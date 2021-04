Se buscan independientes pro Jadue: la misión de Camila Vallejo y Lautaro Carmona en la campaña del presidenciable PC

“Fue emocionante, fue una jornada maratónica, para variar, porque nosotros tenemos instancias de debate que son largas (...). Pero fue bonito, porque, además, a mí me escribían mientras estaba en el pleno del comité central muchos amigos y amigas, que no son militantes, pero gente conocida, y me decían ‘ya poh, cuándo tenemos Presidente, cuándo tenemos Presidente”.

Así relataba esta mañana la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, el resultado del clave comité central que celebró su colectividad el fin de semana, en el que los dirigentes formalizaron la candidatura presidencial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y en el que, además, la nominaron junto al secretario general, Lautaro Carmona, como los líderes de la secretaría ejecutiva de la campaña.

Los nombres fueron propuestos al comité central luego de contar con el acuerdo de la comisión política y del propio candidato. En ese sentido, en la instancia se les entregaron claros objetivos de cara a la carrera presidencial: conformar el comando de campaña antes de la inscripción de las primarias presidenciales y, además, entregar propuestas político-programáticas para la candidatura.

Sobre esto, a Vallejo -quien también actuaría como vocera del comando- y a Carmona se les encomendó seguir con un lineamiento que ya venían transmitiendo al interior del PC para la coordinación general de la campaña. La tarea sería encontrar a independientes y representantes de los movimientos sociales para que formen parte del comando, con el fin de que el candidato supere electoralmente el “techo” del PC.

En el partido explican que los nombres de la secretaría ejecutiva también obedecieron a razones internas. En las filas comunistas remarcan que tener una representación paritaria y unir “generacionalmente” a la colectividad era clave para la estructura orgánica que guiará la aventura a La Moneda, temas que ya habían generado ruido al interior del PC anteriormente. En diferentes ocasiones las nuevas generaciones de la colectividad han tensionado la discusión interna, por ejemplo, en torno a la postura del partido respecto de Venezuela o el feminismo.

De hecho, Vallejo ha encarnado ese rol al interior del PC e, incluso, en las últimas elecciones internas del comité central de la colectividad la diputada por La Florida obtuvo la mayor votación de todos los dirigentes, superando al timonel Guillermo Teillier y también a Daniel Jadue. Su victoria se leyó como una señal desde las bases para la “renovación” del partido.

Por eso mismo la colectividad optó por un equipo de 12 personas -el que dará a conocer en su totalidad el propio alcalde esta semana-, en el que además de Vallejo y Carmona estarían el candidato a convencional constituyente Juan Andrés Lagos, la académica de la Universidad de Chile Kemy Oyarzún, el músico de Inti Illimani Jorge Coulon y los dirigentes de las Juventudes Comunistas Camilo Sánchez y Daniela Serrano, entre otros.

“Este colectivo tiene como primera misión, porque ese fue el acuerdo del pleno, que se implemente con vista a la proclamación de la candidatura de Daniel, que va a ser para la primaria, una actividad donde se presentará el comando amplio, porque tenemos conciencia plena de que la postulación de Daniel no tiene origen restrictivo en el PC, sino que viene de la gente”, explica Carmona.

Y agrega: “El PC es una unidad que tiene contribuciones distintas y que hacen síntesis, como el tema etario podría ser, pero más importante es el tema de género. Hay un eje común a todos, que es el compromiso consciente con la elaboración y aplicación política del partido”.

En el partido sostienen, además, que el grupo coordinado por Vallejo y Carmona actuará a la par del equipo programático de Jadue, el que ya viene funcionando hace meses. Incluso, sostienen que algunos de sus miembros también formarán parte de esta secretaría ejecutiva.

Primeras definiciones de Vallejo

Esta mañana, la diputada Vallejo dio sus primeras definiciones en el cargo y se mostró partidaria de una primaria abierta que incluya a Pamela Jiles, pero con un compromiso previo de respaldo al programa. De no darse ese escenario, sin embargo, dijo que buscarán una medición con quienes estén dispuestos a competir con la carta comunista.

Al ser consultada en radio Oasis respecto de si el gobierno de Jadue sería desde la DC al PC, Vallejo aseguró que “sí, a nosotros nos importa esa unidad y nos importa darle consistencia a esa unidad. Esa consistencia implica lealtad al programa que definamos, o sea que nadie diga después que no se leyó el programa y empiece a atornillar para el otro lado en mitad del gobierno. Y que bueno, que se respalde a quien gane, y podría ser Daniel o podría ser otro. En eso nosotros no nos perdemos, obviamente tenemos que actuar con un mínimo ético. Y si no se da ese escenario, bueno, estamos viendo una primaria con las fuerzas que estén disponibles para esa primaria”.

Y agregó: “Porque algunos han dicho hagamos una cuestión sin el PC, y nosotros decimos ‘pero por qué ese afán de excluir al PC’. O hay miedo al liderazgo de Daniel, o no veo razón. Entonces hemos dicho primaria abierta y si no hemos dicho una primaria con Apruebo Dignidad”.

Sobre la inclusión de Jiles, en tanto, aseguró que “Pamela tiene que definir si va a ser candidata presidencial o no, porque estamos en un espacio de incertidumbre. Más allá de lo que digan las encuestas. Ella ha dicho que no iría si el gobierno retira el requerimiento, algunos dicen que ella quiere ir de candidata al Senado, yo no sé, pero si el PH lo decide y va de candidata, tiene que ser parte de esas primarias obviamente”.