Un exministro de Piñera, colegios particulares y universidades no estatales: las señales que el gobierno quiso dar con el Consejo para la Reactivación Educativa

A las 12:06 de este lunes el Presidente Gabriel Boric hizo ingreso hasta las dependencias del Ministerio de Educación, en donde lo esperaba el ministro Marco Antonio Ávila y donde minutos más tarde estaban siendo presentadas las principales medidas del Plan de Reactivación Educativa 2023, dentro de las cuales se anunció la creación de un Consejo para la Reactivación Educativa, el cual está compuesto por 23 personas representantes del sector educativo, político, de la sociedad civil y de organismos internacionales.

En el consejo, que será coordinado por Joaquín Walker, uno de los últimos fichajes del Mineduc y quien será el nuevo secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, es posible encontrar variados actores, los que van desde Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Educación del Senado y exministra de Educación y de Planificación (Bachelet 1), hasta Ignacio Briones, exministro de Hacienda (Piñera 2).

Pero el consejo incluye también, entre otros, a Juan Santana, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados; Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco en Chile; Paolo Mefalopulos, representante de la Unicef en Chile; Adriana Delpiano, exministra de Educación, de Bienes Nacionales y del entonces Servicio Nacional de la Mujer (Bachelet 1 y 2); Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm); Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, (Amuch); Jaime Escudero, alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Alcaldes Rurales de Chile (Amur); Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile; Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile; y Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular.

“Me interesa que la señal que estamos dando acá sea muy clara: los niños y niñas de Chile no pueden esperar. Como gobierno llevamos 10 meses y creo que podemos hacer más y por eso también es importante que todos comprendamos, que todos sintamos que la educación es clave para cualquier proyecto que tengamos como país en el futuro. Hoy estamos viviendo una crisis que si no somos capaces de atajarla a tiempo va a tener efectos gravísimos, ahora y mañana. Sé que hay problemas que no son nuevos, pero que se acentuaron con la pandemia”, dijo en la presentación del consejo el Presidente Boric.

El Mandatario, además, añadió que “la pandemia le pegó duro al mundo, a Chile, pero particularmente a la educación. Chile fue uno de los países del mundo que más tiempo tuvo sus escuelas cerradas (...) este tipo de temas tienen que ser cruzadas nacionales y no, bajo ningún punto de vista, ser parte de un gallito político entre gobierno y oposición de turno”. Y sumó: “La pandemia dejó muchas secuelas. Y ese espacio es el lugar donde aprendemos a vivir en comunidad, está dañado y queremos resarcir esa herida. La reactivación escolar no es solo una tarea del gobierno. Necesitamos que todos los actores del sistema, sostenedores privados y estatales, padres y madres, estudiantes, tememos en la misma dirección, si no, no vamos a lograr el objetivo”.

“Agradezco la disposición para participar de este desafío a nivel país, no es un pantomima, no queremos patear la pelota para el córner. Hay varios diagnósticos en la sociedad que queremos consensuar y tomar decisiones. El compromiso es que uniendo todas las voluntades es que vamos a poder sacar adelante esta tarea”, cerró.

A su vez, el ministro Ávila señaló: ”Tenemos puesta la confianza en ellos para dar sentido a esta causa común que es la reactivación educativa”. A su vez, agregó que “enfrentamos un desafío país que requiere avanzar desde consensos y desde un esfuerzo mancomunado para que los niños y niñas del país puedan volver a las escuelas. Las 23 personas convocadas representan la diversidad del territorio, desde las miradas y desde las experiencias. Su trabajo será fundamental para recoger recomendaciones que esperamos ver traducidas en medidas que fortalezcan el plan de reactivación”.

Pero, ¿cómo se gestó este consejo? ¿Qué piensan sobre el mismo quienes lo componen? Encomendada por el Mandatario a su secretario de Estado, la idea del consejo comenzó a urdirse mucho tiempo antes de su presentación de este lunes, así como a quiénes sería necesario convocar. Lo único claro, desde casi un inicio, es que tenía que abarcar a la mayor cantidad de gente posible, que fuera representativa de distintos espacios de participación de la sociedad civil y política. Y, para ello, había que incluir a personajes ligados a oposición y que se hubieran mostrado llanos a trabajar de forma conjunta.

En ese sentido, uno de los nombres en los que de inmediato se pensó fue en el del exministro Briones, quien ya había dado muestras de querer aportar de alguna forma cuando el 17 de noviembre llegó al Mineduc para plantearle a Ávila sus propuestas.

“Me alegro que este tema sea puesto como prioridad y como un desafío país, que es algo que algunos hemos venido abogando hace un buen tiempo y, como reconoció el Presidente, no se ha hecho lo suficiente todavía”, expone el exministro Briones. Y suma: “Acá se juega el futuro y proyecto de vida de millones de chicos. No hacerse cargo de esto tendría costos enormes. Por eso se valora la transversalidad, esto no puede ser propio de una pelea política de izquierda versus derecha. Hay que reconocer este terremoto... nos podemos echar las culpas, pero lo importante es qué vamos a hacer para adelante”.

