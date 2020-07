Queja opositora por “pluralismo político” en matinales: CNTV dice que necesita “recursos extraordinarios” para fiscalizar

Una carta dirigida a los secretarios generales del PS, el PPD y el PR, envió la noche del miércoles la presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Catalina Parot. El objetivo de la misiva era responder a la solicitud de esas colectividades para que el organismo se pronunciara por una supuesta “presencia excesiva” de dirigentes del oficialismo en programas de televisión. La medición, según la entidad no sería abordable sin recursos extraordinarios.

“Solicitamos pronunciarse frente a los graves problemas de nuestra televisión, especialmente de los canales asociados a ANATEL, respecto de la falta de pluralismo, independencia y responsabilidad en temas de interés publico”, escribieron los dirigentes de opositores el 8 de junio, agregando que las colectividades de Chile Vamos registraban un 71% de apariciones, mientras que la oposición tenía un 29% de presencia.

La solicitud de la centroizquierda, además, se dio luego que desde los partidos de la oposición-desde la DC hasta el Frente Amplio- manifestaran su molestia por la supuesta aparición de alcaldes oficialistas en matinales por sobre los jefes comunales del sector, situación que, dijeron en el sector, les podría dar ventaja en las encuestas. En ese sentido, desde la oposición apuntaron principalmente al edil de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), quien ha liderado los sondeos políticos como una probable carta presidencial. No obstante, en la última versión de la encuesta Criteria, Lavín fue alcanzado por su par de Recoleta, Daniel Jadue (PC), con un 12% en la preferencia presidencial.

Así, en la carta del CNTV, la presidenta del organismo sostuvo que, según la norma que regula al organismo, no podrían regular esta materia, debido a que su fiscalización procede sobre contenidos ya emitidos. “Como puede apreciarse del tenor literal de la norma citada, la fiscalización que realiza el Consejo procede necesariamente de contenidos ya emitidos en televisión (fiscalización ex post), y no respecto de contenidos antes de que sean emitidos”, señaló en la carta.

En esa misma línea, el organismo aseguró que no sería abordable realizar un estudio cuantitativo sobre los matinales sin los suficientes recursos humanos y económicos, respuesta que dejó “insatisfechos” a los dirigentes de las colectividades opositoras.

“Consideramos atingente reseñar que un estudio cuantitativo sobre los referidos programas implicas tres meses de medición, de a los menos cuatro canales de televisión, que emiten cinco horas diarias de programas matinales cada uno, lo que significa analizar 1.200 horas de programación. Un trabajo de esta envergadura no es abordable, sin recursos extraordinarios tanto humanos como económicos”, afirmaron.

Peso a esto, al interior del CNTV ya se está trabajando en un análisis “exploratorio” sobre el tema. Según explicaron desde el organismo, los abogados del Consejo estarían confeccionado un estudio cualitativo sobre una “muestra de matinales”. En ese sentido, dicho trabajo apuntaría a medir la aparición de figuras políticas y los temas y tendencias en la discusión.