“Un gobierno tiene que tener sentimiento humano”: Premier peruano da pie atrás y se abre al indulto de Antauro Humala

El indulto del líder etnocacerista Antauro Humala -el hermano menor del exmandatario Ollanta Humala (2011-2016), quien se encuentra preso en el penal Piedras Gordas por la toma de una comisaría en 2005- fue una de las promesas de campaña del Presidente peruano Pedro Castillo y hasta ahora se han producido declaraciones contrapuestas sobre el tema dentro del mismo gobierno.

Antauro se encuentra cumpliendo una pena por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado por el caso Andahuaylazo. Su condena termina en enero de 2024, luego que en 2011 se le rebajaran los 25 años originales de cárcel a 19 años.

El primer ministro, Guido Bellido, aseguró el jueves que un posible indulto a Humala no se encuentra en la agenda del gobierno. “Eso no está en agenda en este momento (el indulto a Antauro Humala). Eso ha sido parte del planteamiento en la campaña y eso corresponde al Presidente y no a mi persona. Hay que esperar porque estamos recién a cinco días del mes de agosto. Dejemos que el gobierno se amarre bien los zapatos y se ponga la correa para empezar”, declaró en TV Perú.

Sus declaraciones cambiaron el domingo cuando señaló que “hay una propuesta de campaña y cuando hay una propuesta, está bajo ciertos escenarios. Si alguien lo ha planteado, son posibilidades”, indicó en entrevista con Agenda Política de Canal N.

El líder del grupo rebelde etnocacerista, el mayor en retiro del Ejército Antauro Humala, es vitoreado por simpatizantes en la Plaza de Armas de Andahuaylas, el 3 de enero de 2005. Foto: AFP

Luego de recalcar que la decisión recaería en el Presidente y no en él, Bellido no descartó la opción, argumentando que un preso puede “reinsertarse en la sociedad tras cumplir una pena” y que el gobierno de Pedro Castillo buscará tener rostro humano. “Un gobierno tiene que tener sentimiento humano, tiene que tener esa sencillez para la gente. Eso no depende de mí, depende del presidente”, señaló.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseguró que no existe posibilidad de que el gobierno de Castillo le otorgue un indulto presidencial a Antauro Humala. “Eso es imposible. No hay nada de eso. Habrá sido propuesta de campaña, pero no me explicó sobre eso. Al menos que yo conozca en este momento, no hay tal decisión”, expresó Torres en diálogo con radio Exitosa ese mismo día.

En ese sentido, aseguró que de verse el caso, se negaría. “Yo soy totalmente contrario a cualquier acto de violencia y crimen. Todo aquel que ha delinquido lo ha hecho con toda libertad y, por supuesto, tiene que asumir todas las consecuencias de la ley como cualquier peruano. Todos estamos en igualdad de situación, sin discriminación alguna”, añadió.

Recientemente se conoció que el mismo Antauro Humala envió una carta a Castillo para que revise el tema del indulto. El documento fue dejado el jueves en la mesa de partes del Palacio de Gobierno por Ricardo Repetto, hijo político del líder etnocacerista.

“Nosotros nunca le pedimos el indulto a Pedro Castillo. Eso no fue una petición nuestra. Él de su propia boca, por su propia intención, por conocerlo a Antauro, porque Castillo había sido secretario nacional de educación del Frente Patriótico Peruano, en el cual yo soy secretario nacional de prensa, por el conocimiento que tienen, por su amistad, él dijo yo apenas ingrese (a la presidencia) le daré el indulto a Antauro Humala”, dijo Repetto a La Tercera.

“Antauro no ha pedido el indulto, nosotros tampoco, porque ya hace dos años es elegible para la liberación condicional. Ya cumplió la pena si consideramos que la ley establece la pena cumplida por redención. Él ya cumplió eso, algunas personas dicen que no puede acogerse a ese beneficio, porque cometió el delito de secuestro. Sin embargo, posteriormente salió una ley que exoneraba a las personas -que habían cometido el delito de secuestro- de esa condición, y sí se podían acoger a ese beneficio”, agregó.

