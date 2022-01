“Nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado”: la carta en la que Chile Vamos le pide una reunión en bloque a Boric

Dos carillas. Esa es la extensión de la carta que enviaron hoy los presidentes de Chile Vamos -Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Andrés Molina (Evópoli) y Rodrigo Caramori (PRI)- al presidente electo Gabriel Boric. La decisión de enviar la misiva la adoptaron el lunes, en el marco de un encuentro que sostuvieron en la casa de la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete.

Ese día acordaron actuar en bloque para evitar que la futura administración los divida y utilice la estrategia del “pirquineo” de votos. Por lo mismo, buscando dar una señal de cohesión, en la carta le piden formalmente a Boric que los reciba en una reunión a los cuatro en conjunto.

“Partimos por felicitarlo por su reciente elección como Presidente de Chile. Los partidos que conformamos Chile Vamos somos respetuosos de las decisiones democráticas del país, y siempre seremos promotores de la democracia, por lo que reconocemos su victoria en el mes de diciembre del año pasado”, parte diciendo la misiva.

Asimismo, agregan unas líneas respecto del tipo de oposición que serán en el futuro gobierno.

“Junto con eso, quisiéramos expresarle a nombre de ese enorme grupo de votantes –que componen prácticamente la mitad del país– que ejerceremos una oposición justa, responsable y firme a su gobierno. Confiamos en sus convicciones democráticas, en el sentido de que siempre gobernará pensando en todos los chilenos: en los que lo apoyaron y los que no lo hicieron”, aseguran, agregando que “nos empeñaremos en colaborar en todo aquello que beneficie a nuestro país y, por cierto, plantearemos nuestros reparos en los asuntos que estimemos que no vayan en el sentido correcto. Encontrará en nosotros una instancia abierta a un diálogo franco, constructivo y directo. Estamos seguros de que sabrá valorar esa disposición y estará disponible a generar los espacios para aquello”.

Asimismo, los cuatro timoneles advierten en la misiva que “nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado en nuestros compatriotas tanto respecto del proceso constitucional como del gobierno entrante”.

En ese sentido, añaden que “más allá de nuestras diferencias, la ciudadanía espera respuesta eficaz y contundente a los dramas sociales que afectan a las familias. Espera una Constitución para todos los chilenos, ajena a todo revanchismo, que interprete los anhelos e ideas de los distintos sectores del país. Si tanto se argumentó que la Constitución tenía que estar fuera de la disputa política y que no tenía que responder a ningún ideólogo en particular, entonces lo razonable y coherente es que el resultado de este proceso constitucional no adolezca de los mismos vicios. Ud. tiene una responsabilidad enorme en ese sentido”.

El texto concluye con lo relativo a la denominada agenda social. “Pondremos a disposición del país nuestros equipos técnicos y políticos, para asegurar que los beneficios sociales vigentes y comprometidos en el ámbito laboral, social, educacional, sanitario, habitacional y previsional se mantengan y proliferen. Confiamos en que sus ministros políticos y sectoriales generen los canales de trabajo adecuados para poder participar de esas agendas, cumpliendo nuestro rol como oposición”, afirman.

Y concluyen reforzando que “quisiéramos solicitar que reciba conjuntamente a las directivas de nuestros cuatro partidos, de manera de iniciar un diálogo con nuestra coalición Chile Vamos”.

Según afirman en el oficialismo, Boric ya acusó recibo de la carta e instruyó a su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, que coordine con el bloque para concretar una cita. Una tarea cuya contraparte es el secretario general de RN, Diego Schalper.