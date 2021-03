Nivia Palma, jefa de campaña de Paula Narváez, al PPD: “No estamos para acuerdos a puertas cerradas”

En su primera entrevista tras asumir como la jefa del comando de Paula Narváez, Nivia Palma asegura que “todavía hay tiempo” para que el partido liderado por Heraldo Muñoz (PPD) cumpla el compromiso que adoptó con los socialistas y se someta a una medición previa al 4 de julio entre ambos. “Es muy violento para la democracia pensar que una encuesta puede sustituir una primaria”, dice ante la opción que propusieron desde esa colectividad para zanjar el dilema.

Asimismo, la exministra de Bienes Nacionales de Michelle Bachelet aborda el bajo conocimiento de la exvocera de gobierno y la “desigualdad de condiciones” en términos económicos que enfrenta su candidatura.

Si la preprimaria PS-PPD fuera hoy, ¿Paula Narváez le gana a Heraldo Muñoz?

Estamos convencidas de que hoy la ciudadanía lo que pide es participación. En ese contexto, el PS y el PPD acordaron primarias convencionales. No sabemos qué pasó después que los hizo cambiar de opinión. Seguimos esperando que el PPD pueda ratificar una decisión que en su momento tomó, pero no por un mero cálculo electoral, sino que porque estamos convencidas de que el socialismo democrático puede ser un aporte mucho más sustantivo si va unido. Ahora, si el PPD decidiera que no quiere participar, respetamos esa decisión y continuaremos trabajando para la primaria legal. Pero siempre con la perspectiva de que la unidad más amplia de la oposición es un imperativo político y ético. Por lo mismo, nosotros tenemos que trabajar desde ya para concordar propuestas programáticas mínimas que unifiquen a la oposición. No podemos permitir que por nuestra fragmentación nuevamente haya un gobierno de derecha en este país.

¿Cree que Paula Narváez tiene la fuerza suficiente para imponerse sobre Heraldo?

Creo que sí, porque Paula interpreta a mucha gente en nuestro país. Hay miles de personas trabajando a lo largo de Chile. Mucho más allá del PS. Pero no podemos afirmar con soberbia que Heraldo no tenga oportunidades. Y justamente por eso es que estamos planteando un proceso de primarias convencionales que convoque al mundo independiente, porque hoy día más que nunca entendemos que los partidos políticos no son los únicos que deben resolver estas materias. Es la ciudadanía.

“No le tenemos miedo a ninguna encuesta”

A inicios de marzo hubo una reunión entre la directiva del PS y el PPD, donde se planteó zanjar esto vía encuestas. Ustedes han dicho que no son partidarios de ese mecanismo. ¿Cree que Heraldo Muñoz podría tener una ventaja mediante ese mecanismo dado que tiene mayores niveles de conocimiento?

Tal como lo ha señalado reiteradas oportunidades el presidente del PS, nuestro partido nunca ha concordado con el PPD realizar un procedimiento de encuestas para definir un candidato o candidata presidencial. A menos de dos meses de su irrupción, en varias de las encuestas Paula duplica el nivel de adhesión que tiene Heraldo Muñoz. Por lo tanto, no le tenemos miedo a ninguna encuesta. Las encuestas son una fotografía y, además, tienen una complejidad. Se ha conocido que dos importantes encuestas están asociadas de manera directa a Joaquín Lavín y a su familia, entonces el asunto de cuán veraces son las encuestas es un problema latente no solo en Chile, sino que en el mundo. Y si las encuestas se entendieran como un mecanismo que sustituyen a la democracia y la participación ciudadana, en el mundo occidental por lo menos ya se hubiesen cancelado todos los procesos eleccionarios. Eso no ha ocurrido y a nadie se le ocurriría. Jamás las encuestas pueden reemplazar la voluntad soberana de la ciudadanía. Es muy violento para la democracia pensar que una encuesta puede sustituir una primaria entre fuerzas políticas hermanas.

