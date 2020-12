Solo un “papel secundario”: Por qué los Martínez-Alvear no estarán en la primera línea constituyente

Dice que no lo ha terminado de resolver, pero enseguida reconoce que su decisión es más no que sí.

Cuando ya comienzan a desplegarse los candidatos a la Convención Constitucional, la exministra y expresidenta de la DC, Soledad Alvear, declinó sumarse a la lista de candidatos de Comunidad en Movimiento, el proyecto político de inspiración humanista que ha impulsado junto a su esposo, el extimonel DC Gutenberg Martínez, desde que renunciaron a la DC en 2018.

El plan original era que la plantilla de candidatos de Comunidad en Movimiento contara con Alvear, pero hace varias semanas que la excanciller transmitió sus dudas a su entorno.

En conversación con La Tercera PM, la exsenadora DC sostiene que es hora de ceder el puesto a otros rostros y asegura que apoyará el proceso constituyente aportando contenidos desde afuera.

“Llevo tantos años en el servicio público. Dos veces ministra, senadora por ocho años, presidenta de partido. Me tocó viajar mucho por la Cancillería y llega el minuto en que uno tiene ganas de estar más tranquila. Voy a contribuir siempre al proceso constituyente apoyando a personas que les interese mi opinión. Y, por supuesto con Comunidad en Movimiento que tiene sus candidatos a lo largo del país. En eso estoy”, dice.

Alvear asegura que por ahora Comunidad en Movimiento tiene alrededor de 15 cartas a la convención que ella apoyará decididamente sobre todo en contenido. En esa elección, elexsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, señaló que los miembros de Progresismo con Progreso esperan tener algún entendimiento con el grupo de la excanciller para lograr apoyos recíprocos.

“De alguna manera la experiencia que uno tiene también en torno a lograr acuerdos, va a servir a lo mejor como puente para algunas cosas. Es un trabajo que me entusiasma más. Siempre he dicho que es bueno tener una buena combinación de experiencia y juventud. Yo no creo que todas las personas adultas se deban jubilar, hay muchos que pueden realizar grandes aportes y son personas muy talentosas. Yo cumplí como servidora pública muchos años, tengo ganas de apoyar a otros pero en un papel secundario”, añade.

-¿Su decisión no tiene que ver también con lo beligerante que está la discusión pública? Mariana Aylwin, por ejemplo, es objeto de trolleos muy duros en redes sociales...

-La verdad es que las redes sociales, si bien son importantes, no son definitorias respecto de la posición que pudiera sostener la mayoría de las personas. Normalmente en las redes sociales hay personas bastante críticas y la crítica es a todos y a todas. La gran mayoría del país, en cambio, está con personas que sean sensatas, abiertas y con espíritu de diálogo. No veo aquello como algo que me haga tomar una decisión definitiva.

¿Y Gutenberg Martínez? A diferencia de su esposa, el ex presidente de la DC nunca evaluó entrar en la carrera por la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución. “Él está dedicado a la universidad”, comenta Alvear, aludiendo a la Miguel de Cervantes, donde Martínez es rector.

Carrera presidencial: “No apoyaremos a candidatos de Chile Vamos”

Mientras los ex DC Juan José Santa Cruz y Mariana Aylwin apoyan la irrupción de Sebastián Sichel en la primaria presidencial de Chile Vamos, la extimonel DC recalca que Comunidad en Movimiento no tiene carta presidencial y no estará en el conglomerado oficialista.

“Nosotros no tenemos candidato. (Sebastián Sichel, Joaquín Lavín, Evelyn Matthei y Mario Desbordes) son candidatos de Chile Vamos. Nosotros no estamos ni estaremos apoyando a candidatos de Chile Vamos”. recalca.