Se busca a Jones Huala: gobierno, Gendarmería argentina y Carabineros en alerta tras fallo de la Suprema que ordenó su recaptura

Tres semanas alcanzó a estar bajo libertad condicional el comunero mapuche, de nacionalidad argentina, Facundo Jones Huala. Este martes, la Corte Suprema revocó el beneficio que le había concedido a fines de enero por la Corte de Apelaciones de Valdivia, en un fallo que fue ampliamente criticado por las autoridades de gobierno. Su defensa recurrió al tribunal de alzada cuando la comisión ad hoc le negó la prerrogativa, sin embargo, el máximo tribunal no estuvo de acuerdo y se ordenó su recaptura para que retorne a cumplir la condena por su participación en el atentado al fundo Pisu Pisué, en la Región de Los Ríos, ocurrido en 2013.

“La aludida comisión (de libertad condicional), ponderando los antecedentes, estimó que los referidos avances en su proceso de reinserción social no se observan en el caso presente por los motivos que se expresan en dicha decisión”, sostuvo la sala penal de la Suprema.

Ahora el problema es que la pista de Jones Huala se perdió. El condenado por incendio y tenencia ilegal de arma se transformó nuevamente en una “piedra en el zapato” para las autoridades nacionales y argentinas, y ahora todas las policías del país están tras sus pasos.

El fallo de la Suprema despertó nuevamente las aprensiones del Ejecutivo con algunas decisiones de los tribunales en la La Araucanía, dado que algunos estiman que podría haber un grado de similitud con lo que ocurrió el 26 de julio del año pasado con el werkén de la comunidad Temucuicui, Jorge Huenchullán. En esa oportunidad, el tribunal de alzada de Temuco acogió un recurso de protección presentado por la defensa del comunero imputado por tráfico de drogas y lo liberó tras estar internado en el hospital de la ciudad aquejado por Covid y considerar que su aprehensión en el recinto de salud era ilegal. En ese entonces se lo dejó citado para una audiencia de imputación de cargos, situación que nunca pudo concretarse, porque Huenchullán no apareció más por los tribunales.

Cuentas pendientes en Argentina

Es ahí donde en el gobierno, dicen, podría haber una similitud: como Jones Huala ya está libre, creen que lo más probable es que no se presente en tribunales, ni menos en Gendarmería, para volver a ingresar a un recinto carcelario y cumplir su sentencia. Por lo mismo, la situación ya está siendo monitoreada por el Ministerio del Interior, quienes mantienen una estrecha comunicación con las autoridades argentinas para alertar en los pasos fronterizos en caso de que el comunero quiera salir a su país de origen. Aunque esta posibilidad no la ven tan cercana, dado que en esa nación Jones Huala también tendría cuentas pendientes.

De ser arrestado allá, se activaría nuevamente el proceso de extradición, pues en Argentina también hay preocupación por los eventos de violencia que ocurren en las zonas rurales. De todas maneras, en Carabineros ya están al tanto de la situación del comunero mapuche, por lo que reforzaron la presencia policial en los pasos no habilitados que existen entre la Macrozona Sur y el país vecino.

La tesis que toma más fuerza entre las autoridades nacionales es que el comunero pueda alojarse en alguna comunidad radicalizada del sur, tal como sucedió con Huenchullán. Este último -según los reportes que manejan las policías- estaría internado en la comunidad Temucuicui, donde para las policías ingresar es una medida de alto riesgo, ya que en oportunidades anteriores se han provocado enfrentamientos.

Por ahora, lo que saben las autoridades es que Jones Huala fijó su domicilio en la comuna de Padre Las Casas, donde no ha sido visto últimamente. En este caso, no podría ser notificado aún de la sentencia, por lo que el único camino que queda es que se presente con su defensa en tribunales, situación que hasta el cierre de esta edición aún no ocurría.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que “el gobierno apeló a lo que consideramos era una sentencia incorrecta de la Corte de Apelaciones de Temuco. Por los delitos que fue condenado, atacar a una familia con niños, y por el informe de Gendarmería que da cuenta de su nulo arrepentimiento, lo que corresponde es que Jones Huala cumpla su pena privado de libertad. Sus propias declaraciones al salir libre dan cuenta de que no está arrepentido ni tiene ninguna consideración con las víctimas”.