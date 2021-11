“Mirá de quién te burlaste”: Cómo vive su momento de fama el impopular y polémico Naranjo

Quince entrevistas a medios extranjeros (cinco españoles, cuatro argentinos, uno mexicano, uno colombiano, uno ruso, uno belga, uno holandés y uno norteamericano de habla hispana) realizó hoy el diputado socialista Jaime Naranjo, quien se convirtió en el parlamentario del momento, ya sea para bien (según algunos) o para mal (según otros).

Hasta ayer el único contacto que había tenido era con el matinal Bienvenidos, pero en la tarde iba a comenzar a responder requerimientos de todos los canales, de casi todo el dial FM y de medios escritos y digitales. A ello se sumaban otros contactos con medios locales de la Región del Maule, zona a la que representa.

Tras la acusación y hablar durante 15 horas y dos minutos, tratando de alargar la sesión para que llegaran a votar el libelo a votar el RD Giorgio Jackson y el DC Jorge Sabag, ayer optó por descansar.

El martes en la mañana los signos de cansancio eran evidentes para el legislador de 70 años, que -a pesar de practicar natación y tenis- a esa altura hablaba con lengua traposa. Sin embargo, en el comité PS (que durante todo el lunes mantuvo colgado en la puerta de su oficina un improvisado cartel #AguanteNaranjo) comentan que a partir de hoy reactivó su agenda mediática.

Si bien entre diputados opositores había dudas de que Naranjo fuese capaz de hablar por más de 14 horas, mientras que en el oficialismo creían que al final su intervención se transformaría en “un show” y en un daño a su imagen, hasta el momento el socialista parece haber logrado una inesperada popularidad.

Sus seguidores en redes sociales se duplicaron y se transformó en protagonista de muchos memes y comentarios en internet. De hecho, algunos opositores señalaban, mitad broma, mitad en serio, que Naranjo ya había logrado su reelección como diputado por El Maule.

“Lo más absurdo y ridículo”

Pese a que nunca ha sido de los parlamentarios más populares en la Cámara, ni siquiera en su propio partido, la nueva fama llevó a que Gabriel Boric valorara y le agradeciera “su sacrificio” para extender la sesión, por su parte Giorgio Jackson le llevó en la madrugada del martes un queque de regalo.

Hace dos años, sin embargo, el mismo candidato presidencial del Frente Amplio, le reprochaba actitudes “ridículas” al locuaz socialista.

“Estas declaraciones del diputado Naranjo comparando su solicitud de renuncia de Auth a la mesa de la Cámara de Diputados con la protesta que inició Greta Thunberg para que enfrentemos la emergencia climática es lo más absurdo y ridículo que he visto en mucho tiempo. Tragicómico”, había posteado Boric en octubre de 2019, luego de que Naranjo señalara que su campaña para sacar a Pepe Auth de la vicepresidencia de la Cámara, por no haber votado a favor de la acusación a Marcela Cubillos, era similar al movimiento que inició la joven sueca por el cambio climático.

Esta semana, la senadora DC y candidata presidencial, Yasna Provoste, también intentó capitalizar la fama de Naranjo a pesar de que nunca han sido cercanos.

De hecho, semanas atrás el diputado PS había sido más bien crítico de la campaña de Provoste, respaldando incluso el derecho de Maya Fernández de desmarcarse y apoyar a Boric.

“Lo más probable es que haya una fuga de votos de militantes o de simpatizantes (…) Las señales que tiene que dar Yasna Provoste deben estar principalmente en el programa de gobierno, esas señales no están siendo claras”, dijo Naranjo el 1 de septiembre.

Pese a esas críticas, ayer Provoste lo visitó en la Cámara para felicitarlo y sacarse fotos junto a él. Incluso, desde su comando surgió la versión de que se sumaría como vocero, a través de un tuit de la cuenta de la candidata. El episodio molestó a Naranjo, pues no había sido consultado y públicamente desmintió esa información. Finalmente desde el equipo de Provoste asumieron que fue un error y una descoordinación.

Socialista atípico

Oriundo de Melipilla e ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Valparaíso, llegó en 1990 al Congreso elegido como diputado por Linares y Cauquenes.

