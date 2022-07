Un capítulo que se repite: tensión en directorio de TVN por desequilibrio de panelistas a favor del Rechazo en programa político

“Lo primero que quiero saber es si a alguno le gusta Pablo Milanés, si se saben sus letras”, preguntó la periodista Constanza Santa María, generando algunas sonrisas, al conceder la palabra al panel de invitados en la noche del domingo al programa Estado Nacional.

En el escenario de televisión estaban sentadas cuatro figuras políticas que votarán Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre: el exministro vocero de La Moneda, Jaime Bellolio (UDI); la diputada Joanna Pérez (DC); la psicóloga y presidenta de Evópoli, Luz Poblete; y la abogada y directiva de Libertad y Desarrollo, Natalia González. Por su parte, también estaban presentes el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y la cientista política Gloria de la Fuente (PS), ambos partidarios del Apruebo.

“Más me gusta Milanés”, replicó De la Fuente, en respuesta a la pregunta de la periodista que aludía a la frase de la ex Presidenta Michelle Bachelet, que parafraseó al cantautor cubano (“no es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé”) para reiterar su apoyo a la propuesta de la Convención Constitucional.

A pesar de que la conversación partió con sonrisas y el debate fluyó en forma respetuosa, con algunos cruces -especialmente entre Bellolio y Latorre por temas como el rol de ex Presidente Sebastián Piñera, la prescindencia y el papel de las FF.AA.-, fuera de las cámaras comenzó a gestarse una tensión mayor luego de que una de las directoras de TVN, la exministra Nivia Palma, reclamara por el desequilibrio e incluso saliera a pedir disculpas.

“No comprendo y no comparto la decisión de Estado Nacional TVN de tener 4 representantes Rechazo y 2 del Apruebo en su panel. Pido públicas disculpas a Democracia Cristiana x faltarles el respeto al invitar a diputada que perdió votación democrática de Junta Nacional DC”, posteó Palma en alusión a que la diputada Pérez, quien es parte de la disidencia falangista, no era eventualmente representativa del voto político de la Falange que determinó apoyar el Apruebo.

Según miembros del directorio esta discusión por los equilibrios, especialmente ad portas de un proceso electoral, es antigua.

Sin embargo, dada la polarización del Apruebo versus el Rechazo en torno al plebiscito del próximo 4 de septiembre, en las últimas sesiones del directorio de TVN, sus integrantes habían coincidido en que el canal debía tener un tratamiento parejo de la información y dar una ecuánime representación a los partidarios de ambas opciones en los programas políticos.

Esta preocupación ha sido recurrente y se volvió a tocar en la última reunión de directorio, realizada el 14 de julio, según comentó Nivia Palma, quien adelantó que llevará esta queja a la próxima sesión de este jueves.

En conversación con La Tercera PM, la directora de TVN y militante socialista dijo que lo que sucedió el domingo en la noche es “gravísimo e inaceptable”.

“Lo que ocurrió anoche, no puede volver a repetirse. ¡No puede!”, señaló Palma, quien agregó que “siempre en los directorios hemos planteado que debe rigurosamente trabajarse con respeto al pluralismo de la sociedad en términos políticos en ese tipo de programas. Debe hacerse de buena fe, donde uno no solo pone a personas que representan opiniones distintas, sino también a aquellos más representativos.... En el marco del plebiscito, esto volvió a reiterarse por todos los directores, en todas las sesiones y también en la última”, añadió.

La directora del canal público insistió en que “me parece muy grave lo que ocurrió en Estado Nacional, porque TVN tiene que asegurar siempre, pero particularmente en un contexto histórico como el que vivimos, tiene que asegurar la objetividad y el respeto de buena fe al pluralismo. Claramente no se cumplió ese objetivo y esa exigencia que tiene TVN”.

Además remarcó que, a su juicio, “lo más grave era que se haya tomado la decisión de poner a la diputada Joanna Pérez, que fue jefa de gabinete de la senadora Ximena Rincón, su jefa de campaña cuando fue precandidata a la Presidencia y que, además, ha expresado una opinión pública por el Rechazo, que es absolutamente minoritaria en su partido, la DC”. “Es inaceptable que la decisión del equipo de prensa haya sido llevar a una persona que no está en la postura oficial (de la DC). Me parece que es provocador”, agregó Palma, quien fue ministra de Bienes Nacionales de Michelle Bachelet y jefa de campaña de la fallida apuesta presidencial de Paula Narváez (PS).

“En general, yo no emito ninguna opinión pública cuando TVN actúa, me abstengo, porque como integrante del directorio no puedo hacerlo. Sin embargo, esto me parece gravísimo. Por eso, me atrevo a decirlo públicamente”, concluyó la directora.

La postura de Palma no es aislada dentro de los partidarios del Apruebo. Además de la desconfianza con algunos medios -que desde la época de la Convención Constitucional se hizo más evidente- en el mismo comando que coordina la diputada PC Karol Cariola existe una decisión estratégica de salir a confrontar a la campaña del Rechazo en todos los espacios, pero manteniendo un tono respetuoso.

“La campaña del rechazo ha sido un festival de mentiras. Hemos visto textos falsos, datos falsos, incluso ‘palos blancos’ del Rechazo haciéndose pasar por indecisos. Pero esta elección no la decidirán ni las mentiras ni la plata. Chile quiere cambios y un país más justo y eso es lo que nos motiva a aprobar. Cuando una campaña se basa en mentiras el siguiente paso es la violencia. Desde el Apruebo llamamos a debatir con la verdad, con argumentos y sin agresiones”, dice la última minuta de la Casa del Apruebo emitida este lunes.