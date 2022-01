Manual para un traspaso: las conversaciones entre los ministros de Boric y los de Piñera en la antesala del cambio de mando

Algunos no han intercambiado palabras, otros se han saludado protocolarmente, mientras que una minoría ha mantenido un diálogo más fluido. Así ha sido la tónica de los contactos entre los futuros ministros del gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, y el actual gabinete del Presidente Sebastián Piñera. Esto, ad portas de que el próximo 21 de febrero se inicien las reuniones bilaterales formales para el traspaso de mando.

En el caso de la próxima ministra del Interior, Izkia Siches, ha tenido varias conversaciones por WhatsApp y teléfono con el actual jefe de gabinete, Rodrigo Delgado. La futura secretaria de Estado ha buscado resolver dudas sobre el funcionamiento de la cartera -por ejemplo, de la relación con instituciones como Carabineros y la PDI- y pedir cifras de interés para preparar lo que será su gestión. Así, ha pedido datos sobre estadísticas en el tema de migración, entre ellos sobre ingresos ilegales; hechos de violencia en La Araucanía, en particular información sobre el número de incidentes en la zona y posibles motivos, y relativos a seguridad, por ejemplo respecto del intercambio de información y cómo se produce.

Asimismo, según afirman en el Ejecutivo, ambos han dialogado sobre la opción de tener un encuentro previo al 21 de febrero, enfocado en abordar los avances de la reforma de Carabineros. Para la actual administración esa materia es clave que se continúe, porque creen que se debe abordar como “política de Estado”.

Por otro lado, el titular de la Segegob, Jaime Bellolio, también ha conversado, en más de una oportunidad, con su sucesora, Camila Vallejo (PC). Ambos, que mantienen una buena relación tras compartir dos periodos en el Parlamento, aseguran en el gobierno, han dialogado sobre las distintas áreas y servicios a cargo de la cartera. Asimismo, Bellolio le transmitió materias que, a su juicio, fueron importantes para la gestión de la Segegob, por ejemplo, la incorporación en el ministerio de la prevención del ciberacoso, las campañas en la materia, entre otros.

Como sea, ambos quedaron de que en la reunión formal que tengan el 21 de febrero se conversará en detalle el funcionamiento del ministerio.

En el caso del titular de la Segpres, Juan José Ossa, también ha conversado con su sucesor, el diputado Giorgio Jackson, como es obvio, sobre la actual agenda legislativa y proyectos que quedarán pendientes que son de interés del Ejecutivo que continúe su tramitación una vez que concluya esta administración.

El diálogo sobre esas materias, en todo caso, ocurrió con mayor profundidad cuando Piñera se reunió con Boric en La Moneda, una vez que ganó en la segunda vuelta. Ahí, se les pidió colaboración en algunas iniciativas, por ejemplo, la PGU que fue despachada ayer del Congreso.

Otros secretarios de Estado, en tanto, han tenido solo los típicos saludos protocolares. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, llamó a Mario Marcel para felicitarlo por su designación y quedaron de reunirse. En Hacienda afirman que no han vuelto a conversar debido a que Marcel se encuentra con Covid-19.

“Las reuniones más formales son a partir del día 21 de febrero, ahí por supuesto que vamos a conversar todos los temas que de alguna forma ayuden para que él tenga la mejor instalación posible”, dijo ayer Cerda.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, también hizo lo propio saludando a su sucesor, Antonio Ávila. En el ministerio dicen que fue un diálogo “cordial y breve”, en donde quedó claro que el traspaso se iniciará el 21 próximo.

En Educación, en todo caso, existe inquietud por las señales que ha dado Ávila respecto de temas relativos a la cartera, por ejemplo, sobre las dudas que planteó sobre el regreso presencial a clases, diciendo que había que “repensar la presencialidad”.

Así, en Educación dicen que fueron un “error” esas declaraciones y que, además, van en sentido contrario con lo que se ha ido impulsando y lo que ha dicho el propio Boric. En la misma lógica que Figueroa, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, también saludó a quien ocupará su cargo desde el próximo 11 de marzo: Jeanette Vega.

Ambas se conocen hace años e, incluso, se han visto enfrentadas en sus roles cuando Vega era subsecretaria de Salud de Michelle Bachelet y Rubilar diputada de la Comisión de Salud. Como sea, en Desarrollo Social destacan que está la disposición de hacer el mejor traspaso posible.

Otros secretarios de Estado, como la titular del Deportes, Cecilia Pérez, no han tenido interacción con sus sucesores. En Deportes dicen que Pérez no conoce a Alexandra Benado, quien -sin asumir todavía- ha sido objeto de críticas debido a que hay una fuerte ofensiva de personas que trabajaron con ella en Londres 38 que la acusan de “maltrato laboral” y piden que no asuma en el cargo.