Por qué Boric no aceptó acompañar a Piñera a su última gira

Fue a través del ministro vocero, Jaime Bellolio, que el presidente electo Gabriel Boric avisó que quería comunicarse con el actual mandatario. Su intención era transmitirle personalmente a Sebastián Piñera su decisión de rechazar la invitación que le hizo el lunes pasado para asistir a una gira en conjunto.

Tal como informó La Tercera, en la reunión que sostuvo Piñera con Boric en La Moneda, el actual mandatario lo invitó a sumarse a un viaje a las cumbres de Prosur y de la Alianza del Pacífico en Colombia el 26 y el 27 de enero, noticia que provocó recelo en la centroizquierda y en Apruebo Dignidad.

El Presidente electo, Gabriel Boric, junto al Mandatario Sebastián Piñera en la cita que tuvieron el 20 de diciembre.

Quienes conocieron de la llamada entre ambos aseguran que fue “cordial y respetuosa” y que Boric le habría transmitido que sus equipos estaban volcados en conformar el gobierno y que su agenda estaba llena. De hecho, el Mandatario comentó la conversación en la reunión que tuvo hoy con sus ministros del comité político y transmitió que “entendía sus razones”.

Previo a la decisión, el tema venía inquietando al equipo más estrecho del Boric. Según explican en ese círculo, la decisión de no asistir se habría tomado luego de que el presidente electo consultara con sus más estrechos asesores, como Izkia Siches y Giorgio Jackson, a quienes informó de su determinación final en una reunión a primera hora esta mañana.

“He conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado”, sostuvo el presidente electo a eso de las 11:30 hrs.

Y agregó: “Por cierto, las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros, de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile”.

Boric planteó que sobre Prosur “es una agenda propia del Mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho, nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial, el combate a la pandemia, la crisis climática, las crisis migratorias y, por cierto, la cooperación tanto económica como el fortalecimiento a la democracia”.

Asimismo esbozó una crítica al hecho de que la invitación del gobierno trascendiera en la prensa. “Nuestra decisión se la comuniqué primero al Presidente Piñera y le he manifestado también que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa, porque tenemos la convicción de que en materia de políticas de Estado hay que ser cuidadosos para no entrar en debates que le puedan hacer daño a la imagen país, así que le he solicitado también tener esos resguardos a futuro”, declaró.

En el punto de prensa el mandatario electo dijo que la prioridad de su gobierno en la región será la Alianza del Pacífico que integran Chile, Colombia, México y Perú. De hecho, comentó que ya habló del asunto con los mandatarios Manuel López Obrador (México) e Iván Duque (Colombia).En esa misma línea, desde el equipo transmitían que la mayor complicación era la cumbre de Prosur, instancia asociada a los gobierno de derecha de la región. Por eso, preocupaba la señal que darían al ir a ese foro.

En Apruebo Dignidad lo vieron de la misma forma. En el bloque transmitían inquietud respecto de que Boric se sumara a ese viaje. No obstante, la coalición no formó parte de la decisión y, aseguran distintas fuentes, el equipo presidencial solo les informó de la noticia en la reunión del comité político a las 11 de la mañana, antes de darla a conocer públicamente.

En ese encuentro, Jackson les explicó a los presentes de las razones del rechazo y que en el equipo preferían concentrarse, además, en la conformación del gobierno.

La decisión de Boric de declinar la invitación de Piñera gatilló inmediatas críticas del oficialismo. “Me parece que Boric va a empezar mal su futuro gobierno porque no entienden en la izquierda de gestos republicanos”, dijo el senador Iván Moreira a través de un video.