Primer round Bachelet-Compagnon: citan a ex Presidenta a audiencia por demanda de pensión de alimentos para sus nietos

A las 10:00 horas de este sábado 4 de marzo el Centro de Mediación Familiar de Providencia será el escenario de un encuentro que hace meses atrás se habría pensado imposible. La ex Presidenta Michelle Bachelet debe comparecer a la primera audiencia de conciliación por la demanda que interpuso en su contra su otrora nuera Natalia Compagnon, que busca por medio de esta acción legal forzar el pago de alimentos que adeuda su esposo Sebastián Dávalos con quien está separado de hecho desde el año 2017. La arremetida judicial es a favor de los dos nietos de la ex Mandataria.

Conocedores del proceso que se tramita en un juzgado de familia sostiene que esta es la primera de dos instancias en que ambas mujeres se enfrentarán cara a cara. Y es que pese a los acercamientos entre las partes no han logrado un acuerdo y sellar un régimen sin la intervención de tribunales. Compagnon demandó a la abuela de sus hijos, luego que Dávalos no respondiera por ellos desde 2020 y sobre todo porque el cientista político ya no está viviendo en Chile, puesto que se radicó momentáneamente en Barcelona, España, donde cursa un magíster y vive junto su actual pareja la médico María José Cordero.

Horas antes que se produzca este encuentro, Dávalos lanzó una declaración que fue recogida por radio Bío Bío criticando abiertamente a su ex pareja. “La ambición debe tener un límite. Por eso es que he decidido emitir este comunicado para manifestar, como lo he hecho durante largo tiempo, que siempre ha existido la voluntad y las vías de comunicación para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para nuestros hijos (...) Hoy, me encuentro en la desagradable situación de haber hecho noticia en materias de índole privada y que afectan particularmente a mis hijos. Estamos hablando de antecedentes privados que han sido expuestos al escrutinio público sin lógica alguna. Además, se intentan acciones contra miembros de mi familia con el único fin de conseguir aquello que no se pudo lograr a través de un acuerdo entre personas adultas y responsables”, sostuvo.

Los desencuentros

Y es que el tema de la manutención de alimentos no es la única acción judicial que involucra al otrora matrimonio que hace unos años protagonizaron el bullado caso Caval. La actual pareja de Dávalos, la anestesista de la Clínica Las Condes, acudió a la justicia civil para pedir que Compagnon, su madre y los nietos de Bachelet sean desalojados de la casa en que residen en la comuna de La Reina. Esto, ya que la profesional le compró la propiedad al primogénito de Bachelet. A fines del año pasado un juez accedió a lo solicitado por Cordero, sin embargo una arremetida de la cientista política impidió que la forzaran a salir de su hogar y junto con ello tramitó una orden de alejamiento de Dávalos a quien acusó de maltrato en el marco de violencia intrafamiliar.

La abogada Alejandra Borda quien representa a la exnuera de Bachelet explica que han existido acercamientos informales con los demandados pero nunca se ha logrado llegar a un acuerdo satisfactorio para su representada. “Es efectivo que hemos sostenido conversaciones por bastante tiempo con la representante legal de Sebastián Dávalos, sin embargo las propuestas siempre han estado condicionadas o han sido insuficientes para dar cobertura a las necesidades de los niños -que por lo demás, fueron mandadas a tasar de común acuerdo por las partes- es por eso que hoy en día nos encontramos explorando distintos caminos jurídicos”, sostuvo a La Tercera PM.

“Nunca ha pedido algo para ella”

En esa línea, la profesional recalcó que “resulta importante destacar que Natalia jamás ha pedido algo para ella, -pese a que existe la figura de la pensión conyugal- sino que exclusivamente ha actuado en representación de sus hijos”.

Finalmente apuntó que “creemos que en caso de existir, como se ha señalado, la buena fe que se predica, se nos podría informar una dirección cierta para notificación o derechamente designar un Mandatario con facultades de ser notificado en representación de Sebastian para que analicemos las necesidades de los niños y las capacidades económicas de los padres, en la sede que corresponde. Mientras eso no ocurra, seguiremos en la búsqueda de caminos alternativos de diálogo... entre estos se enmarca la mediación con la abuela de los niños, y hasta donde podemos observar hasta ahora, desde ambas partes existe buena disposición para sentarse a conversar”.