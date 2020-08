Programas dieciocheros, shows móviles y una Yein Fonda virtual: La reinvención de los artistas para Fiestas Patrias

La cancelación de las fondas para estas fiestas patrias y las restricciones sanitarias que aún existen para la apertura de locales como pubs, discos y restaurantes, ha provocado que los espectáculos online -masificados en días de cuarentena-, se conviertan en la alternativa para tener algún tipo de celebración dieciochera.

Y las ideas han surgido desde diversas instancias: por un lado empresas y municipalidades ya están cotizando espectáculos con humor y música para sus trabajadores y vecinos, pero al mismo tiempo varios famosos están ideando ofertas atractivas para brindar un espectáculo lo más completo posible.

Es el caso de Francisco Saavedra y su programa online Socios, donde comparte pantalla con sus amigos Jorge Zabaleta, Stefan Kramer y Pedro Ruminot, y que por su éxito acaba de estrenar su tercera temporada. “Para septiembre nos han llamado mucho porque no van a haber fondas, y las empresas buscan de alguna manera formas de entretención para su gente”, cuenta Saavedra a La Tercera. “Nos han llamado de varias empresas, del mismo pisco Mal Paso (auspiciador de Socios), de PF, de un banco, de todas partes”, añade.

El periodista cuenta que esta presentación dieciochera ya está de alguna forma probada, pues a partir del mismo programa han sido convocados a eventos privados. En ella, detalla, se reúnen los cuatro famosos “y como que explotamos lo mejor de cada uno. Tenemos una pauta pero en el fondo el 80% es improvisación y tiene que ver con lo que va pasando ahí. Y también de acuerdo a la contingencia, por ejemplo cuando hicimos el qué harán los famosos con el 10%. O a veces les digo que vamos a hacer una pitanza, y a veces no está programada porque Jorge se pone muy nervioso, pero cuando es para empresas le hacemos pitanza al gerente de la empresa. Es muy divertido, está super bueno”.

Pero Saavedra y compañía pretenden ir más allá con su show. “Nosotros también les estamos diciendo a las empresas contrátenos a nosotros pero también permítanos que nosotros presentemos a un cantante, a una banda. Para el 18 creo que eso sería súper choro, que haya compañía musical, y así es un círculo virtuoso donde esto finalmente también genera empleo”, advierte el rostro de Canal 13. Y profundiza: “Ha sido súper potente lo que ha pasado, y estamos agradecidos de la vida de poder tener trabajo. Pedro me decía ‘yo no puedo salir a actuar’, y en un reportaje de La Tercera decía que hasta fines de 2021 no va a haber conciertos ni teatros, entonces estos son los nuevos escenarios masivos”, reflexiona el conductor de Lugares que Hablan.

Similar a lo que ocurrió con Saavedra y Socios, otros famosos también están siendo contactados a partir del arrastre de sus programas online. Es el caso por ejemplo de Daniela “Chiqui” Aguayo y Alison Mandel, quienes han tenido una excelente recepción del público con Primerizas. “Es un show que le ha ido súper bien, que se centra en nuestra maternidad como primerizas”, dice Aguayo, “ese lo hemos venido haciendo online y además lo hemos hecho para empresas y otras instancias”. Y aunque no se trata de un espectáculo temático sobre las fiestas patrias, ya cuenta con varios pedidos para esas fechas. “Nos han llamado de varias cosas, principalmente para trabajar con mujeres, por ejemplo un banco nos pidió el show para sus trabajadoras. También un par de lanzamientos, y ahí estamos tanteando también para municipalidades”, cuenta la comediante.

Algo similar ha ocurrido con Retorno Seguro, el espectáculo online derivado del programa televisivo La Noche es Nuestra (CHV), y que tuvo su debut virtual el viernes recién pasado con sus tres animadores reunidos: Pamela Díaz, Jean Phillipe Cretton y Felipe Vidal. Y aunque no hay nada cerrado aún, esperan tener noticias en los próximos días, incluso contemplando un show en un recinto, ya que hasta ahora la grabación se realizó en la casa de Díaz.

En paralelo, un espectáculo que incluya humor y también música es precisamente lo que están cotizando a SA producciones, que maneja a comediantes como Alison Mandel, Felipe Avello y el mencionado Ruminot. Pero también artistas musicales, por lo que las consultas de empresas y municipios van en su mayoría por un “combo” que emule una “fonda online”. “Hemos recibido muchos pedidos de las dos cosas que hacemos, municipalidades y shows privados”, cuenta el productor Sergio Alvarado. “Las municipalidades están en pleno proceso de pedirnos presupuestos y armar los shows, y se están dando cuenta que es posible armar un show online para la gente, y nos están pidiendo desde el pack completo que es humor, un grupo juvenil como Movimiento Original, y un grupo bailable como lo es Luis Lambis que trabajen con nosotros. Y algunos nos piden algo por separado. Pero para ambos ya tenemos resuelto el tema de estudios, de la grabación, de la transmisión, así que solo estamos viendo que lo decidan”, advierte, pues mientras la parte musical sería grabada (un registro que se hace en un espacio en regla con los protocolos sanitarios), el show de humor sería mayormente en vivo desde las casas de cada artista.

