Moxila Upadhyaya y Tanya Chutkan: las juezas tras el nuevo caso judicial de Trump

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump comparecerá este jueves ante una corte en Washington D.C. acusado de promover falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 estaban amañadas, presionar a funcionarios estatales y federales para alterar los resultados y montar listas falsas de electores para tratar de arrebatar votos electorales al demócrata Joe Biden, situaciones que culminaron con un violento ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Trump se enfrenta a cuatro cargos, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos, privar a los ciudadanos de su derecho a que se cuenten sus votos y obstruir un procedimiento oficial. El cargo más grave conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, el exmandatario republicano calificó la acusación de artificio para hacer descarrilar sus opciones presidenciales en 2024, al tiempo que su campaña emitía un comunicado en el que comparaba al Gobierno de Biden con regímenes fascistas.

La acusación es la tercera en cuatro meses contra Trump. Se ha declarado inocente de las acusaciones federales de que retuvo documentos clasificados tras dejar el cargo y de las imputaciones del estado de Nueva York de que falsificó documentos en relación con los pagos de dinero a una estrella del porno.

El exmandatario comparecerá el jueves ante Moxila A. Upadhyaya, una magistrada federal que cumple su mandato de ocho años a partir de 2022. Nacida en Gujarat, India, fue criada cerca de Kansas City, recibió su licenciatura en periodismo de la Escuela de Periodismo de Missouri.

Donald Trump habla durante un mitin de campaña en Erie, Pennsylvania, el 29 de julio de 2023. Foto: Reuters

Más tarde, obtuvo su Doctorado en Derecho o Juris Doctor, un título profesional de ingreso de posgrado en derecho estadounidense, de la Facultad de Derecho de la American University, en Washington. Allí obtuvo distinción por su trabajo en juicios representando a clientes en la Clínica de Justicia Penal.

Es una abogada litigante experimentada, buscada por su amplio conocimiento de los tribunales federales y locales y las agencias administrativas del Distrito de Columbia, dado su servicio único en el gobierno anterior en el Distrito. Anteriormente, la jueza mantuvo una práctica privada y prestó sus servicios a prácticas y sistemas médicos, universidades, empresas de energía, promotores inmobiliarios comerciales, empresas hoteleras y negocios locales.

Como abogada, Upadhyaya enfrentó regularmente cuestiones de derecho constitucional, interpretación de contratos, interpretación estatutaria, procedimiento civil federal en el Distrito de Columbia. En 2009, recibió el premio Defender of Innocence Award (Premio Defensora de la Inocencia) del Mid-Atlantic Innocence Project. En 2006, obtuvo el premio Benjamin R. Civiletti Pro Bono Abogado del Año de Venable y el premio David W. Goewey también como Abogado del Año.

En tanto, la jueza de distrito asignada a este caso, Tanya S. Chutkan, de 61 años, será la encargada de enjuiciar al exmandatario. Forma parte de un grupo de más de 20 jueces en Washington, que colectivamente han sentenciado a casi 600 acusados por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Más de un tercio de ellos evitó sentencias que incluían el encarcelamiento.

Chutkan, exasistente del defensor público que fue nominada para el cargo por el Presidente Barack Obama, a menudo ha dictado sentencias de prisión relacionadas con los disturbios del 6 de enero de 2021, y lo hizo de manera más severa de lo que recomendaron los fiscales del Departamento de Justicia.

La jueza Tanya S. Chutkan, a quien se asignó la supervisión del caso federal contra el expresidente estadounidense Donald Trump por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020. Foto: Reuters

Así, ha sentenciado al menos a 38 personas condenadas por delitos relacionados con los disturbios en el Capitolio, quienes recibieron penas de prisión, que van desde 10 días hasta más de cinco años, según un análisis de los registros judiciales de la agencia The Associated Press.

Anteriormente, también falló en contra en un caso distinto del 6 de enero. En noviembre de 2021, ella rechazó la solicitud de Trump de bloquear la entrega de documentos al comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes argumentando que hacía uso de su privilegio ejecutivo.

Ella rechazó sus argumentos de que él podía tener privilegios sobre los documentos de su administración incluso después de que el Presidente Joe Biden hubiera despejado el camino para que los Archivos Nacionales entregaran los documentos. Ella escribió que Trump no podía reclamar que su privilegio “existe a perpetuidad”.

“Los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”, escribió en su fallo.

Por su parte, Trump estará acompañado por John Lauro un abogado litigante contratado recientemente por el exmandatario.

La jueza Moxila A. Upadhyaya nació en Gujarat, India, y fue criada cerca de Kansas City.

Lauro, quien dijo que sus puntos de vista políticos tienen una “tendencia conservadora”, describe el caso contra Trump como emblemático sobre una preocupación que ha tenido durante años: la sobrecriminalización de la vida estadounidense, indicó The Wall Street Journal. “Estamos en una era en la que los fiscales realmente están inventando teorías criminales que no se han usado antes, y eso tiene consecuencias realmente aterradoras para todos los estadounidenses”, dijo Lauro. “Esa es una gran preocupación mía, y una de las razones por las que me involucré en este caso”.

Lauro defendió al exárbitro de la NBA Tim Donaghy, quien admitió haber apostado en los juegos que él dirigió. Donaghy fue sentenciado a 15 meses de prisión luego de declararse culpable de dos cargos federales.

Según The Wall Street Journal, Lauro es colaborador de Fox News desde hace mucho tiempo, por lo que no es ajeno a las entrevistas con los medios, y planea aparecer con frecuencia en televisión a medida que se desarrolla el caso. Desde que se reveló la acusación, Lauro ha aparecido en Fox News, CNN y NBC’s Today Show, entre otros medios. En sus apariciones televisivas, Lauro ha enmarcado el caso como un atentado a la libertad de expresión.

“Esta defensa del señor Trump no es solo para él, sino también, en mi opinión, para todos los estadounidenses que quieren ejercer la libertad de expresión y tomar posiciones políticas impopulares”, declaró Lauro. “Lo que estamos viendo en la sociedad ahora es que te censuran o cancelan o te dicen que no puedes levantar la voz y decir lo que quieras”.

El abogado John Lauro sale de la corte federal de Brooklyn luego de una conferencia de prensa, el 15 de agosto de 2007, en Nueva York. Foto: AP

Anticipándose a ese tipo de argumentos, el fiscal especial Jack Smith dijo en la acusación que Trump está siendo procesado por emplear “medios ilegales de descontar votos legítimos y subvertir los resultados electorales”, no por su discurso político.

“El acusado tenía derecho, como todo estadounidense, a hablar públicamente sobre las elecciones e incluso a afirmar, falsamente, que hubo un fraude que determinó el resultado durante las elecciones y que él ganó”, indicó la acusación.

Trump podría enfrentarse pronto a más cargos en Georgia, donde una fiscal estatal investiga sus intentos de anular las elecciones. La fiscal del área de Atlanta, Fani Willis, dijo que presentará acusaciones a mediados de agosto.

A pesar de sus enredos legales, Trump lidera la contienda por la nominación republicana para 2024. Las encuestas muestran al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un distante segundo lugar entre los votantes republicanos, muchos de los cuales comparten la afirmación de Trump de que es víctima de una caza de brujas demócrata.