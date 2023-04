Memorial en Baquedano: la incómoda posición del concejal Echiburú (RD) por la que rechazó liderar la discusión en Providencia

“En esta situación es un poco complejo porque tengo información de ambas partes y me cuesta (...) prefiero mantenerme al margen, así lo he dicho también en el ministerio”.

Esa fue la respuesta que el concejal de la comuna de Providencia, Tomás Echiburú (RD, como buena parte del gobierno), entregó a la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI), luego de que ella le solicitara, frente a los miembros del concejo municipal, llamar a una Comisión de Urbanismo para despejar las dudas que se han generado a raíz de la intervención -memorial incluido- que buscará el gobierno en la Plaza Baquedano y, asimismo, en la entrada a la estación homónima del Metro.

La idea de convertir el espacio de Metro Baquedano en un memorial para las víctimas del estallido social no es historia reciente. El Presidente Gabriel Boric, junto a su coalición del Frente Amplio, venían empujando la idea de “instalar un espacio de memoria, respeto, conmemoración”. Una visión que, justamente, fue criticada por la cabecilla de Providencia al sostener que esa idea “podría generar un espacio de división”.

Y es que apenas por parte del gobierno comenzó a rondar la idea de construir el memorial, fue la propia edil la que expresó sus reparos, cuando señaló que el sitio debe ser “para todos”, aludiendo a “la destrucción de nuestros espacios públicos, las bombas molotov contra Carabineros y básicamente cómo la violencia nos hace mal a todos. Eso es parte de la memoria también”.

Y como las opiniones de su coalición se enfrentan con las visiones que mantiene la alcaldesa de Providencia, las razones de por qué el único concejal frenteamplista de Providencia decidió abstenerse de las reuniones que involucraran al sector de Metro Baquedano y sus alrededores comenzaron a tomar un tinte político.

Pero en conversación con La Tercera PM, el concejal descarta esa tesis y alude a otras razones: que su distanciamiento de la discusión responde a su doble participación como concejal de la comuna y asesor del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), donde preside la unidad de estrategia de Movilidad Activa y Cicloinclusión, que mucho tiene que ver con las intervenciones que se podrían hacer en el sector aludido.

“Me sentía incómodo de expresar mi opinión en estas instancias porque a veces se confunden esos roles de concejal y trabajador del ministerio. Para mí era mejor no participar en esos espacios y, de hecho, pedí que no me involucraran más en el proyecto en particular, porque me complicaba exponer o entregar información respecto de lo que se conoce a modo general con lo que yo puedo saber por conversaciones o reuniones privadas con el ministerio”, recalca.

Con todo, Echiburú confirma que en ningún momento se ha restado de presidir la Comisión de Urbanismo que tiene a cargo dentro del municipio.

La proposición de Matthei se dio en medio del concejo municipal del pasado martes 11 de abril, luego de que la concejala Carolina Plaza (UDI) expusiera las preocupaciones que hay desde la comunidad sobre el futuro del espacio de Plaza Baquedano que desaparecerá luego del proyecto del Gore para instalar en su lugar un corredor y ciclovías que se extenderán hasta Avenida Pajaritos.

“Este es un tema del cual no se tiene mucha información. Siento que este lugar es muy relevante para la cultura chilena (...) Es un lugar de encuentros como pocos que existen en el país y me preocupa que no se tenga pensado si su intervención será solo ingeniería o tendrá un componente sociológico. Este lugar representa el alma como país y el proyecto (del Gore) no está captando esa necesidad”, manifestó ese día la concejala.

La alcaldesa Matthei aprovechó esa intervención y bajó la discusión hacia el pleno del concejo solo unos días después de haber criticado en duros términos la propuesta de memorial. Pero más que entregar una respuesta clara a la concejala, la edil informó que ella también mantiene dudas sobre el tema, pese a que confirmó que desde La Moneda la han citado a distintas reuniones para tratar este proyecto y la injerencia de Providencia en el mismo. “Efectivamente hay lineamientos y proposiciones y yo he estado con muchas dudas (...) Me parece que es un tema que debiese involucrar al concejo”, esbozó Matthei. Y explicó su punto: “Hay varias cosas que están pasando ahí en la eliminación de la plaza, con pistas que pasan derecho. Y el tema también del memorial que quieren hacer delante de la Universidad de Chile, en la estación de Metro. Creo que sería superbueno, lo antes posible, llamar a una comisión”.

Fue en ese contexto en que la edil se dirigió al concejal Echiburú -quien actualmente preside la Comisión de Urbanismo del municipio- para pedirle encabezar la instancia que sería netamente explicativa respecto del proyecto.

Con todo, pese a que Matthei afirma que no ha discutido este tema personalmente con el concejal, sí dice entender la decisión de inhibirse de cualquier discusión en torno a Plaza Baquedano y el memorial. “Él es funcionario del Ministerio de Transportes, que de alguna manera está en este tema del eje Alameda y, por lo tanto, me parece que es correcto que él se inhiba de hablar, porque en el fondo si habla teniendo esta doble condición de concejal y funcionario, alguien podría dudar si está hablando como concejal o si está hablando mandatado por el ministerio. Lo que él hizo fue muy correcto y yo lo agradezco. Era lo que se tenía que hacer”, cierra.