Fue a inicios de los 80 cuando se vinculó estrechamente con esa zona de la Región del Maule, ya que comenzó a colaborar con el entonces obispo de Linares Carlos Camus. En esos años, era parte de la Pastoral Social de esa diócesis y estaba a cargo del área de capacitación y organización campesina.

En los años 70 también había asesorado al Arzobispado de Santiago y había colaborado en el Instituto de Promoción Agrícola (Inproa), entidad creada por el cardenal Raúl Silva Henríquez en 1963 con el fin de apoyar el proceso de reforma agraria.

Precisamente por su religiosidad y su cercanía con la Iglesia, Naranjo siempre ha sido un socialista atípico. Incluso, algunos en su partido lo catalogaban como conservador. De hecho, era resistente a Ley de Divorcio (siendo diputado en 1994 votó en contra, aunque como senador en 2004 aprobó) e históricamente fue contrario al aborto libre (aunque en septiembre pasado aprobó la idea de legislar del proyecto de aborto legal).

Antes de militar en el PS, su carrera política comenzó en la Izquierda Cristiana. En el Partido Socialista fichó recién en 1991, cuando ya era diputado, haciéndose parte de un proceso de fusión colectiva.

Además de su perfil más conservador, por el mismo hecho de provenir de un tronco partidario distinto, Naranjo tampoco ha sido un líder muy popular dentro de las filas socialistas, que suelen valorar más a quienes han militado desde la juventud.

En 2001, fue elegido senador por la zona sur del Maule, pero en las elecciones de 2009 fue desbancado por la DC Ximena Rincón.

En 2014, regresa al Congreso, pero como diputado, proceso de reinvención que pocos políticos suelen hacer sobre todo después de haber pasado por la Cámara Alta.

Dentro de los hitos de su trayectoria, ha sido reconocido por apoyar la defensa de los DD.HH. y por su rol fiscalizador de la antigua Colonia Dignidad.

No obstante, por su estilo directo y mediático, con el que recurre a ciertas caricaturas y exageraciones (por ejemplo, él fue quien inventó la estrategia de la “Ley Lázaro”, de hablar hasta que los muertos y enfermos caminen para que llegasen a votar la acusación contra Piñera) sus pares solían tomar distancia de sus acciones políticas.

De hecho, la idea de extender el discurso nunca fue respaldada con mucho convencimiento ni por el PC, ni por el Frente Amplio, ni por la DC, donde creían que la estrategia de extender el discurso era absurda.

Esa fue una de las razones por las que el mismo Naranjo debió defender el libelo contra el Mandatario, ya que el jefe de bancada DC, Gabriel Ascencio, quien inicialmente era el designado por la oposición, prefirió no asumir esa misión.

“Naranjo se caracteriza por ser directo, independiente que sea agradable a los oídos de otros. Dice lo que piensa. No siempre en la política eso es bien entendido”, comenta el diputado Juan Luis Castro, uno de sus pocos amigos en la Cámara.

“Cuando él dijo lo de la Ley Lázaro, los otros se reían. ‘Es otra locura de Naranjo’, decían. Nadie le creía. Y él le ofreció la intervención a otras personas, pero nadie quería”, agrega Castro.

“Cuando comenzó la intervención, también se reían, decían que era un chiste, ¿qué va a durar Naranjo?, se va a fatigar, no le va a dar el cuero, decían. Esa era la primera apuesta. Pero cuando comenzó a tomar vuelo, después todos querían sentarse al lado de él, todos querían sacarse fotos, porque había una resonancia ciudadana. Naranjo sorprendió a todos”, dice el su compañero de partido.

“¿En qué sentido dice usted pariente?”

Ese mismo estilo lo ha convertido en protagonista de varias polémicas en sus 27 años como legislador. Una de las más recordadas fue cuando trató de negar un contrato de asesoría que mantenía con su esposa, Beatriz Orellana, luego de una investigación de la periodista Constanza Santa María de Canal 13. “¿Arellano? no, no hay nadie”, dijo Naranjo en ante la consulta de la periodista, quien le replicó “¿Y ella no es pariente suya?”. “¿En qué sentido dice usted pariente?”, fue la insólita respuesta de Naranjo, quien finalmente admitió que era su señora y que había hecho “una cuestión muy puntual y punto”.