¿Sigue o no Codina al mando de los alcaldes? Su sucesor propone que siga dos meses más, en medio de la crisis

Todos tienen otras urgencias más graves ante la propagación del COVID-19: qué hacer con sus ferias libres, la presión de vecinos que quieren otras medidas o por saber cuántos contagiados hay en sus comunas, y negociar con el gobierno en la mesa social que hoy tuvo su segunda sesión. En ésta, los alcaldes son representados ante La Moneda por los presidentes de las tres asociaciones de municipios. A todos su período ya les venció o está por vencer pronto, y ya está claro quiénes asumirán. Salvo en el caso de Germán Codina, alcalde RN de Puente Alto y jefe de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

En el papel, el jefe comunal más controvertido durante estas semanas de tira y afloja con el gobierno -primero fue la suspensión de clases, después el cierre de los malls y luego el asunto de la cuarentena- debe cesar en su cargo el 1 de abril, con lo que a contar de entonces no podrá asistir más como dirigente a las reuniones bisemanales en Palacio con el gobierno, el Colegio Médico y los otros participantes. Fue en virtud de ese cargo que ha ido a otras, como a la del viernes pasado junto al Presidente Piñera, y cuyo punto de prensa terminó con Codina discutiendo con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y a la vista de todos estiró los brazos indignado y se retiró de improviso.

Cuando se fue todavía estaba hablando ante las cámaras el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Sus pares lo tomaron puertas adentro como “una falta de respeto”, contaron entonces al menos dos de ellos, y hubo críticas internas al estilo del heredero que dejó Manuel José Ossandón en Puente Alto. Días atrás también hubo encontrones entre los jefes comunales con ocasión de otra vocería, cuenta uno de ellos, en que Codina se habría reservado el último turno.

Por todo eso, al asunto de si el alcalde RN -quien también tuvo un rol protagónico en la crisis post 18 de octubre, liderando el llamado a realizar una consulta ciudadana constitucional- sigue o no al mando de la AChM se agrega ahora a la lista de tareas de los asociados, sobre todo porque está claro que su sucesor no va a poder asumir.

Es lo que confirma Fernando Paredes (UDI) alcalde de Puerto Natales, Región de Magallanes. Está encerrado allá porque “tenemos un cordón sanitario aplicado sobre la Ruta 9. Turistas no llegan ya, desde el domingo está prohibida la llegada de turistas a Puerto Natales, por mandato de la autoridad sanitaria, y yo el viernes pasado dicté un decreto de cuarentena preventiva". Ni hablar de viajar a Santiago para asumir la presidencia de la AChM. Pero el edil dice que ya tiene conversada con Codina una solución.

“El cambio, según los estatutos, está fijado para el 1 de abril. Pero ya estamos conversando con Germán Codina. Me corresponde asumir, pero atendiendo la emergencia estamos viendo desde el punto de vista jurídico poner una pausa y darnos a lo menos unos 60 días -que es lo que planteo- para que se resuelva la emergencia, y que cuando se supere, poder hacer efectivo el cambio de presidencia. Lo más prudente es que él siga, el sentido común lo indica. Yo dejaría la presidencia en segundo plano porque la urgencia es otra”, explica Paredes.

Como esto no está normado, cuenta que “a nuestros abogados se les ha pedido un informe. Pero también pasa por un acuerdo entre Germán Codina y quien habla, y también que sea ratificado por el directorio de la AChM. No va a haber inconveniente”. Paredes es de los que defiende el protagonismo y acciones de Codina a brazo partido, dice que “respaldo plenamente lo que ha hecho el alcalde, tenemos que responder a la comunidad y el gobierno tiene que ser comprensivo" y que el ministro Jaime Mañalich “se equivocó” al tratar a ediles como él de populistas.

Pero está por verse si resulta alargarle el mandato -y sus visitas a La Moneda- a Codina. Al menos tres de los integrantes del directorio de la AChM aclaran al teléfono que la fórmula que describe Paredes “jamás la hemos conversado ni hablado", ni siquiera por el grupo de whatsapp que comparten. Otro asociado dice que “esto no lo pueden decidir entre ellos", y hace ver que al menos entre los acaldes de ChileVamos hay varios que se oponen a que el alcalde siga representándolos ahí. De momento eso sí, ninguno de sus pares ha salido a criticarlo con nombre y apellido.

En la última semana Codina ha dado, al menos, cinco entrevistas en distintos medios de comunicación criticando al Gobierno, a las autoridades a cargo y planteando las exigencias de los alcaldes a La Moneda. En una de sus apariciones en televisión tildó de soberbio a Mañalich, y tuvo que pedir disculpas por ello al comienzo de la primera reunión de la mesa social Covid-19 el domingo 22 de marzo.

Entre los alcaldes gobiernistas aclaran que las presidencias de la AChM se establecieron en un acuerdo político que se dejó a firme en un congreso de la entidad en Viña del Mar el 2017, según el cual el actual período se dividía en dos mitades, la primera para Codina y la segunda para Paredes. Y que como éste es UDI, dicho partido asume que es su turno y que tendría que nominar a uno de los suyos. Nada se ha hablado, pero uno de los nombres podría ser el de Delgado.

Pero Delgado integra la AChM y también la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), organismo que fundaron los alcaldes de derecha luego de escindirse hace varios años de la otra entidad. Allá también hay cambio de mando, y al edil de Estación Central le toca asumir en pocos días más en reemplazo de José Miguel Arellano (RN, Padre Hurtado).

“Los alcaldes que tenemos el privilegio de tener un poco más de prensa no podemos restarnos si los medios te buscan. Así que será un perfil bien mediático en la medida de lo posible, y en la medida de lo necesario: no soy una persona que abuse de la sobreexposición, no me gusta. Hay que buscar el equilibrio siempre”, advierte Delgado sobre el tono con que asumirá.

Cristián Balmaceda, alcalde RN de Pirque y que hasta junio preside la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, comenta que “uno tiene que entender y así lo dije el otro día en la mesa, estando Germán presente, que nosotros tenemos que empezar a dejar los egos personales y las intenciones o ideas nuestras no son las únicas o el pensamiento de cada uno de los que está no es el único. Siempre hay segundas miradas en todo, por tanto aquí tiene que primar el respeto y dejar los egos de lado, no lo digo por el ego de Germán, lo digo en general”.

¿Qué dice Codina de todo esto? Hoy estuvo en la que debería ser una de sus últimas participaciones en la mesa social. Ante las consultas de La Tercera PM, y puntualmente respecto a si quiere seguir dos meses más, solo contestó por un mensaje de whatsapp: “Eso debería resolverlo el directorio o el comité ejecutivo de la asociación”.