Rubén Oyarzo (PDG): “Nos jugamos nuestro peso político”

Esta mañana el Partido de la Gente (PDG) inscribió en el Servel el “Pacto de la gente” con 72 candidatos a consejeros constitucionales en todo el país. El diputado Oyarzo manifestó que “nuestra proyección más optimista es arriba de siete elegidos, la pesimista 3”.

-¿Qué se juega el Partido de la Gente en la elección de consejeros constitucionales?

El PDG lo que se juega es ver el peso político que tenemos como partido, ver si mantenemos la votación que sacamos en las últimas elecciones populares y si es que crecemos o bajamos, ver una evaluación. Lo más importante es que nos jugamos ser la voz de la ciudadanía que en este proceso constituyente no ha sido escuchada.

-¿A qué se refiere con que no ha sido escuchada?

Porque no ha sido partícipe de este proceso, nosotros siempre lo hemos dicho, un plebiscito de entrada, cosa que no pasó. La gente tiene que elegir, la gente tiene que participar en este proceso constituyente, los expertos tenían que haber sido elegidos por la ciudadanía y no por el Congreso.

-¿Cuál es la aspiración del Partido de la Gente en el proceso constituyente?

La aspiración es poder poner los temas relevantes de la ciudadanía que no fueron escuchados en el proceso anterior, como por ejemplo el tema de seguridad, de migración, la economía, la educación, la salud, temas tan importantes que a nuestro parecer no fueron bien enfocados y no fue escuchada la voz de la ciudadanía ni las organizaciones sociales.

-Sin embargo ustedes se marginaron del Acuerdo por Chile que habilitó el proceso constituyente 2.0...

Nosotros estamos participando democráticamente como cualquier partido político lo está haciendo, algunos en alianza y otros individuales. Nuestro rol va a ser participar con candidatos y que la ciudadanía conozca nuestros candidatos que son gente común y corriente, profesionales, de clase media emergente, del mundo académico, abogados, gente que quiere ser escuchada y lo más importante para nosotros: gente de región, porque nosotros somos un partido regionalista y creemos que las regiones siempre han quedado afuera en este proceso constituyente.

-¿No hay una intención de boicot?

-Para nada. Nosotros siempre hemos dicho como Partido de la Gente que queremos una nueva y buena Constitución, donde todos participemos y tengamos la voz y voto para decir lo que queremos como país, no que se lleve a extremos como fue el proceso anterior, que lamentablemente se encapsuló y no escuchó a la ciudadanía. Nosotros no queremos boicotear el proceso, para nada, nosotros queremos cambios pero para bien, no cambios para un solo sector, sino que para todo Chile.

-¿Cómo piensan relacionarse, armar alianzas, dentro del consejo?

-Una vez que tengamos los candidatos adentro, veremos con quiénes nos vamos a relacionar. Primero tenemos que ver cuántos candidatos sacamos, nuestra proyección pesimista es sacar tres candidatos, nuestra proyección más optimista es arriba de siete candidatos.

-¿Cree que el quiebre del PDG afectará en las elección de consejeros?

No creo, el partido está más fuerte que nunca. Seguimos siendo el segundo partido más grande a nivel nacional, con más de 46 mil adherentes. En ese sentido, creemos que las pérdidas por el quiebre no fueron significativas y tenemos que seguir firmes con nuestros ideales, manteniendo en el centro a la ciudadanía que en este proceso no se ha sentido partícipe.

-¿Cuáles son los factores que impidieron el pacto con Republicanos?

Democracia digital. Nosotros como PDG siempre hemos hecho democracia digital y en base a eso los resultados fueron un 50% no ir en pacto, y el resto del 50% se dividía en pactos con distintos partidos políticos, en el cual Republicanos sacaba el 43%.

-De igual manera, el porcentaje que votó por ir con Republicanos era alto y cercano al obtenido por la opción de ir solos...

Sí, pero aquí ganó la opción de ir solos y, además, era meramente un tema instrumental el de ir con Republicanos porque teníamos temas en común, como por ejemplo el plebiscito de entrada, también que no firmamos el Acuerdo por Chile. Era solamente instrumental y por eso la gente sentía más cercanía a ir con el Partido Republicano. Sin embargo, la opción que ganó en democracia digital fue mayoritariamente ir sin alianzas ni de izquierda, ni de derecha.

-¿Esta decisión de no ir con Republicanos configura un escenario político futuro y que sigan en caminos separados?

Nosotros siempre hemos seguido un camino separado, nosotros no somos de derecha. Nosotros somos un partido de centro y nuestro centro es la ciudadanía. Los proyectos que se presenten, ya sea de izquierda o de derecha y sean en beneficio de Chile, nosotros estaremos ahí presentes y así lo hemos demostrado en estos 11 meses de camino en el Parlamento.