página. Ya lo hemos superado y estamos fuertes, así que seguramente vamos a retomar pronto la remodelación de uno de los hoteles, probablemente el de al lado de La Terraza, y de ahí seguiremos recuperando lo otro, ese es nuestro plan. Hay que tener fe, esperanza y ser fuerte. El mundo no se acaba y hay que ir superando estas circunstancias adversas.

¿Ha recibido apoyo de las autoridades?

Sí, mucho apoyo por parte de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, para que ampliaramos La Terraza y también con la Hacienda Gaucha de Pedro de Valdivia. Con la alcaldesa de Santiago no hemos tenido mucho contacto. Hubo vecinos que tuvieron reuniones con una vocera de ella, pero solo fueron buenas intenciones, porque igual tuvimos que pagar contribuciones.

Así lucía el hotel Principado de Asturias de Parque Bustamante. Foto: Agencia Uno

¿Cómo ha sido la reactivación de su local estelar, La Terraza?

Muy bueno, pero de verdad que sí. Desde que abrimos no hemos dejado de estar abarrotados de clientes. Ese día lloré como dos o tres veces, porque recibí tantos abrazos, tantas muestras de cariño… No imaginaba que nuestro local y nuestra familia eran tan queridos. Nuestro negocio tiene mucho arrastre porque lleva muchos años, han pasado muchas generaciones. También estamos contentos porque todo ha estado tranquilo; también en la Plaza Italia, la situación está mucho más tranquila. Estamos súper contentos.

¿No ha tenido problemas por las protestas de los viernes?

No, de ningún tipo. Aunque ahora se junta poca gente ahí, nosotros los viernes cerramos a las cinco de la tarde por precaución.

¿Se arreglaron las ventas?

¡Ahora son superiores! Quizás es menos que antes en total, porque tenemos menos horas abiertas, pero las horas en que trabajamos vendemos muchísimo más que antes. Y es porque mantuvimos o incluso mejoramos el nivel de nuestro menú, pero ahora ampliamos el local. Ojalá que esto sirva para que el resto de los vecinos, que lo han pasado muy mal, con todo patas para arriba. Pero confío en que vendrá la tranquilidad y comenzará a reactivarse todo, por el bien de la Plaza Italia. Ha sido muy fuerte lo que hemos vivido estos años, sobre todo los comerciantes.

¿Cómo va la reactivación de Plaza Italia?

No ha habido mayor movimiento, está como estaba. Pero creo que, si se dan las condiciones, puede reactivarse de a poco para que en el mediano plazo podamos volver a la normalidad. Si paran los problemas de la revuelta, que en todo caso ya han parado, porque son muy pocos los que se juntan ahí, entre 100 ó 50 personas, esto se va a reactivar. Esa es mi esperanza, tengo fe en ello.