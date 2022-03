Sol, playa y Caribe: exalcaldesa Karen Rojo salió a Panamá y Punta Cana en 2021 sin impedimentos pese a condena de cárcel

Cuando compró su pasaje para huir a Países Bajos, la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, hoy prófuga de la justicia, dio como fecha de retorno el 10 de abril. Sin embargo, en su entorno aseguran que no volverá. Una omisión en el sistema judicial permitió que el miércoles 23 de marzo abordara un vuelo con destino a Ámsterdam sin ningún impedimento, ya que pese a estar condenada a una pena efectiva de cárcel -ratificada ese mismo día por la Corte Suprema- no contaba con medida cautelar alguna que frustrara su planificada fuga del país. Pero su traslado a Países Bajos, fuera de Chile, no fue un hecho puntual. Ya antes había cruzado la frontera sin que a nadie le importara.

Registros migratorios que están hoy en poder de la Fiscalía y la PDI dan cuenta que el año 2021, en febrero, dos meses después de que el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta la declarara culpable de fraude al Fisco y la sentenciara a cumplir una pena de 5 años y un día en una cárcel, la exautoridad tomó un vuelo con destino a Panamá. Ya a esa altura, dicen intervinientes del caso, era probable que pudiera escapar, porque pese a que aún la condena no estaba ejecutoriada, ya que existían recursos pendientes -como el que luego interpuso el estudio Bofill, Escobar y Silva ante la Corte Suprema-, de igual forma se hacía evidente que su complejo escenario judicial podría incidir en la búsqueda de formas para eludir la acción de la justicia.

Hoy esa salida rumbo a Centro América pone en aprietos a los fiscales que la persiguieron penalmente, lograron condenarla, pero que no resguardaron que mediante una medida cautelar se asegurara la comparecencia de Rojo a los actos del procedimiento. Tampoco lo más básico: prohibirle salir del país hasta que se despejara su situación judicial en la Sala Penal del máximo tribunal del país. El viernes 25 fue el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, quien determinó la apertura de un sumario para establecer si existe una responsabilidad del fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, o su superior, el fiscal regional, Alberto Ayala, en la inacción que hubo y que permitió a Rojo abordar -sin contratiempos- el vuelo 704 de la aerolínea holandesa KLM que despegó el 23 de marzo con destino a Ámsterdam, eludiendo incluso el control internacional de la PDI.

La exalcaldesa Karen Rojo y el fiscal regional Alberto Ayala.

La ficha que registra las entradas y salidas de ciudadanos chilenos y extranjero da cuenta además de otro viaje. Se realizó en marzo de 2021. El destino esta vez fueron los paradisiacos paisajes de Punta Cana, ciudad predilecta para vacaciones y descansos. Es decir la entonces ya condenada Karen Rojo, pese a arriesgar cárcel efectiva, salió e ingresó en varias oportunidades al país, sin que ningún fiscal o querellante -en este caso el CDE- previera una eventual fuga. Lo que sí, señalan fuentes de investigación, desde la última vez que contó con una medida cautelar, esto es en 2018, realizó varios viajes al extranjero, pero nunca con un destino ni siquiera cercano a Países Bajos donde estaría refugiada hoy.