¿Qué le parece esa reunión, donde Heraldo Muñoz finalmente termina siendo juez y parte, mientras que Paula Narváez no fue convocada? ¿No es, a lo menos, antiestético?

Prefiero no referirme a ese tema.

¿El comando estaba al tanto de las reuniones que ha sostenido la mesa del partido con el candidato del PPD para abordar este asunto?

Mire, yo me incorporé hace 15 días y no estaba al tanto. Los temas con el PPD los lleva por razones obvias la mesa del partido y estamos en permanente conversación con Álvaro Elizalde. Tengo muy claro que el partido está por la primaria convencional y así lo ha planteado en todas las negociaciones con el PPD. Nosotros no somos parte de esas negociaciones ni de esas definiciones. Esa es una tarea de la mesa del partido y de la comisión política.

Pero esos temas también se deberían conversar con la candidata del partido, ¿no?

La mesa del partido ha defendido lo que nosotros hemos planteado desde el comienzo: Paula Narváez está absolutamente disponible para que se defina en primarias abiertas, ciudadanas, quién será él o la candidata del mundo del socialismo democrático.

¿Qué piensa de la idea de una convención entre ambos partidos?

Le repito, no hay que tenerle miedo a la participación ciudadana. Lo mejor que nos puede ocurrir a las fuerzas políticas que queremos contribuir a la unidad de la oposición y que queremos llevar adelante un programa transformador que supere el neoliberalismo, es que abramos las ventanas, las puertas, para que la ciudadanía participe. Cuando hay voluntad política, todo se puede hacer. Todavía estamos a tiempo para una preprimaria con el PPD, no estamos para acuerdos a puertas cerradas, eso no es bueno.

La relación de la candidata Narváez con la directiva PS partió con varios ripios. ¿Cuál es el rol concreto que cumple Álvaro Elizalde en la candidatura actualmente? ¿Qué se espera de él hoy día?

Paula ha concitado un nivel de adhesión muy importante en el PS, pero mucho más allá del PS. Ahora, evidentemente, hay una fuerza partidaria muy unificada con su candidatura… son literalmente miles de personas en todo Chile trabajando. Eso está absolutamente resuelto. Hay una relación muy fluida con el presidente del PS, Álvaro Elizalde, tanto de la candidata como también mía. Yo hablo por lo menos dos o tres veces al día con él. Pero por cierto que siempre se puede mejorar.

¿Siente que el PS se la ha jugado por la candidatura de Paula Narváez?

Sí. Por cierto, yo siempre soy muy exigente, soy medio obsesiva. Siempre creo que se puede hacer más, si no lo creyera así tal vez no me habrían elegido para estar en esta tarea. Entonces, estaré siempre como una pulga, pidiendo y exigiendo. Yo siempre parto pidiendo disculpas, porque los molesto tanto y exijo tanto, pero creo que es la única manera de que enfrentemos esta tarea. Tenemos que exigirnos, nuestra candidata también es muy autoexigente y exigente con todos, en el buen sentido de la palabra. Hay que seguir trabajando incansablemente.

¿Qué esperaría de Álvaro Elizalde en este momento? ¿Qué cosas se podrían mejorar?

Estamos trabajando articuladamente para tener una gran coherencia con nuestros senadores y diputados. Hemos instalado una instancia de conversación, diálogo y escucha permanente, lo que creo que nos va a permitir mejorar nuestro accionar. Es un tema que estaba pendiente, pero lo hemos resuelto ya.

La irrupción de Paula Narváez estuvo marcada por el respaldo de la expresidenta Michelle Bachelet. Ella estuvo varios meses en el país. ¿Ha seguido apoyando de alguna manera la opción presidencial de su exministra o se desligó completamente?