Esa, de hecho, fue su razón para sumarse: “Siempre he insistido en que esto no puede ser una pelea política más. Sería irresponsable y poco ético no asumir este desafío. Nadie sobra y por eso agradezco la invitación. Tengo ganas de contribuir, pero es necesario ir sumando más actores porque esto debe ser un desafío país, una cruzada épica”. Asimismo, el exsecretario de Estado cree importante que este consejo “sea ejecutivo, que no quede en el camino, que no sea uno más y que haya un compromiso de adoptar las recomendaciones”.

Así también se sumó a Yasna Provoste, quien a pesar de estar desencantada con el manejo del Presidente y tener una difícil comunicación con Ávila, en su calidad de presidenta de la Comisión de Educación del Senado aceptó el llamado. “A pesar de que puede haber diferencias legítimas, la gente es capaz de dar esta señal”, dicen en los pasillos del ministerio. Y es que, si de señales se trata y a pesar de sus diferencias, Provoste y Ávila se dieron un público abrazo en medio de la presentación de este consejo.

Para el gobierno los alcaldes no podían quedar fuera, toda vez que aún quedan cientos de ellos que son sostenedores de establecimientos escolares. Y porque, además, abarcan todos los colores políticos. Así, las tres grandes asociaciones de ediles -Achm, Amuch y Amur- fueron incluidas a través de sus respectivos presidentes: la DC Carolina Leitao, el independiente apoyado por la UDI Gustavo Alessandri y el ex PPD Jaime Escudero.

“Lo más importante es poder generar acciones concretas respecto de varios objetivos, el primero es la revinculación de niños y jóvenes que dejaron el sistema escolar; segundo, el reactivar los aprendizajes, es decir, el reforzamiento escolar; y también evitar que los niños deserten del sistema, y para eso se requieren ideas concretas”, dice Leitao, quien cree que con la composición del consejo sí se podrán lograr ideas y propuestas muy concretas, aunque advierte: “Si uno participa de un consejo una espera ser escuchada, no me sentaría en una mesa donde crea que no va a ser considerada nuestra opinión”.

La alcaldesa analiza que la composición del consejo “es bien diversa y transversal”, aunque también cree que “lo único que falta es buscar la manera de tener la participación de los padres. Si uno quiere reactivar, lo más importante es el compromiso de los padres. La idea es que nosotros propongamos ideas, pero claramente si no hay compromiso de los padres, no hay ideas”.

Los alcaldes no fueron, sin embargo, los únicos sostenedores en los que se pensó. A través de Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), y Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep), los establecimientos particulares también fueron convocados. Otra señal.

“Todo este plan apunta a un tema fundamental y crítico. FIDE valora este plan y sus tres ejes del plan. Nosotros estamos en la línea de aportar a las ideas que puedan surgir de cada una de las comisiones que se creen”, dice Pedro Díaz, quien añade que al igual que Leitao extraña a representantes del mundo de padres y apoderados, sí cree que la diversidad de los 23 integrantes del consejo “es una fortaleza, no hay miramientos políticos, está el exministro Briones, la exministra Delpiano, el Colegio de Profesores, representantes de los estudiantes... creemos que es un consejo muy representativo de toda la sociedad civil”.

Asimismo, desde Conacep Herrera dice que “celebramos que este consejo sea integrado por representantes de organizaciones con una mirada transversal, tanto en la visión de la educación en un contexto país, como desde el punto de vista de la gestión”. Él tiene como expectativa “que se puedan elaborar propuestas de carácter pedagógicas y operativas para enfrentar el difícil momento por el que atraviesa la educación inicial y escolar”. Pero, además, cree que desde el momento en que el Mineduc los ha invitado a participar en representación de colegios gestionados por privados, tanto particulares subvencionados como pagados, entienden “que el ánimo es construir propuestas entre todos para alcanzar en un plazo razonable una educación de calidad”.

A la academia también la quisieron hacer parte. Y también con señales: una universidad estatal como la U. de Chile y una no estatal como la PUC, con quienes incluso recientemente el gobierno ha tenido diferencias, con acusaciones de trato preferente entre ellas.

“Revitalizar la educación es un gran desafío y se trata de una tarea país. La Universidad de Chile y otras instituciones y actores sociales contribuiremos a atender esta situación, pues es crucial recuperar los aprendizajes perdidos, pero también ocuparse de las necesidades de la formación docente y del desarrollo del sistema educacional en su conjunto”, señala la rectora Devés, quien cree que “este consejo aportará a una mejor comprensión de este fenómeno. Es muy importante apoyar la conducción del Mineduc en esta iniciativa”.