El líder etnocacerista, Antauro Humala, en Andahuaylas. Foto: AFP

“La última carta se la envía Antauro felicitándolo por el nombramiento como Presidente de la República y haciéndole recordar también de su promesa de campaña, porque él lo ofreció. Esa misiva la escribió Antauro antes de que el ministro de Justicia se pronunciara y dijera que el indulto es imposible. Él no tenía conocimiento de eso cuando la escribió. Es importante saber que Antauro solo puede hablar con sus abogados y sus familiares directos. Nadie más. A mí me llama muy de vez en cuando. Nosotros ya tenemos un plan trazado, porque sospechábamos que el incumplimiento de esa promesa era una posibilidad”, añadió Repetto.

Por otro lado, la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el martes otorgarle la libertad condicional a Antauro por no haber pagado todavía la indemnización contemplada en la sentencia en favor del Estado y de los familiares de las víctimas.

“Creo que todo gobierno y el pueblo peruano le debe a Antauro su libertad”, afirmó la abogada del encarcelado militar, Carmen Huidobro, quien evitó dar detalles sobre el propósito de su visita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Sobre las palabras de la vicepresidenta Dina Boluarte, que semanas atrás dijo que el eventual indulto es un “tema zanjado”, Huidobro insistió en que fue una promesa de campaña de Castillo y que ahora es el presidente.

¿Quién es Antauro Humala?

Los peruanos conocieron a los Humala en octubre de 2000, cuando Ollanta y Antauro, entonces miembros del Ejército, lideraron un fallido levantamiento militar en Locumba (Tacna) contra el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), que vivía sus últimos días. Para algunos analistas, la acción habría sido una maniobra para encubrir la fuga de Vladimiro Montesinos, el temido asesor de Fujimori, algo que los Humala niegan.

Por ese entonces, Antauro y Ollanta, que es un año mayor, eran muy unidos. Sin embargo, sus vidas tomaron rutas opuestas: mientras Ollanta ingresó a la arena política con un partido propio de corte nacionalista, su hermano se dedicó a planificar acciones subversivas, que en 2005 le costaron una condena a 25 años de prisión.

El 1 de enero de ese año, Antauro dirigió a un grupo de 150 reservistas del Ejército en la toma de un cuartel policial en la localidad de Andahuaylas, una acción cuyo fin era exigir la renuncia de Alejandro Toledo (2001-2006). La asonada, que les costó la vida a cuatro policías, ocurrió apenas dos días después del paso a retiro de Ollanta.

El expresidente Ollanta Humala.

Antauro ha dicho que “lo de la comisaría fue una orden expresa del comandante Ollanta”, mientras que el exmandatario ha negado una y otra vez su supuesto rol durante el “Andahuaylazo”.

Ollanta Humala ha reconocido que mantiene diferencias políticas con Antauro y Ulises, su hermano mayor. A ojos de Isaac Humala, el jefe del clan, Ollanta nunca hizo nada para ayudar a su hermano cuando era Presidente. Por eso, no ha ocultado que su proyecto etnocacerista debería algún día llegar a puerto con Antauro a la cabeza.

En su momento, Antauro se afianzó como líder del etnocacerismo, movimiento radical y antichileno ideado por Isaac, el patriarca de los Humala. Su filosofía (referencia a lo étnico y a Andrés Avelino Cáceres, quien dirigió la resistencia contra la invasión chilena en la Guerra del Pacífico) está repleta de elementos radicales y controvertidos, que para algunos analistas son peligrosos, mientras que otros consideran que son meramente “pintorescos”.

La figura de Antauro comenzó a tener popularidad en las elecciones de congresistas en enero pasado, cuando el partido Unión Por el Perú consiguió 13 escaños y desde entonces en la prensa peruana se ha hablado del indulto.