Su apoyo a Paula no me llamó la atención, porque conozco la relación cercana de mucha complicidad entre ambas. Paula Narváez tiene un liderazgo propio, una historia política propia. Que coincide biográficamente en algunos momentos con la expresidenta Bachelet, pero Paula es un liderazgo nuevo, es mucho más joven que yo, quiero decirlo, tiene mucho menos mochilas que nosotras. Es una candidatura de futuro, es una candidatura de la esperanza, del Chile nuevo que emerge después del estallido social, de un Chile que tiene que hacerse cargo de la crisis del calentamiento global que obliga a pensar otros modelos de desarrollo. Es profundamente feminista, no de esos feminismos de última hora.

Algunos socialistas piensan que para reforzar ese relato es necesario que ella se aleje de Bachelet. ¿Lo comparte?

Hay gente que se dedica mucho a especular. A lo mejor hay gente que tiene mucho tiempo para dedicarle a esa especulación. No hay nada de eso. Lo que hay es un equipo que mezcla gente mucho más joven, que nunca ha estado en los gobiernos, que tiene una gran experiencia de la sociedad civil y gente, como es mi caso, que soy la más vieja del grupo, que fuimos parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet del que nos sentimos orgullosas. Sin embargo, estamos en un nuevo contexto de país (...). Y, en ese contexto, hay que llevar adelante una propuesta de cambio. En nuestra cabeza no está cuánto nos acercamos o nos alejamos de Bachelet.

¿Hubo apoyo en algún tema por parte de la expresidenta cuando estuvo acá?

Yo entiendo que no. Estamos a full y tenemos que respetar la propia dinámica profesional y personal de la expresidenta Michelle Bachelet.

Pese a que ya han pasado dos meses desde la irrupción de Nárvaez, su nivel de conocimiento no ha aumentado y entre los socialistas se sigue reconociendo como su gran problema. ¿Cómo esperan revertir eso?

Primero decir que no son dos meses, porque sólo a fines de febrero ella pudo salir del confinamiento, donde la única posibilidad que había eran actividades por Zoom. No tuvo la posibilidad a diferencia de otros candidatos que estaban en Santiago, que son alcaldes, como Lavín y Jadue, o como la senadora Rincón o como la diputada Jiles, que todos los días, en función de su propia actividad, están expuestos a los medios. No han sido las mismas reglas. Ahora, cumpliendo las normas sanitarias, ha podido desplazarse y empieza a aparecer un mayor conocimiento. La encuesta Data Influye la ha mostrado sobre cuatro puntos de adhesión, duplicando a precandidatos que llevan casi dos años. Además, hay un solo tema en que todas las encuestas están de acuerdo: hay más de un 60% de la población que no tiene ninguna opción, por tanto, hay mucho campo para crecer.

Si no hubiera preprimaria y todos los candidatos del sector se midieran con Ximena Rincón, ¿cuánta ventaja cree usted que tiene la DC, teniendo en cuenta que tiene una maquinaria bien aceitada en regiones?

Nosotros estamos trabajando, como lo ha dicho Paula Narváez, por la más amplia unidad de la oposición y creemos que eso se viabiliza si generamos contenido programático común que permita pensar que la unidad es posible. Por tanto, estamos abiertas a todos los escenarios. Segundo, en encuestas como Data Influye se hacen escenarios de distintas primarias y en esos Paula Narváez le gana lejos a cualquier candidato de Unidad Constituyente.

“Paula no tiene ningún sueldo, ella está viviendo de ahorros”

Paula Nárvaez manifestó en un programa de televisión que tuvo que sacar plata de sus ahorros para enfrentar su campaña. ¿De qué vive hoy día la candidata? ¿Cómo se está financiando su comando?

Nuestro comando es de pura gente voluntaria. Paula no tiene ningún sueldo, ella está viviendo de ahorros y retiros que hizo de fondos previsionales. Es una situación que nos preocupa, pero vamos a ser muy rigurosos en el respeto a las normas sobre gasto electoral. El Servel ha señalado que no se puede gastar nada ahora y que cuando se inscriban las primarias se podrán destinar recursos. Es un problema, una carrera desigual. Porque usted comprenderá que alguien como Lavín, que es alcalde, usa su condición de alcalde, porque primero tiene una renta permanente.