Pablo Monje, encargado electoral comunista: “Pese al triunfo de republicanos, éste es el mejor momento del PC de los últimos 30 años”

Reacio a dar entrevistas y a entregar sus análisis electorales fuera de la comisión política y el comité central de su partido, Pablo Monje -brazo electoral de Guillermo Teillier desde 2009- hace una excepción para subrayar algunas claves, a su juicio, poco comentadas de la reciente elección de constituyentes. En estas arrasó el Partido Republicano, quedándose con 23 de 51 asientos del Consejo que definirá la nueva propuesta de nueva Constitución.

A una semana de la elección, ¿cuál es el balance más en frío hecho al interior del PC?

Para nosotros fue una sorpresa el resultado de la ultraderecha, del Partido Republicano, y también del pacto del PPD, DC y radicales. El rendimiento que teníamos pensado para nuestra lista (Apruebo Dignidad más el PS) estuvo dentro del marco que esperábamos. Nosotros como PC crecimos en votación a nivel nacional, especialmente en sectores populares como La Pintana, pero en el conjunto general entendemos que –como oficialismo- sufrimos una derrota.

¿Fue un error ir separados en dos listas?

Diría que se invalidó la hipótesis fundamental que se planteó al hacer dos listas, que fue que se iba a ampliar la base de apoyo del gobierno. Eso no ocurrió y la lista que apostó a eso (PPD, DC y PR) perdió más de un millón de votos. Unidad para Chile (PC, Frente Amplio y PS), en tanto, ganó casi un millón de votos, pero también obtuvimos un millón de votos menos de los que sacó el Presidente Gabriel Boric (en la segunda vuelta).

¿Hacia dónde se fueron esos votos que apoyaron a Boric en 2021?

Si toda la centroizquierda hubiese ido unida en un solo pacto, incluida la DC, habríamos logrado la misma votación que obtuvo Boric y elegido 20 consejeros. Incluso, creo que se habrían dado un par de disputas más, pudiendo llegar a 22 o más.

¿Es partidario de invitar a la DC a formar un solo bloque oficialista de centroizquierda de cara a las próximas elecciones?

Lo veo bastante complejo por el tipo de elección que son las municipales, donde es muy difícil que haya una sola lista en la centroizquierda. Para la presidencial falta mucho y hay que ver cómo transcurren los próximos años de gobierno y mirar los resultados de las elecciones territoriales. No hay que adelantarse tanto.

¿Invitar a la DC al gobierno? “Es una discusión bastante positiva”

Pero más allá del tema electoral, ¿es partidario de invitar a la DC a formar parte del gobierno?

Es una discusión bastante positiva en el escenario actual, con un partido de ultraderecha que concentró el 35% de la votación y en donde vamos a requerir de los mayores acuerdos democráticos posibles. Subrayo: posibles.

¿Cómo les habría ido sin los socialistas?

Apruebo Dignidad habría bajado la elegibilidad, entre cinco y nueve constituyentes electos. Varios menos de los que logramos. Como PC, habríamos sacado uno o dos constituyentes más.

Objetivamente, ¿cómo le fue al PC en esta elección?

Desde 1988, éste es nuestro mejor momento de los últimos 30 años, con 8.8%. Sacamos 791 mil votos más que en las primarias de 2021 (Boric v/s Jadue) donde obtuvimos -como partido- 660 mil votos. Seguimos siendo el partido más grande del bloque, con el 22.8% de influencia. Después nos sigue el PS y el resto. Aumentamos nuestra votación en 12 de 14 regiones y como pacto, vencimos en comunas emblemáticas como Santiago Centro (cuya la alcaldesa PC, Irací Hassler, ha estado muy cuestionada por la inseguridad y el caso Sierra Bella, entre otros temas).

Pese a las polémicas en que se ha visto envuelta la alcadesa Irací Hassler, Monje destaca que como lista le ganaron a Republicanos en Santiago Centro. FOTO: MARIO TELLEZ.

¿Se impusieron a Republicanos en Santiago?

Sí, nuestra lista logró 66.396 votos, el 35,66% y nuestra candidata electa Karen Araya 24.825 votos, con 13.33%. Ellos (Republicanos) lograron 57.333 votos con el 30.79%.

¿Se podría concluir entonces que ha sido positivo para el PC ser parte del gobierno de Boric? Algunas voces internas creen lo contrario...

Lo positivo ha sido que el votante de izquierda ha interpretado bien las posiciones políticas del Partido Comunista y su consecuencia. Somos el partido que tiene más afiliados en Chile y seguimos con capacidad para instalar nuevas figuras en cada elección.

Monje: "Somo el partido que tiene mas afiliados en Chile y seguimos con la capacidad para instalar nuevas figuras en cada elección". FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

A su juicio, ¿ha sido positiva la alianza con el Frente Amplio?

Totalmente. Es una relación positiva que nos permite estar en el gobierno y que nuestras autoridades empujen proyectos estratégicos, como el de 40 horas, el sueldo mínimo, etc.

¿Cómo vislumbra el plebiscito de salida del 17 de diciembre?

Hay un debate en el cual vamos a participar activamente. Dependerá mucho del acuerdo de bases (constitucionales) que se tomó en el Senado. Cuando sea el momento vamos a tomar una decisión como partido. Antes no tiene ningún sentido.

¿El PC y el FA podrían apoyar una Constitución que no contenga sus anhelos, pero deje al Presidente Boric en nuestra historia constitucional?

En este minuto no podemos hacer futurología. (...) Además, el escenario está bastante líquido.

“Nos interesa más el proyecto político que el cambio de autoridades”

Para terminar, desde hace mucho rato se encuentra pendiente el proceso de sucesión de Teillier en la dirección del partido, ¿cuándo se renovarán las dirigencias?

Tenemos programado nuestro congreso para este año... Efectivamente, nuestra elección de autoridades no es igual a las del resto de los partidos, tenemos una disciplina política donde nos interesa más el proyecto político en el mediano o largo plazo que el cambio de autoridades.

Suena raro igual, un poco antidemocrático...

No, para nosotros no es raro. Nosotros tenemos un ciclo político de 12 años de gran crecimiento electoral, que ha sido un ciclo de mantención de una línea política. Nosotros apostamos al desarrollo de nuestras líneas políticas. No apostamos al cambio de autoridades para ir modificando nuestras correlaciones de fuerza. No, para nada.