El grupo Movimiento Original.

“En las empresas nos han pedido algo similar, pero también quieren enviarles un pack dieciochero a sus trabajadores a sus casas, y regalarles este show para que lo puedan ver mientras disfrutan del asado”, revela sobre esta modalidad.

Sobre este fenómeno, el productor reflexiona: “esta modalidad resulta viable económicamente, pero mucho más para los grupos bailables, porque el humor se ha mantenido haciendo shows online, pero para los músicos se hace mucho más complejo. Entonces ahora junto con las fiestas patrias se ve mucho más promisorio para las bandas de cumbia, vuelven a tener notoriedad mediática y les vuelve a funcionar un poco el negocio”.

Pero además de los shows online, hay algunos municipios que están evaluando otra modalidad: la de espectáculos móviles, donde artistas van sobre un camión completamente equipado recorriendo las calles cantando. Algo similar a lo que realizó en mayo pasado la cantante Javiera Parra, que pasó por Santiago y Providencia interpretando sus clásicos junto a la banda Los Imposibles.

Cumbia y rock en modo telemático

"No estamos parados, estamos tratando de darle una vuelta a diversas posibilidades", comenta Leo Soto, percusionista de La Sonora de Tommy Rey, quien detalla que el grupo, emblema de las Fiestas Patrias y entre los más requeridos para esas fechas, trabaja en tres formatos distintos para septiembre: un concierto pre-grabado con todos los integrantes tocando desde sus casas, que venderán a empresas, municipalidades y cajas de compensación; una versión más acotada de ese mismo registro, de media hora de duración, y también la opción de montar un recital con todo el grupo sobre un escenario y sin público, para emitirlo vía streaming el próximo mes.

Tommy Rey. FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

"En los videos cada uno manda su parte y está editado. Está bastante bueno, pero son doblajes, no vamos a engañar a la gente. La otra posibilidad (sobre un escenario) la estamos analizando y sería con todos los cuidados correspondientes", señala Soto. Y ejemplifica: "Si resulta esa opción, la idea sería trabajar con camarines de no más de dos personas, que cada músico viaje solo y no usar van para trasportarnos, estar separados cada uno por dos metros y medio sobre el escenario", detalla.

El músico suma otra complejidad específica que enfrentan las orquestas de cumbia y, en general, cualquier grupo que use secciones de vientos, con instrumentos como saxofón o trompetas. "Los vientos deben estar especialmente separados, por supuesto, porque ellos están soplando constantemente y ahí se bota saliva y corren los bichos", explica. "Antes que nada está la salud de mis compañeros y la mía", cierra.

Otro clásico de Fiestas Patrias que trabaja en una reinvención para este año son Los Tres, quienes actualmente diseñan la que será la primera edición telemática de su tradicional Yein Fonda. Los representantes del grupo comentan que, si bien todavía no cierran los detalles, la idea es replicar en modalidad virtual la dinámica habitual de un evento que ya suma más de dos décadas de vida, con los penquistas como anfitriones y protagonistas de un espectáculo en el que participarán otras y bandas y solistas invitados, del rock, la cumbia y la cueca.

Los Tres.

En paralelo, el conjunto de Álvaro Henríquez también ha sido contactado por algunas empresas privadas para ofrecer un show pre-grabado del grupo a sus clientes o usuarios.

Entre los representantes de la nueva generación de la cumbia, el panorama es similar. Rodrigo Medel, líder de Tomo Como Rey, comenta que están en conversaciones con producciones municipales y privadas para el "18", aunque en su casa optarán sólo por la alternativa de los shows pre-grabados y con cada integrante tocando desde sus casas. "Nosotros no nos hemos juntado, porque consideramos que todavía no están las condiciones. De hecho, nos parece irresponsable que algunos grupos ya se estén juntando", declara el músico.

Según cuenta, con su banda -que el mes pasado lanzó su último sencillo, Los reyes de la fiesta-, ya tienen dos invitaciones concretas para septiembre: un show telemático para una universidad y también una fonda virtual patrocinada por la Municipalidad de Santiago, que la emitirá por sus redes y que -por ahora- también incluye a otras agrupaciones como La Sonora Malecón y Los Trukeros.